Her Gün Sağlıklı Beslenmek İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak 11 Basit Alışkanlık

Sağlıklı beslenmek öyle bir ya da iki günlük bir şey değil, bir hayat tarzı. O yüzden bu hayat tarzını benimsemek için bir beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Bu sayede neler yediğinizi görebilirsiniz. Bu defter, alışkanlıklarınızı düzenlemek için de iyi bir fırsat. Buraya sadece yediğiniz yemekleri değil, ne zaman yediğinizi ve ne zaman su içtiğinizi de yazabilirsiniz. Haftalık ve aylık değerlendirmelerle bu deftere bakarak sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirebilirsiniz.