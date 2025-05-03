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Her Dizesiyle Film Çekilir: Sözleri Roman Gibi Olan 11 Şarkı

etiket Her Dizesiyle Film Çekilir: Sözleri Roman Gibi Olan 11 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 23:16

Duyduğun anda gözlerinin önüne bir sahne gelir; yağmurlu bir sokak, eski bir aşk mektubu, terk edilmiş bir tren garı... İşte o şarkılar sadece dinlenmez, yaşanır. Her dizesi bir paragrafa, her nakaratı bir dönüm noktasına dönüşür. Sanki biri oturmuş, ruhunu çözümlemiş ve sana özel bir roman yazmış gibi.

İşte her satırıyla sinematik bir evren sunan, sözleri roman gibi 11 şarkı!

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1. Ezginin Günlüğü - Ebruli

2. Kalben - Saçlar

3. Candan Erçetin - Yalan

4. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber

5. Halil Sezai - İsyan

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6. Cem Adrian - Yalnızlık

7. Mazhar Alanson - Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da

8. Şebnem Ferah - Sil Baştan

9. Mabel Matiz - Mendilimde Kırmızım Var

10. Gripin - Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

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11. Jehan Barbur - Gidersen

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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