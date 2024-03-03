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Hem Zamandan Hem Cebinden Tasarruf Etmek İsteyenlerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi

etiket Hem Zamandan Hem Cebinden Tasarruf Etmek İsteyenlerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 18:02

Mutfakta pratik olmak veya sofrayı bütçeye uydurmak her zaman o kadar kolay gözükmeyebilir. Ama doğru malzemeler ve ekipmanlarla siz de mutfakta ekonomik olma yollarını bulabilirsiniz. İşte sadece birkaç basit adımda yapabileceğiniz pratik ve bir o kadar lezzetli tarifler!

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1. Körili Karnabahar

1. Körili Karnabahar

Tam mevsiminde karnabaharla şöyle mis gibi köri kokan bir tarif hazırlamak istemez miydiniz?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Mod: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri sosu

  • Tuz

Yapılışı:

1. Karnabaharın baş kısmını kesin ve çiçeklerini parçalara ayırın.

2. Böldüğünüz karnabaharları zeytinyağı, köri ve tuz ile karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine aktarın ve sezgisel ekranı kullanarak 90 harika mod arasından tam kıvamında sulu bir tarif yapmanızı sağlayacak 'Kendi Suyunda Pişirme' modunu seçin. Belirtilen ayarda pişirin.

Sadece 20 dakikada hazırlanan bu tarifi yemelere doyamayacaksınız! 😋

2. Ratatuy

2. Ratatuy

Dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden olan ratatuy aslında klasik sebzelerle hazırlayabileceğiniz kadar ekonomik bir lezzet. Tarifi ise şu şekilde:

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 17dk

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: Tek Tencerede Pişirme

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 dolmalık kabak

  • 4 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve patlıcanın uçlarını çıkarın. Domatesleri küp küp doğrayın, soğan ve sarımsakları da ince ince doğrayın.

2. Sebzeleri büyük bir kap içinde zeytinyağı, taze kekik, tuz ve karabiber ile karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine karışımı ekleyip modu 'Tek Tencerede Pişirme' olarak ayarlayıp belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştırın.

90 mod arasındaki bu mod sayesinde ratatuyunuz sulu, kıvamlı ve muhteşem lezzette olacak. Mutfaktaki diğer ekipmanları kullanmaya gerek kalmadan tek bir cihaz ile harika ev yemekleri yapmanızı sağlayan bu mod işinizi çok kolaylaştıracak. Ayrıca şimdiye kadarki en büyük model olan bu cihaz sayesinde 2 kiloya kadar sebzeyi rahatlıkla pişirebilir ve 7 kişiye kadar kalabalık sofralara sulu yemek tarifleri hazırlayabilirsiniz. 

Yani ratatuy yapmak artık hiç olmadığı kadar kolay ve pratik, üstelik ucuz da! 😍

3. Kızarmış Patates Salatası

3. Kızarmış Patates Salatası

Pratik olduğu kadar fit bir tarif arıyorsanız onu da sizin için araştırdık. Dolabınızda her zaman bulunan malzemelerle doyurucu ve fresh bir salata hazırlayabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Mod: Kızartma

Malzemeler:

  • 4 bebek patates

  • Marul

  • Maydanoz

  • Mısır

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 kapya biber

  • 2 yemek kaşığı limon

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin.

2. 90 adet mod arasından 'Kızartma' modunu seçin ve malzemeleri 180 derecede 15 dakika pişirin. Bu sırada her 5 dakikada bir cihaz sepetini sallayın. 

Cihazın sezgisel dokunmatik ekranı ve otomatik ön ayarlı programları arasından ihtiyacınıza en uygununu bularak en iyi sonuca en kısa sürede ulaşabilirsiniz. Kızartmanın yanı sıra vakumlama, kavurma, kurutma ve ızgara da dahil olmak üzere 90 ayardan favorilerinizi kaydederek sonraki seferler için işinizi maksimum hızda tamamlayabilirsiniz.

