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Her Temizlikte Koltuğun Altından Çıkan 8 Şey

etiket Her Temizlikte Koltuğun Altından Çıkan 8 Şey

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 12:31

Koltuğun altını temizlemek genellikle unutulmuş eşyalar ve şaşırtıcı keşiflerle dolu gizli bir dünyayı ortaya çıkarabilir. 

İşte koltuğun altını temizlediğinizde sıkça karşılaşacağınız 8 şey:

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1. Ne zaman düştüğünü bile bilmediğimiz bozuk para!

Listemizin ilk sırasında senin de tahmin ettiğin gibi bozuk para var. Bir ara düşmüş ve sen sonra alırım demişsidir ve unutmuşsundur. Şu koltuğun altını temizleyeyim dediğinde onun orada olacağını hepimiz biliriz.

2. Çorabının kaybolan o teki!

Çoraplar, çamaşır zamanı sırasında gizemli bir şekilde kaybolur ve aylar sonra koltuğun altında toz ve tüylerle kaplı olarak yeniden ortaya çıkar. Aslında kaybolmamış, başından beri oradadır.

3. Oraya nasıl gittiği bilinmeyen yemek kırınıtıları!

3. Oraya nasıl gittiği bilinmeyen yemek kırınıtıları!

Birileri belli ki koltukta otururken bir şeyler yemiş ve kırıntılarını yere dökmüş. Sonrasında da o kırıntılar, hooop koltuğun altına itilmiş. İşte koltuğun altını temizlerken ortaya çıkan o kırıntıların hikayesi!

4. Evcil hayvanınızın ya da çocuğunuzun oyuncağı!

4. Evcil hayvanınızın ya da çocuğunuzun oyuncağı!

Temizlik yaparken koltuğun altından belki de en çok oyuncaklar çıkar. Hatta evde bir yaramaz varsa, mutlaka her koltuğun altından temizlik yaparken bir tane oyuncak eksik olmaz.

5. Toz ve tüy yumakları!

5. Toz ve tüy yumakları!

Evi söyle birkaç gün temizlemesen hemen sanki birlik olmuşlar gibi toz ve tüyler bir araya gelip böyle koltuğun altında gruplaşırlar. İnsan şaşırıyor, nasıl böyle bir araya gelip yumak oluşturuyorlar biz anlamış değiliz.

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6. Özellikle küçük saç tokaları!

6. Özellikle küçük saç tokaları!

Bunu en iyi kadınlar anlar, çünkü küçük tokaları sürekli kayboldu sanarlar. Sonra temizlik yaparken bir bakarlar ki koltuğun altında!

7. Elinizden düşen unutulmuş kalem!

7. Elinizden düşen unutulmuş kalem!

Elinizden düşen kalem mutlaka koltuğun altında en ulaşılmaz yere gider ve o an onu almak istemezsiniz ya da belki de sadece aceleniz vardır. O kalem orada unutulur, ta ki temizlik için o koltuk kaldırılana kadar.

8. Alışveriş fişleri!

8. Alışveriş fişleri!

Koltuğun altının bir diğer müptelası da alışveriş fişleridir. Cebinize koyduğunuzu unutur sonra koltukta otururken cebinizden düşürürsünüz. O bir şekilde koltuğun altındaki yerini bulur. Orada sessizce temizlik gününü bekler.

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