onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hem Tok Tutar Hem Mideyi Zorlamaz: Yaz Aylarında Sindirimi Kolay 10 Sağlıklı Öğün

etiket Hem Tok Tutar Hem Mideyi Zorlamaz: Yaz Aylarında Sindirimi Kolay 10 Sağlıklı Öğün

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 20:32

Yazın o ağır yemeklerden sonra gelen pişmanlığı bilmeyen yoktur. Hava zaten sıcak, bir de üzerine şişkinlik, halsizlik eklenince insanın enerjisi iyice düşüyor. Ama bir yandan da uzun süre tok tutacak, midemizi zorlamayacak besinlere ihtiyacımız var. İşte tam da bu dengeyi sağlayacak, hem serinleten hem de sindirimi kolay öğünlerle karşındayız! Eğer sen de yaz aylarında “Ne yesem de ferah kalsam?” diye düşünüyorsan, bu liste tam sana göre.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Lorlu Kabak Mücveri & Ballı Kayısılı Yulaf Topları

1. Lorlu Kabak Mücveri & Ballı Kayısılı Yulaf Topları

Yaz sabahlarında hafif ama doyurucu bir kahvaltı isteyenlere özel. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift hazne sayesinde tatlısı ve tuzlusu birlikte pişer!

Lorlu Kabak Mücveri

Malzemeler:

  • 1 büyük boy kabak (rendelenip suyu sıkılmış)

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 adet yumurta

Hazırlanışı:

  • Rendelenmiş kabağın suyunu iyice sıktıktan sonra, lor peyniri ve yumurtayla karıştır. Karışımın homojen olması için çatalla iyice ezin.

  • Büyük hazneye yağlı kâğıt serip karışımdan kaşıkla parçalar alarak dizin. 200°C’de 13-15 dakika pişirin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın hızlı hava akımı sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık olur.

Ballı Kayısılı Yulaf Topları

Malzemeler:

  • 5 adet kuru kayısı (küçük doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

  • Kayısıları doğrayıp yulaf ve balla karıştırın. 

  • Elde iyice yoğurarak küçük toplar haline getirin.

  • Küçük hazneye yağlı kâğıt serip topları dizin. 180°C’de 8 dakika pişirin. Tatlı ihtiyacını bastıran sağlıklı bir alternatif!

2. Sağlıklı Tavuk Şeritleri

2. Sağlıklı Tavuk Şeritleri

Dışı altın rengi, içi sulu... Ama kızartma değil! Tavuk sevmeyenlerin bile bayılacağı bu tarif, Philips’in sıcak hava teknolojisiyle çok hafif!

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (şeritler halinde kesilmiş)

  • 1 yumurta (çırpılmış)

  • 1/2 su bardağı galeta unu (veya tam buğday ekmek kırıntısı)

  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

  • Tavuk şeritlerini önce tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle baharatla.

  • Ardından önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp güzelce kapla.

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine diz. 200°C’de 10-12 dakika pişir. 

  • Yarısında çevirirsen daha da eşit pişer. Çift hazneli yapısı sayesinde, küçük haznede sebze ya da patatesle eş zamanlı olarak servis edebilirsin!

3. Zeytinyağlı Fasulye & Baharatlı Lor Köftesi

3. Zeytinyağlı Fasulye & Baharatlı Lor Köftesi

Yaz öğle yemekleri hafif olmalı ama tok da tutmalı. İki haznede aynı anda, protein ve sebzeyi buluşturuyoruz.

Zeytinyağlı Fasulye

Malzemeler:

  • 200 gr taze fasulye

  • 1 adet domates (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Fasulyeyi temizleyip küçük parçalara bölün, rendelenmiş domates ve zeytinyağıyla karıştırın. Tuzunu da ekleyin.

  • Karışımı uygun bir kaba alıp büyük hazneye yerleştirin. 190°C’de 15-18 dakika pişirin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içten dışa yayılan sıcak hava teknolojisi sebzeleri yumuşacık pişirir, lezzetini içinde tutar.