3. Philips Airfryer 7000 XXL mucizeler yaratırken siz diğer sebzeleri doğrayarak bir kaseye alın. Üzerine limon, zeytinyağı ve tercihe göre nar ekşisi dökerek karıştırın.

4. Pişen patatesleri de kaseye alarak güzelce harmanlayın.

İşte bu kadar, afiyet olsun! ✌️

4. Sebze Graten

4. Sebze Graten

Mevsim sebzelerinden brokoliye bakış açınızı değiştirecek bir tarifimiz var. Üstelik hem ucuz hem kolay!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Mod: Tekrar Isıtma

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • Brokoli

  • 1 bardak bezelye

  • 1 bardak rende kaşar

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 bardak süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın ve ardından Philips Airfryer XXL 7000 sepetine alın.

2. Sos tenceresinde tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun. Kavrulan una süt ekleyip karıştırın. Karabiber ve tuzu da ilave ettikten sonra beşamel sosu bir kenara alın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktardığınız sebzelerin üstüne bu sosu dökün. 

4. Sosun üzerine de rendelediğiniz kaşarı ekleyip 'Tekrar Isıtma' modunda, belirtilen süre ve derecede pişirin. Bu esnada Philips Airfryer'ın Rapid Air teknolojisi devreye girerek tarifinizin %90 daha az yağla ve %70 daha fazla verimle pişmesini sağlayacak. Süre sonunda ister yemeğinizi servis edebilir, isterseniz de 'Sıcak Tutma' modunu kullanarak sabit ısıda dinlendirebilirsiniz.

Bu pratik lezzet eminiz ki herkesin favorisi olacak. 😋

5. Tavuk Topları

5. Tavuk Topları

Yağ kullanmadan yapabileceğiniz baharat karışımlı tavuk toplarını yarım saatten kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: Kızartma

Malzemeler

  • 1 tutam baharat karışımı

  • 500 gr tavuk göğsü kıyması

Yapılışı:

1. Kıyma haline getirilmiş tavuğu baharat ve tuz ile karıştırın.

2. Elinizi tavuklara yapışmaması için hafifçe ıslatın ve karışımdan toplar yaparak Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine yerleştirin. 20 dakika boyunca tavukları ekstra yağ gerektirmeden çıtır çıtır pişiren 'Kızartma' modunda pişirin. 

NutriU uygulamasına bağlı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme süresini, sıcaklığını, hava hızını otomatik olarak ayarlayarak pratikliğinize pratiklik katar. 

 3. Pişen topları servis tabakların alın ve dilediğiniz sosla birlikte tüketin. 

Afiyet olsun! 😍

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6. Çıtır Baget Lolipopları

6. Çıtır Baget Lolipopları

Elinizdeki tavuk bagetleri sanki restoranda pişmiş gibi çıtır pişirmek için yapmanız gerekenleri söylüyoruz. Bu pratik tarif bütün arkadaş sofralarına ve partilere çok yakışacak!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tavuk

Malzemeler

  • 4 tavuk baget

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.3 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 1 yumurta

  • 4 yemek kaşığı panko 

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. İlk önce bagetlerin derisini soyup alın. Mutfak makası veya keskin bir bıçak kullanarak butun tepesine yakın bir yerde eti kemiğin çevresinden kesin. Kıkırdağı üstten çıkarın ve bir lolipopa benzemesi için eti çekerek bagetin tabanına doğru oturtun. Beyaz lifli kısımları kesin ve 'kürdan' kemiğini çıkarın. Sonrasında bagetleri tuz ve karabiberle tatlandırıp kenara alın. 

2. Derin olmayan üç ayrı kap alın. Bir kapta un, sarımsak tozu, soğan tozu ve füme paprika tozunu harmanlayın. İkincisinde yumurtayı çırpın ve üçüncüsünde de pankoyu ve rendelenmiş parmesan peynirini karıştırın. Her butu sırasıyla bu kaplara batırıp bulayın.

