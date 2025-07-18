Hem Tok Tutar Hem Mideyi Zorlamaz: Yaz Aylarında Sindirimi Kolay 10 Sağlıklı Öğün
Yazın o ağır yemeklerden sonra gelen pişmanlığı bilmeyen yoktur. Hava zaten sıcak, bir de üzerine şişkinlik, halsizlik eklenince insanın enerjisi iyice düşüyor. Ama bir yandan da uzun süre tok tutacak, midemizi zorlamayacak besinlere ihtiyacımız var. İşte tam da bu dengeyi sağlayacak, hem serinleten hem de sindirimi kolay öğünlerle karşındayız! Eğer sen de yaz aylarında “Ne yesem de ferah kalsam?” diye düşünüyorsan, bu liste tam sana göre.
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1. Lorlu Kabak Mücveri & Ballı Kayısılı Yulaf Topları
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2. Sağlıklı Tavuk Şeritleri
3. Zeytinyağlı Fasulye & Baharatlı Lor Köftesi
4. Airfryer Patates
5. Asya Soslu Tavuk Butları
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6. Otlu Harçla Doldurulmuş Çıtır Somon ve Limonlu Kuşkonmaz
7. Sebzeli Açık Pide (Hint Usulü)
8. Yazlık Sebze Şişleri
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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