Hem Müzik Hem Görsel Şölen Yaşayacağınız 12 Cercle Performansı

Kabul edelim her bir Cercle performansı eşsiz. İzledikçe izleyesiniz, dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Performanslar dünyanın öyle güzel yerlerinde gerçekleşiyor ki gözlerinizi ekrandan alamıyorsunuz. İşte gelmiş geçmiş Cercle'daki en iyi performansları keşfedelim, hazırsanız açın müziğin sesini çünkü başlıyoruz!