Hep Bi’ İstekleri Olur: Yaz Tatilini Çocuklarıyla Geçiren Ebeveynlerin Bildiği 10 Şey
Hep Bi’ İstekleri Olur: Yaz Tatilini Çocuklarıyla Geçiren Ebeveynlerin Bildiği 10 Şey
Yaz tatilinde çocukları ile olan ebeveynlerin çok iyi bildiği şeyler vardır, öyle ki bunlar hiç sekmez. Çocukların o isteklerine karşı önlem alanların bildiği o şeylere bir bakalım!
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1. Planlı olmak hayat kurtarır
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2. Her zaman yanında su olmalıdır
3. Yemekleri kutuda taşımak hayat kurtarır
4. Ara atıştırmalıklar için en kurtarıcı şey meyvedir
5. Her ihtimale karşı farklı yemekler yapılır
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