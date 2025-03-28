Her Gün Salata Yemek Zorunda Değilsin: Sağlıklı Beslenirken Aç Hissettiremeyecek 10 Yemek Tarifi
Her Gün Salata Yemek Zorunda Değilsin: Sağlıklı Beslenirken Aç Hissettiremeyecek 10 Yemek Tarifi
Sağlıklı beslenmeye çalışırken çoğu kişi aç kalmaktan endişe eder. Ama bu tarifler sayesinde hem sağlıklı beslenebilir hem de kendinizi uzun saatler tok hissedebilirsiniz. 👇
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1. Tavuklu Kinoalı Bowl
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2. Somon ve Kuşkonmaz
3. Nohutlu Sebzeli Köfte
4. Çıtır Karnabahar & Mücver
5. Kinoalı Sebze Köftesi
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6. Kabak Spagetti
7. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş
8. Enginarlı Sufle
9. Bulgur Porridge
10. Selanik Gevreği
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