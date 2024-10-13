Her Şeyi Unutturacak Bir Tatil İçin Yaz Bitmeden Antalya’da Keşfedilmeyi Bekleyen 11 Güzellik

Çıralı, huzuru ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir cennet. Plajın ince kumları ve duru denizi sadece yüzmek için değil aynı zamanda keyifli bir yürüyüş için de mükemmel. Ayrıca Çıralı'nın sunduğu sakin atmosfer zihninizi dinlendirmek için birebir. Gün batımında güneşin denizle buluştuğu o muhteşem manzarayı izlemek ruhunuzu besleyecek. Ve unutmayın bu bölge Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtladığı özel bir alan. Doğanın döngüsünü gözlemlemek de oldukça ilham verici.