Baharatlı Lor Köftesi

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 yemek kaşığı yulaf unu

  • Pul biber, nane, karabiber

Hazırlanışı:

  • Lor peynirini baharatlarla karıştırın, yulaf ununu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz karışımdan minik köfteler yapın.

  • Küçük hazneye yerleştirin ve 200°C’de 10 dakika pişirin. 

  • Dışı hafifçe sertleşir, içi ise yumuşak kalır – mükemmel bir atıştırmalık!

4. Airfryer Patates

4. Airfryer Patates

Akşam yemeğine doyurucu ama sağlıklı bir eşlikçi mi arıyorsun? Bu tarif, bildiğin patatesten çok daha fazlası. Dışı altın rengi çıtır, içi pamuk gibi!

Malzemeler:

  • 1 büyük boy patates (iri, kabuklu)

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • Az miktarda tuz

Hazırlanışı:

  • Patatesi güzelce yıkayıp kurulayın. 

  • Üzerine bir çatal yardımıyla birkaç delik açın. Sonra kabuğuna zeytinyağı sürüp hafifçe tuz serpin. Bu adım dışının çıtır olmasını sağlar.

  • Patatesi Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. 200°C’de yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. 

  • Piştikten sonra ortadan ikiye kesip içine yoğurt, lor veya avokado dilimleri koyarak yazlık hale getirebilirsin!

5. Asya Soslu Tavuk Butları

5. Asya Soslu Tavuk Butları

Hem tatlı hem ekşi hem de müthiş aromalı! Üstelik yağda çevirmeye gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın güçlü sıcak hava sirkülasyonu sayesinde tavuğun dışı karamelize, içi sulu kalıyor.

Asya Soslu Tavuk Butları

Malzemeler:

  • 4 adet kemiksiz, derisiz tavuk but (küçük parçalar halinde kesilmiş)

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi (yoksa limon suyu)

  • Az tuz & karabiber

Hazırlanışı:

  • Bir kapta soya sosu, bal, susam yağı, sarımsak ve pirinç sirkesini karıştırıp marine sosunu hazırlayın. Sostan biraz ayırın.

  • Tavukları içine alın, karıştırın ve en az 20 dakika buzdolabında marine edin.

  • Marine edilmiş tavukları Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesine dizin. 200°C’de 12-15 dakika pişirin. Arada bir çevirerek her yüzeyin eşit karamelize olmasını sağlayın. 

  • Bu arada kalan sosu küçük bir kaba alın ve küçük hazneye yerleştirin. Hafifçe azalana ve koyulaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirin.

  • Servis ederken sosu tavuğun üzerine gezdirin ve üzerine taze soğan serpin.

 Yumurta Salatası Eşlikçisi

Bu yumurta salatası klasik tarifin çok daha hafif versiyonu. 

Malzemeler:

  • 4 adet haşlanmış yumurta (yalnızca 1-2 tanesinin sarısı)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt (veya light mayonez)

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 tatlı kaşığı doğranmış taze dereotu

  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  • Yumurtaları haşladıktan sonra yalnızca 1-2 tanesinin sarısını kullanın. Tüm yumurtayı küçük küpler halinde doğrayın. 

  • Yoğurt, hardal, dereotu, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Salatayı soğuk olarak servis edin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift hazneli sistemi sayesinde ana yemeğiniz pişerken bu ferah eşlikçiyi ayrı bir kasede kolayca hazırlayabilirsiniz. Soğuk sıcak denge mükemmel oluyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Otlu Harçla Doldurulmuş Çıtır Somon ve Limonlu Kuşkonmaz

6. Otlu Harçla Doldurulmuş Çıtır Somon ve Limonlu Kuşkonmaz

Dışı hafifçe çıtır, içi taze otlu, mis gibi bir somon! Haftanın özel günü gibi hissettiren ama aslında çok pratik bir tarif.

Otlu İç Harçlı Somon Fileto

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto (derili ya da derisiz, tercihe göre)

  • 1 dilim tam buğday ekmeği (bayatsa daha iyi)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Taze otlar: maydanoz, dereotu, fesleğen karışımı (veya elindeki taze yeşillikler)

  • Limon kabuğu rendesi

  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  • Ekmek dilimini küçük parçalara bölüp bir kaba alın. 

