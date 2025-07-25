onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hem Müzik Hem Görsel Şölen Yaşayacağınız 12 Cercle Performansı

etiket Hem Müzik Hem Görsel Şölen Yaşayacağınız 12 Cercle Performansı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 23:53

Kabul edelim her bir Cercle performansı eşsiz. İzledikçe izleyesiniz, dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Performanslar dünyanın öyle güzel yerlerinde gerçekleşiyor ki gözlerinizi ekrandan alamıyorsunuz. İşte gelmiş geçmiş Cercle'daki en iyi performansları keşfedelim, hazırsanız açın müziğin sesini çünkü başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Solomun

2. Bedouin

3. HVOB

4. WhoMadeWho

5. Zhu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eli & Fur

7. Ben Böhmer

8. Argy

9. Lee Burridge

10. Monolink

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Eelke Kleijn

12. Hania Rani

13. Carlita

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın