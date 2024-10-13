Her Şeyi Unutturacak Bir Tatil İçin Yaz Bitmeden Antalya’da Keşfedilmeyi Bekleyen 11 Güzellik
Her Şeyi Unutturacak Bir Tatil İçin Yaz Bitmeden Antalya’da Keşfedilmeyi Bekleyen 11 Güzellik
Yaz tatili hayattan bir süreliğine kopup doğanın tadını çıkarmak için harika bir fırsat! Eğer hala bir tatil planı yapmadıysanız Antalya’nın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini keşfetmek için daha fazla beklemeyin. Hadi gelin, Antalya’nın en özel yerlerini birlikte keşfedelim!
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1. Olympos Antik Kenti
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2. Çıralı Plajı
3. Phaselis Antik Kenti
4. Saklıkent Kanyonu
5. Kaş
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6. Kalkan
7. Manavgat Şelalesi
8. Alanya Kalesi
9. Göynük Kanyonu
10. Patara Plajı
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