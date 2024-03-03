Hem Zamandan Hem Cebinden Tasarruf Etmek İsteyenlerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi
Hem Zamandan Hem Cebinden Tasarruf Etmek İsteyenlerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi
Mutfakta pratik olmak veya sofrayı bütçeye uydurmak her zaman o kadar kolay gözükmeyebilir. Ama doğru malzemeler ve ekipmanlarla siz de mutfakta ekonomik olma yollarını bulabilirsiniz. İşte sadece birkaç basit adımda yapabileceğiniz pratik ve bir o kadar lezzetli tarifler!
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1. Körili Karnabahar
2. Ratatuy
3. Kızarmış Patates Salatası
4. Sebze Graten
5. Tavuk Topları
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6. Çıtır Baget Lolipopları
7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna
8. Pratik Izgara Sebze ve Mantar
9. Mercimekli ve Havuçlu Nugget
10. Kremalı Havuç Çorbası
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