Hem Tok Tutar Hem Mideyi Zorlamaz: Yaz Aylarında Sindirimi Kolay 10 Sağlıklı Öğün

Yazın o ağır yemeklerden sonra gelen pişmanlığı bilmeyen yoktur. Hava zaten sıcak, bir de üzerine şişkinlik, halsizlik eklenince insanın enerjisi iyice düşüyor. Ama bir yandan da uzun süre tok tutacak, midemizi zorlamayacak besinlere ihtiyacımız var. İşte tam da bu dengeyi sağlayacak, hem serinleten hem de sindirimi kolay öğünlerle karşındayız! Eğer sen de yaz aylarında “Ne yesem de ferah kalsam?” diye düşünüyorsan, bu liste tam sana göre.