  • Üzerine zeytinyağı, hardal, rendelenmiş sarımsak, ince doğranmış yeşillikler ve limon kabuğu rendesini ekleyin. 

  • Bir çatal veya elinizle iyice ezerek iç harcı oluşturun. Tüm aromalar bu karışıma geçsin.

  • Somonların ortasına, filetoyu dikkatlice yararak bu harcı doldurun. Çok bastırmadan, ama içi tamamen dolacak şekilde yerleştirin. 

  • Somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 190°C’de 12-14 dakika pişirin. Rapid Air teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi sulu ve aromalı kalır. 

İstersen bu somonun yanına küçük haznede 10 dakikada pişirebileceğin nefis bir sebze eşlikçisi de ekleyebilirim:

Limonlu Kuşkonmaz (veya Yeşil Fasulye):

  • 1 avuç kuşkonmaz veya taze yeşil fasulye

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Az tuz

Hazırlanışı:

  • Sebzeleri yıkayıp uçlarını alın. Zeytinyağı ve limonla karıştırıp küçük hazneye yerleştirin.

  • 190°C’de 8-10 dakika pişirin. Somon pişerken bu da hazır olur!

7. Sebzeli Açık Pide (Hint Usulü)

7. Sebzeli Açık Pide (Hint Usulü)

Yumuşak lavaşın üstünde Hint esintili harika bir sebze karışımı… Yaz akşamlarına yakışacak kadar hafif, sofrayı şenlendirecek kadar renkli!

Malzemeler:

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1/2 su bardağı paneer (veya tuzsuz beyaz peynir – küp doğranmış)

  • 1 çay kaşığı köri tozu 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet lavaş ya da tam buğday tortilla

  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Rendelenmiş kabağı zeytinyağı, baharat ve tuzla harmanla. Ardından doğranmış paneer (veya peynir) ile karıştır.

  • Uygun bir kap ile küçük hazneye yerleştirin 180°C 15 dakika pişirin. Baharatlar sebzeye iyice geçmeli.

  • Lavaşı düz bir şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir, üzerine hazırladığın karışımı eşit şekilde yay.

  • 200°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişir. Lavaş kenarları hafif çıtırlaşırken içi sıcak ve baharatlı kalır. 

 Yoğurtlu Salatalık 

Yanına ferahlatıcı bir denge gerekiyor mu? Hazırlaması 2 dakikalık serinletici bir yan salata önerisi:

Malzemeler:

  • 1/2 salatalık (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Taze nane veya kuru nane

  • Az tuz

Hazırlanışı:

  • Rendelenmiş salatalığı yoğurt, nane ve tuzla karıştır.

  • Soğuk olarak düz ekmek diliminin yanına servis et. Baharatlı tatlara müthiş bir denge katar.

8. Yazlık Sebze Şişleri

8. Yazlık Sebze Şişleri

Et yemeyenlere ya da etin yanına hafif bir sebze alternatifi arayanlara... 

Sebze Şişleri

Malzemeler:

  • 1 küçük kabak

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 1 adet sarı biber

  • 1 küçük kırmızı soğan

  • 4-5 adet mantar (tercihen küçük boy)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Taze kekik, tuz, karabiber

  • Şiş çubukları (Airfryer haznesine sığacak uzunlukta)

Hazırlanışı:

  • Sebzeleri yaklaşık aynı boyutlarda küpler halinde doğrayın. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve kekik ile bir sos hazırlayın. 

  • Tüm sebzeleri bu sosa bulayın ve 5-10 dakika marine edin.

  • Şiş çubuklarına sırayla dizin: mantar, biber, soğan, kabak... Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine dikkatlice yerleştirin.

  • 200°C’de yaklaşık 12-14 dakika pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sıcak hava sirkülasyonu sayesinde sebzeler dışı kızarmış, içi yumuşak kalacak şekilde mükemmel pişer!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın