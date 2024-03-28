Her Mahallede veya Site İçerisinde Olması Gereken 10 Sosyal Alan
Her Mahallede veya Site İçerisinde Olması Gereken 10 Sosyal Alan
Yaşam kalitesini artırarak insanların huzur içinde yaşamasını sağlayacak, site ve mahallelerde bulunması gereken yaşam alanlarına gelin birlikte bakalım 👇
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1. Parklar ve yeşil alanlar
2. Spor sahaları
3. Toplantı ve etkinlik alanları
4. Kütüphane ve okuma alanları
5. Çocuk oyun alanları
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6. Kafe ve restoranlar
7. Yürüyüş ve bisiklet yolları
8. Kedi ve köpek parkları
9. Sağlık merkezleri
10. Atölye ve sanat alanları
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