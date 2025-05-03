Her Dizesiyle Film Çekilir: Sözleri Roman Gibi Olan 11 Şarkı

Duyduğun anda gözlerinin önüne bir sahne gelir; yağmurlu bir sokak, eski bir aşk mektubu, terk edilmiş bir tren garı... İşte o şarkılar sadece dinlenmez, yaşanır. Her dizesi bir paragrafa, her nakaratı bir dönüm noktasına dönüşür. Sanki biri oturmuş, ruhunu çözümlemiş ve sana özel bir roman yazmış gibi.

İşte her satırıyla sinematik bir evren sunan, sözleri roman gibi 11 şarkı!