3. Bulanan bagetleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirip  tavukların içini yumuşacık, dışını çıtır yapan 'Tavuk' modunda pişirin. 90 adet program ve otomatik ayarlar sayesinde dilediğiniz yemeği şipşak hazırlayarak ideal lezzete ulaşabilirsiniz. :)

Çıtır çıtır lezzetin yanına sevdiğiniz sosları eklemeyi unutmayın.  👏

7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna

7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna

Makarna deyip de geçmeyin çünkü bu tarif hem çok farklı hem de çok lezzetli. Üstelik kolay ve bütçe dostu.

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 140° - 180°

Mod: Buharda Pişirme + Tekrar Isıtma

Malzemeler:

  • 200 gr feta peyniri

  • 200 gr mini ıspanak

  • 3 tutam dereotu

  • 1 litre su

  • 400 ml krema

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 gr makarna

  • 100 gr pecorino

Yapılışı:

1. İlk önce feta peynirini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun ve 'Buharda Pişirme' modunda 10 dakika, 180 derecede ayarıyla pişirin. 

2. Bu sırada ıspanakları dereotunu yıkayın. Bir tencerede su, krema, sarımsak, limon kabuğu rendesi ve tuzu karıştırarak kaynatın. Tencereyi ateşten alıp içine ıspanakları ekleyin.

3. Feta peynirini makarnalı karışımla birleştirin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve 20 dakika daha malzemeleri ideal sıcaklıkta ısıtarak peynirin erimesini sağlayan 'Tekrar Isıtma' modunda 140 derecede pişirin. 

4. Pişen makarnayı cihazın dışına alıp 5 dakika dinlendirin.

Ellerinize sağlık! 👏

8. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

8. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

Kızarmış sebze ve yoğurt ikilisi kadar lezzetli ve pratik bir tarif henüz bulunmadı!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı, patlıcanı, biberi, soğanı yıkayıp halka halka doğrayın. Mantarları fırçayla temizleyip kesin. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarıp tuz ve zeytinyağı ile karıştırın.

2. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL'a takın ve sebzeleri aksesuar içine aktarın. Modu ise mangal keyfini aratmayacak 'Çok Amaçlı Izgara' moduna alın.

Philips'in hava hızını otomatik ayarlama ayarı sayesinde en lezzetli tarifleri hazırlayabilir, dışı çıtır içi sulu sebzeler pişirebilirsiniz. Tüm sebze ve mantarlar hazır olduktan sonra servis kabına alın ve afiyetle tüketin.

Tebrikler! 🙃

9. Mercimekli ve Havuçlu Nugget

9. Mercimekli ve Havuçlu Nugget

Besin açısından oldukça zengin olan bu sağlıklı nugget tarifi favori tarifiniz olmaya en iyi aday!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: Kızartma

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekleri süzün, havuçları rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu alın. Hepsini karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürterek Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Belirtilen derecede minimum yağ, maksimum lezzette tarifler hazırlamanızı sağlayan 'Kızartma' modunda pişirin. Pişen nuggetları ister ekmek arası ister kendi başına tüketmek için hazırsınız.

İşte hepsi bu kadar! 🤩

10. Kremalı Havuç Çorbası

10. Kremalı Havuç Çorbası

Alışılanın dışında bir çorba tarifi arıyorsanız onun da pratik hali mevcut. 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı:

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük küçük doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine ekleyerek baharat ve zeytinyağıyla tatlandırın. Topaklanmayan çorbalar için harika olan 'Karıştırarak Pişirme' modunda 20 dakika, 180 derecede pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika daha aynı şekilde pişirin.

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirip kaseye alın. 

Zeytinyağı ve otlarla servis edilen bu çorba kışın ihtiyacınız olan şifayı verecek! 🥕

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