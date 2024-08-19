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Hep Bi’ İstekleri Olur: Yaz Tatilini Çocuklarıyla Geçiren Ebeveynlerin Bildiği 10 Şey

etiket Hep Bi’ İstekleri Olur: Yaz Tatilini Çocuklarıyla Geçiren Ebeveynlerin Bildiği 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 19:01

Yaz tatilinde çocukları ile olan ebeveynlerin çok iyi bildiği şeyler vardır, öyle ki bunlar hiç sekmez. Çocukların o isteklerine karşı önlem alanların bildiği o şeylere bir bakalım!

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1. Planlı olmak hayat kurtarır

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Çocuklarla tatile gidiliyorsa her şeyi planlamak hayat kurtarıcı olabilir. Ne zaman denize gidilecek, ne zaman yemek yenilecek... Şöyle düzgün bir plan yaptıktan sonra arkanıza yaslanıp tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

2. Her zaman yanında su olmalıdır

Çünkü çocuklarının canının ne zaman su isteyeceği belli olmaz. Özellikle sıcak havalarda vücuttaki su oranını tutmak önemli olduğu için bol bol su içmeyi ihmal etmemeli ve her zaman çocuklar için de ideal sıcaklıkta su bulundurmalısınız.

3. Yemekleri kutuda taşımak hayat kurtarır

Çünkü çocukların ne zaman acıkacağı belli olmaz. O yüzden biraz yemeği yemek kutusuna koyup çantaya atmak tatilde hayat kurtarır.

4. Ara atıştırmalıklar için en kurtarıcı şey meyvedir

Karpuz, kavun, çilek, elma ve daha fazla meyve yaz tatilinde hem ferahlatıcı hem de doyurucu olabilir. Çocuklar acıktığında önceden hazırladığınız meyveleri verebilirsiniz.

5. Her ihtimale karşı farklı yemekler yapılır

Herkesin isteği farklı olduğu için herkesi memnun edecek, farklı seçeneklerin bulunduğu pratik yemekler hayat kurtarır. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir tarafta patates kızartırken bir tarafta köfte veya tavuk yaparak herkesi mutlu edebilirsiniz.

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6. Her an güneş kremine ihtiyaç duyulur

Hem çocukların hem de diğer aile üyelerinin güneşten yanmaması için her çantada bir güneş kremi bulunur. Evden çıkarken anahtarla birlikte güneş kremini de almayı ihmal etmemek gerekir.

7. Sağlıklı beslenmeyi eğlenceli hale getirmek gerekir

Sağlıklı bir şekilde beslenmek tatilin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden sağlıklı beslenmeyi tabak süslemeleri veya pratik tariflerle eğlenceli hale getirerek ara öğün veya ana yemek olarak çaktırmadan sunmak gerekir.

8. Herkes için bir şapka

Güneş çarpmasına karşı herkes için bir şapka taşımak gerekir. Özellikle çocuklar oyun oynarken onların kafasına usulca bu şapkayı takar ve onları korursunuz.

9. Kumdan şaheserler yapmak

Yaz tatilinin olmazsa olmazı kumdan kaledir. Yaşınız kaç olursa olsun o plaja gidildiğinde o kumdan kale yapılır. Bu yüzden her ebeveyn de buna hazırlıklıdır!

10. Ferahlatıcı içecekler hayat kurtarır

Yazın sıcağında herkese iyi gelecek tek şey ferahlatıcı yaz içecekleridir. Bu yüzden çocuklar için gün içerisinde içebilecekleri içecekler hazırlayıp onları soğutucu termoslara koymak hayat kurtarır.

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