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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.08.2025 - 16:15

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Ne demek...

Ne demek...
twitter.com

Bulurlar yolunu...

Bulurlar yolunu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Güven verdi!

Güven verdi!
twitter.com
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Sadakat!

Sadakat!
twitter.com

Kesin!

Kesin!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com
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Ayrı bir yetenek...

Ayrı bir yetenek...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Azmim...

Azmim...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Adam!

Adam!
twitter.com

Sebebi belli oldu.

Sebebi belli oldu.
twitter.com

Gibi...

Gibi...
twitter.com
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👇

Yavaştan kapatalım!

Yavaştan kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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