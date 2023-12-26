Hepimize Ayrı Dert Olan Regl Sancılarıyla Başa Çıkmak İçin 10 Yöntem

Ayın o günü gelmesin diye günleri saydığınız regl döneminde işin içine bir de ağrılar girince iyice beter hale geliyor! Adet dönemini daha hafif geçirmek için bir sürü yöntem olsa da kişiden kişiye farklılık gösterir. Kendinize en uygun yönetimi seçmekte fayda var.