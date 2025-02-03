onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Her Gün Sağlıklı Beslenmek İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Basit Alışkanlık

etiket Her Gün Sağlıklı Beslenmek İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Basit Alışkanlık

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 20:31

Genelde karmaşık listeler ve yasaklarla ilişkilendirilse de aslında sağlıklı beslenmek o kadar zor bir şey değil. Sağlıklı yaşam, bir hayat tarzı ve bunun için aslında bazı alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Bunlara uyarak sağlıklı beslenme yönünde önemli adım atabilirsiniz. Bu alışkanlıklar neler birlikte bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak şart!

Kahvaltının en önemli öğün olduğunu neredeyse tüm uzmanlar kabul ediyor. Sağlıklı beslenmenin yolu kahvaltı yaparak güne başlamak. Kahvaltıyı bir alışkanlık haline getirebilirseniz o zaman kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebileceksiniz. Dengeli kahvaltıda her şeyin olması gerek. Meyvelerden fındık, fıstığa her türlü besini içeren bir kahvaltı ile güne başladığınızda sağlıklı beslenmeye başladığınızı söyleyebiliriz.

2. Öğünleri önceden planlayarak sağlıklı beslenmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Sağlıklı beslenmek, iş hayatıyla birlikte zor olabiliyor. 'Yoğun bir hayatın arasında nasıl sağlıklı beslenmeye vakit harcayabilirim ki?' diye düşünüyorsanız o zaman önceden plan yapmak sizin için gerekli. Önceden öğünlerinizi planlarsanız alışverişi de önceden yapabilirsiniz. Bu da zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca plan yaptığınızda daha az dışarıdan yemek aldığınızı göreceksiniz.

3. Dışarıya çıktığınızda ise tercihiniz sağlıklı alternatifler olmalı!

Bazı günler dışarıda yemek yememiz gerekiyor. Dışarıda yemek yiyecekseniz tercihinizi sağlıklı alternatiflerden yapmalısınız. Yani dışarıdayken fast food yemek yerine sebze ve et ağırlıklı yiyecekler yemeniz daha doğru. Ya da salata yiyebilirsiniz. Kızartmalar yerine tercihinizi haşlama ya da ızgaralardan yana kullanabilirsiniz. Bu sayede dışarıda bile olsanız sağlıklı beslenmeye devam etmiş olursunuz.

4. Ara öğünlerde kaçamaklara yer yok!

Ara öğünler açlığı kontrol etmek için aslında çok önemli. O yüzden diyetinizde sağlıklı ara öğün seçeneklerine yönelmelisiniz. Yani uzun süre aç kalmak yerine ara öğünler yapabilirsiniz. Peki ne yiyeceksiniz bu ara öğünlerde? Yoğurt, meyve ya da kuru yemiş, ara öğünler için ideal besinlerden. Bütün gün dışarıda bile olsanız ara öğünleri bir kaba koyarak yanınızda her yere götürebilirsiniz. Bu ara öğünler, dışarıdaki sağlıksız besinleri yemenizi engelleyecektir.

5. Evde yemek yaparak sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Evde yemek yapmak, özellikle çalışanlar için zor olabiliyor. Ama evde yemek yapmayınca mecburen dışarıdan sağlıksız alternatiflere yöneliniyor. O yüzden olabildiğince evde yemek yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Evde yaptığınız yemek hem sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Bunu yapmak her zaman kolay olmasa da çalışmadığınız günlerde haftalık hazırlık yapabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Haftalık yemek hazırlığı çok iyi bir fikir aslında!

Evde yemek yapmanızın önemli olduğunu söyledik. Ama bu her zaman kolay olmuyor elbette. Yoğun günlerde genelde hepimiz dışarıdan söylüyoruz, ama önceden hazırlık yaparsanız en yoğun günlerde bile yemeğiniz hazır olmuş olur. Hafta sonu müsait olduğunuz zamanlarda toplu yemek yaparak bütün hafta rahat edebilirsiniz.

7. Yavaş yiyerek her şeyin tadına varın deriz!

Yemek yerken bazen aceleden bazen alışkanlıktan hızlı yiyebiliyoruz. Hızlı yemenin vücuda birçok zararı var elbette. Yavaş yemek hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de doyduğunuzu hissetmenize yardımcı oluyor. Lokmaları iyice çiğnemek besinleri daha iyi sindirmenize yardımcı oluyor. Yavaş yemek aynı zamanda yediklerinizin tadına varmanızı da sağlıyor.

8. Alışverişi düzenli yapmayı alışkanlık haline getirmek gerek!

Alışverişi düzenli yapmak, sağlıklı beslenmek için altın bir kural. Mutfağınızı ne kadar sağlıklı ve doğru malzemelerle doldurursanız o kadar sağlıklı besleneceksiniz. Alışveriş sepetinizde bakliyatlar, meyve ve sebzeler yer almalı. Yine sağlıklı yağların da alışveriş sepetinizde olması gerekiyor. Bu sepette işlenmiş gıdalara yer yok, onu da söyleyelim!

9. Su içerek güne başlamak sağlıklı olmak için şart!

Su içmenin faydasını anlatmaya gerek yok. Güne su içerek başladığınızda gece boyu kaybettiği suyu vücudunuza geri kazandırmış oluyorsunuz. Sabah uyanır uyanmaz içtiğiniz su, fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Eğer suyunuzu lezzetlendirmek ve sindiriminize faydalı olmasını sağlamak istiyorsanız içine biraz limon ekleyebilirsiniz.

10. Güne su içerek başlamanız gerektiğini söyledik zaten ama gün içinde de su içmeniz gerekiyor.

Uzmanlar günde 8 bardak su içmek gerektiğini söylüyorlar. Bu miktar vücudunuzun düzgün çalışmasını sağlıyor. Yeterince su içilmediğinde vücudunuz buna tepki veriyor. O yüzden yapmanız gereken gün içinde su içmek. Eğer unutuyorsanız bunun için kendinize bir su şişesi alabilirsiniz. Suyu tek içmek sizi zorluyorsa o zaman içine limon ve nane eklemeyi deneyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Beslenmenizin nasıl gittiğini görmenin yolu, bir günlük tutmak.

Sağlıklı beslenmek öyle bir ya da iki günlük bir şey değil, bir hayat tarzı. O yüzden bu hayat tarzını benimsemek için bir beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Bu sayede neler yediğinizi görebilirsiniz. Bu defter, alışkanlıklarınızı düzenlemek için de iyi bir fırsat. Buraya sadece yediğiniz yemekleri değil, ne zaman yediğinizi ve ne zaman su içtiğinizi de yazabilirsiniz. Haftalık ve aylık değerlendirmelerle bu deftere bakarak sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın