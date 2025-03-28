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Her Gün Salata Yemek Zorunda Değilsin: Sağlıklı Beslenirken Aç Hissettiremeyecek 10 Yemek Tarifi

etiket Her Gün Salata Yemek Zorunda Değilsin: Sağlıklı Beslenirken Aç Hissettiremeyecek 10 Yemek Tarifi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 19:01

Sağlıklı beslenmeye çalışırken çoğu kişi aç kalmaktan endişe eder. Ama bu tarifler sayesinde hem sağlıklı beslenebilir hem de kendinizi uzun saatler tok hissedebilirsiniz. 👇

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1. Tavuklu Kinoalı Bowl

1. Tavuklu Kinoalı Bowl

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 adet avokado

  • 5-6 adet çeri domates

  • 1/2 limonun suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kinoayı haşlayın ve süzün.

2. Tavuk göğsünü küp küp doğrayıp zeytinyağı, toz kırmızı biber ve tuz ile marine edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 20 dakika pişirin.

4. Kaseye kinoa, tavuk, doğranmış avokado ve çeri domatesleri ekleyin. 

5. Üzerine limon suyu ve baharatları ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun!

2. Somon ve Kuşkonmaz

2. Somon ve Kuşkonmaz

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 limonun suyu

  • 10-12 adet kuşkonmaz

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Somonu zeytinyağı, hardal, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla marine edin.

2. Kuşkonmazları yıkayıp uç kısımlarını kesin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200 derecede 15 dakika pişirin.

4. Servis ederken limon dilimleriyle süsleyin. Afiyet olsun!

3. Nohutlu Sebzeli Köfte

3. Nohutlu Sebzeli Köfte

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı nohut (haşlanmış)

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 adet kabak (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Nohutları ezerek püre haline getirin.

2. Rendelenmiş sebzeleri ekleyip yulaf unu ve baharatlarla karıştırın. 

3. Karışımdan küçük köfteler yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190 derecede 25 dakika pişirin.

4. Yoğurt ya da tahin sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

4. Çıtır Karnabahar & Mücver

4. Çıtır Karnabahar & Mücver

Çıtır Karnabahar

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin. 

Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımını oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine birkaç adet dökerek pişirin.

5. Kinoalı Sebze Köftesi

5. Kinoalı Sebze Köftesi

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı: 

1. Kinoayı sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı, haşlanmış rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

2. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Sebze suyunda haşlanan kinoayı, cam bir karıştırma kabına alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

3. Rendelenmiş havuç, kabak ve haşlanmış patatesi, doğranmış yeşilliklerle karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırın.

4. Son olarak yumurtayı da kattıktan sonra tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdı yerleştirin.

6. Hazırladığınız kinoalı sebze köftesi harcından bir yemek kaşığı kadar alın ve hazneye porsiyonlar hallinde yerleştirin.

7. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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6. Kabak Spagetti

6. Kabak Spagetti

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 su bardağı domates sosu

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti şeklinde kesin.

2. Zeytinyağı ve sarımsağı Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 2 dakika kavurun.

3. Kabak spagettileri ekleyerek 5 dakika daha pişirin. 

4. Domates sosu ekleyip 3 dakika daha pişirin. Servis ederken rendelenmiş parmesan ekleyin. Afiyet olsun!

7. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş

7. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 bağ ıspanak

  • 1 adet yumurta 

  • 50 gram keçi peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırıp cupcake kalıplarına dökün.

2. Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 180 derecede 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

8. Enginarlı Sufle

8. Enginarlı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet enginar çanağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 4 adet yumurta

  • 200 gram toz tatlandırıcı

  • 100 gram şekersiz çikolata

  • 1 çay bardağı krema

Yapılışı:

1. Enginarları limon suyunu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin daha sonra püre haline getirerek soğumaya bırakın.

2. Yumurta beyazlarını köpük köpük olana kadar çırpalım.

3. Ayrı bir kapta badem unu, kabartma tozu, 2 yumurta sarısını eritilmiş tereyağıyla karıştırın ve soğuyan enginar püresini ilave edin.

4. Kabaran yumurta beyazını enginarlı karışıma yavaşça ekleyerek karıştırın.

5. Krema ve çikolatayı karıştırarak eritin.

6. Enginarlı karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesindeki kaplara pay edin ve 180 derecede 7 dakika pişirin.

9. Bulgur Porridge

9. Bulgur Porridge

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 su bardağı bulgur

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 adet muz

  • 1 tutam Hindistan cevizi

  • 1 tutam kuru kayısı

  • 4 adet muz kurusu

  • 1 tutam toz tarçın

  • 3 adet portakal dilimi

Yapılışı: 

1. Bulgur ve sütü Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip, 160 derecede 20 dakika pişirin.

2. Pişen karışıma fıstık ezmesi ve muzu ekleyip ezerek karıştırın.

3. Karışımı tabağa alın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

10. Selanik Gevreği

10. Selanik Gevreği

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece 

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı yulaf unu

  • 1 su bardağı kuru meyve

  • 1 çay bardağı fındık

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu köpürene kadar çırpın.

2. Yulaf ununu ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Kuru meyve, fındık ve Antep fıstığını da ekleyip karıştırın.

3. Hazır olan karışımı, pişirme kağıdı serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.

4. Isıyı 160 dereceye ayarlayıp 20 dakika pişirin.

5. Pişen Selanik gevreğinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha rahat kesebilmek için 30 dakika dondurucuda bekletin.

6. Dondurucudan aldıktan sonra ince dilimler halinde kesin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.160 derecede 7 dakika süreyle kurutun. Afiyet olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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