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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Haziran Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Haziran Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 19:02

Yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde tezgahlardan marketlere kadar her yer renklenmeye başladı. Biz de bu fırsatla Haziran ayında tadı ayrı bir güzel olan meyve ve sebzelerin bir listesini hazırladık. Eğer sen de 'Her şey mevsiminde güzel!' diyenlerdensen bu içerik tam sana göre. İşte, Haziran ayında mutlaka sofranda yer alması gereken 12 enfes meyve ve sebze!

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1. Taze fasulye

1. Taze fasulye

Lif bakımından oldukça zengin olan taze fasulye, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken düşük kalorisiyle diyet listelerinin de favorisi! İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen fasulye, bu ay en çok soğuk soğuk, domatesli ve sarımsaklı pişirilip üzerine biraz limon sıkılarak tüketiliyor.

2. Kiraz

2. Kiraz

Yaz mevsiminin habercisi olan kiraz, hem lezzetiyle hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan bir meyve. Özellikle içerdiği yüksek antioksidan oranıyla vücudu iltihaplara karşı korurken bağışıklık sistemini de güçlendiren kiraz, kas ağrılarını hafifletici etkisiyle spor sonrası doğal bir destek olarak da tüketilebilir. En güzel hali taze olsa da kirazı smoothie’lere katmak ya da tatlılara süs olarak koymak da harika bir seçenek!

3. Bakla

3. Bakla

Bakla, Haziran ayında sofralara gelen en özgün lezzetlerden biri. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebze, sindirimi destekleyerek bağırsak sağlığına destek olur. İçerdiği proteinle kas gelişimini desteklerken düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengede tutar. Kalp dostu olmasıyla da bilinen bakla genellikle zeytinyağlı olarak pişirilip dereotu eşliğinde servis edilir.

4. Kayısı

4. Kayısı

Kayısı, tatlı aroması ve kadifemsi dokusuyla hem gözlere hem de damaklara hitap eden bir meyve. İçeriğinde bol miktarda A vitamini barındıran kayısı, özellikle göz sağlığı için oldukça faydalı. Sindirimi kolaylaştıran, bağırsak hareketlerini destekleyen ve lif açısından da zengin olan kayısı, taze olarak tüketilebildiği gibi, yulaflı kahvaltılara, smoothie'lere ve hafif şekerli kompostolara da farklı bir tat katıyor.

5. Barbunya

5. Barbunya

Barbunya, Haziran ayı itibarıyla sofraların protein kaynağı olan bir başka değerli sebze. Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenlerken uzun süre tok tutan ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olan barbunya, özellikle et yemeyenler için iyi bir bitkisel protein kaynağı. Bu ay hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif arıyorsan barbunya, alışveriş listende mutlaka yer almalı!

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6. Çilek

6. Çilek

Çilek, kırmızı rengi, mis gibi kokusu ve damakta bıraktığı o tatlı tadı ile en sevilen mevsim meyvelerinden biri. C vitamini yönünden zengin olması onu tam bir bağışıklık dostu yaparken antioksidan içeriği sayesinde cildi dış etkenlere karşı korur. Sabah kahvaltılarında yoğurtla birlikte harika bir uyum sağlayan çilek, salatalarda tatlı bir denge yaratır, keklerde ve tatlılarda ise lezzeti ikiye katlar.

7. Kabak

7. Kabak

Hafifliği ve sade aromasıyla yaz aylarında en çok tercih edilen sebzelerden olan kabak, su oranı yüksek olduğu için vücudu serinletmeye ve ödem atmaya yardımcı olur. Kalorisi düşük, lif oranı yüksek olan kabak, sindirim sistemini destekleyerek bağırsak sağlığına da katkı sağlar. Airfryer'da hafif zeytinyağıyla pişirerek, yoğurtlu meze olarak veya sebzeli omletlerin içinde kullanarak çeşitlendirsek de yıllardır en sevilen tarifi elbette ki mücver!

8. Şeftali

8. Şeftali

Şeftali, kendine has kokusu ve tatlılığıyla sofralara yaz esintisi getiren enfes bir meyve. Lif oranı oldukça yüksek olan şeftali, sindirimi düzenlerken uzun süre tokluk hissi sağlamasının yanında içerdiği antioksidanlar sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde daha fazla lif alınması mümkün olan şeftaliyi smoothie'ler, meyve salataları veya hafif tatlılar için kullanabilirsin!

9. Patlıcan

9. Patlıcan

Mutfakların joker sebzelerinden olan patlıcan, kızartmasından közlemesine kadar birçok farklı şekilde hazırlanabilir. İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulundurur, bu da onu kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı hale getirir. En sevilen hali hiç şüphesiz közlenmiş şekli olsa da karnıyarık, imam bayıldı ve musakka gibi yemeklerde de başrolde.

10. Domates

10. Domates

Domates, likopen açısından en zengin meyvelerden biri olarak kansere karşı koruyucu özelliğiyle bilinir. Aynı zamanda kalp sağlığını destekler, cildi korur ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Haziran ayıyla birlikte daha lezzetli ve aromatik hale gelen domates, mutfakta hemen her tarifte yer bulur. Kahvaltıdan salatalara, soslardan airfryer yemeklerine kadar her tarife tat veren domatesi ister airfryer'da kurutup saklayabilir istersen de kışa hazırlık yapabilirsin.

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11. Salatalık

11. Salatalık

Salatalık, yüksek su oranı sayesinde vücudu serinletir, nemlendirir ve özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle ön plana çıkar. İçerdiği C vitamini, potasyum ve antioksidanlarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Az kaloriyle tok tutması ise salatalığı diyet yapanlar için mükemmel bir ara öğün haline getirir. En çok çiğ olarak yesek de doğranıp salatalara ya da cacık olarak yoğurtla karıştırıldığında her öğün sofrada yerini bulur.

12. Yeşil Biber / Dolmalık Biber

12. Yeşil Biber / Dolmalık Biber

Biber, hem C vitamini hem de lif açısından oldukça zengin sebzeler arasında yer alır. Bağışıklığı güçlendirici etkileriyle öne çıkan bu sebze, sindirimi kolaylaştırır ve tok tutar. Kahvaltılarda çiğ olarak tüketilebileceği gibi kavurması ve içine zeytinyağlı pirinçli harç koyup pişirmesi de oldukça leziz olur. İster hafif ister doyurucu tariflerde kullan, biberin olduğu her tabak renklenir.

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