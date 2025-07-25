Hem Müzik Hem Görsel Şölen Yaşayacağınız 12 Cercle Performansı
Kabul edelim her bir Cercle performansı eşsiz. İzledikçe izleyesiniz, dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Performanslar dünyanın öyle güzel yerlerinde gerçekleşiyor ki gözlerinizi ekrandan alamıyorsunuz. İşte gelmiş geçmiş Cercle'daki en iyi performansları keşfedelim, hazırsanız açın müziğin sesini çünkü başlıyoruz!
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1. Solomun
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2. Bedouin
3. HVOB
4. WhoMadeWho
5. Zhu
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6. Eli & Fur
7. Ben Böhmer
8. Argy
9. Lee Burridge
10. Monolink
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11. Eelke Kleijn
12. Hania Rani
13. Carlita
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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