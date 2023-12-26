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Hepimize Ayrı Dert Olan Regl Sancılarıyla Başa Çıkmak İçin 10 Yöntem

etiket Hepimize Ayrı Dert Olan Regl Sancılarıyla Başa Çıkmak İçin 10 Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 17:01

Ayın o günü gelmesin diye günleri saydığınız regl döneminde işin içine bir de ağrılar girince iyice beter hale geliyor! Adet dönemini daha hafif geçirmek için bir sürü yöntem olsa da kişiden kişiye farklılık gösterir. Kendinize en uygun yönetimi seçmekte fayda var.

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1. Pekmez

Sancılarınızın şiddeti dayanılmaz bir seviyeye ulaştığında imdadınıza yetişen bir besin var: Pekmez! İçerdiği mineral ve vitaminlerle adet sancılarının şiddetini azaltmaya epey yardımcı oluyor. Pekmezi kahvaltı listenize almayı unutmayın...

2. Lavanta Çayı

2. Lavanta Çayı

Adet sancıları bütün vücudunuzun düzeninini bozacak kadar zor bir durum haline gelebiliyor özellikle de uyku konusunda... Lavanta çayı gece boyunca rahat bir uyku çekmeniz için çok etkili bir yöntem. İçtiğiniz bir bardak lavanta çayı sizi mışıl mışıl uyutacak.

3. E Vitamini

Bu dönemde vücudunuzda olumlu etki yaratacak bir diğer maddelerden biri de E vitamini. Bu dönemde magnezyum seviyeniz oldukça düştüğü için magnezyum içeren ilaçlar sizin bu dönemi daha rahat geçirmenizi sağlar.

4. Keten Tohumu

4. Keten Tohumu

Keten tohumu içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde anti-eflamatuar özelliği taşır. Yemeklere ekleyebilir veya smoothie yapabilirsiniz. Ağrı kesici özelliği taşıması nedeniyle sizi çok rahatlatacak.

5. Kekik Yağı

Her haliyle hem lezzetli hem faydalı olan kekiğin kadınların regl dönemindeki adet sancılarında da oldukça etkili.Kekik yağının kasları rahatlatıcı bir etkisi vardır. Karın bölgenize yaptığınız bir masaj ile gevşeyebilirsiniz.

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6. Ayurvedik Çözümler

Ayurveda, Hindistan tıp sistemine ait, vücut tipine özel beslenmeyi, yoga ve meditasyonu içeren bir sistemdir. Daha önce bu çözümü duymadığınıza oldukça eminiz ama mutlaka araştırmanızı öneririz. Sıcak baharatlar içeren beslenme ve ayurvedik uygulamalar, regl sancılarına karşı yardımcı olur.

7. Akupunktur ve Refleksoloji

7. Akupunktur ve Refleksoloji

Akupunktur, vücuttaki enerji akışını dengeleyerek sancıları azaltabilir. Refleksoloji ise ayaklardaki belli noktalara masaj yaparak sancıyı azlatmayı amaçlar. Tabii ki de bu uygulamaları bir uzmandan yardım alarak uygulayınız.

8. Limonlu Su

Ilıman suya eklediğiniz birkaç damla taze limon suyu ve bir tutam Himalaya tuzu, elektrolit dengesini destekler ve sancıları hafifletir. Bu dönemde hareket etmekte bile güçlük çektiğinizi düşünürsek bu basit yöntemi denemekte fayda var.

9. Kakao ve Karabiber İkilisi

Başlığa bakınca size oldukça ilginç geldiğine eminiz! Kakao içeren bitter çikolatayı içine bir tutam karabiber ekleyerek tüketmek endorfin salgısını arttırır ve ağrıyı azaltır. Bu dönemde çikolata krizine girdiğinizi düşünürsek çikolatayı az tüketmekte fayda var.

10. Bal ve Çörekotu Yağı

Çörekotu yağını bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak tüketmek, sindirim sisteminizi destekler. Bu dönemde vücudunuzun rahat bir şekilde çalışması kas spazmlarınızı da azaltır. Kendinize ve vücudunuza iyi bakmayı unutmayın...

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