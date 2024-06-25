Her Temizlikte Koltuğun Altından Çıkan 8 Şey
Her Temizlikte Koltuğun Altından Çıkan 8 Şey
Koltuğun altını temizlemek genellikle unutulmuş eşyalar ve şaşırtıcı keşiflerle dolu gizli bir dünyayı ortaya çıkarabilir.
İşte koltuğun altını temizlediğinizde sıkça karşılaşacağınız 8 şey:
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1. Ne zaman düştüğünü bile bilmediğimiz bozuk para!
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2. Çorabının kaybolan o teki!
3. Oraya nasıl gittiği bilinmeyen yemek kırınıtıları!
4. Evcil hayvanınızın ya da çocuğunuzun oyuncağı!
5. Toz ve tüy yumakları!
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