Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Haziran Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde tezgahlardan marketlere kadar her yer renklenmeye başladı. Biz de bu fırsatla Haziran ayında tadı ayrı bir güzel olan meyve ve sebzelerin bir listesini hazırladık. Eğer sen de 'Her şey mevsiminde güzel!' diyenlerdensen bu içerik tam sana göre. İşte, Haziran ayında mutlaka sofranda yer alması gereken 12 enfes meyve ve sebze!