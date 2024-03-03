Hem Zamandan Hem Cebinden Tasarruf Etmek İsteyenlerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi

Dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden olan ratatuy aslında klasik sebzelerle hazırlayabileceğiniz kadar ekonomik bir lezzet. Tarifi ise şu şekilde:

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 17dk

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: Tek Tencerede Pişirme

Malzemeler:

1 patlıcan

1 dolmalık kabak

4 domates

2 diş sarımsak

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı taze kekik

2 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve patlıcanın uçlarını çıkarın. Domatesleri küp küp doğrayın, soğan ve sarımsakları da ince ince doğrayın.

2. Sebzeleri büyük bir kap içinde zeytinyağı, taze kekik, tuz ve karabiber ile karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine karışımı ekleyip modu 'Tek Tencerede Pişirme' olarak ayarlayıp belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın.

90 mod arasındaki bu mod sayesinde ratatuyunuz sulu, kıvamlı ve muhteşem lezzette olacak. Mutfaktaki diğer ekipmanları kullanmaya gerek kalmadan tek bir cihaz ile harika ev yemekleri yapmanızı sağlayan bu mod işinizi çok kolaylaştıracak. Ayrıca şimdiye kadarki en büyük model olan bu cihaz sayesinde 2 kiloya kadar sebzeyi rahatlıkla pişirebilir ve 7 kişiye kadar kalabalık sofralara sulu yemek tarifleri hazırlayabilirsiniz.

Yani ratatuy yapmak artık hiç olmadığı kadar kolay ve pratik, üstelik ucuz da! 😍