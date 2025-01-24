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Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Tercihlerine Göre Sana Özel Airfryer Tarifini Veriyoruz!

etiket Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Tercihlerine Göre Sana Özel Airfryer Tarifini Veriyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 19:01

Sağlığımızı koruyarak lezzetli yemekler yiyebiliriz. Philips Çift Hazneli Airfyer ile daha az yağ kullanarak istediğiniz kıvamda yemekler elde edebilirsiniz. Çıtır, sulu ya da tatlı! Birçok çeşidi yapabilme imkanınız var! Gelin bu test ile birlikte size özel airfryer tarifini bulalım!

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1. Çok önemli bir soru ile başlıyoruz! Hangi tür yemekleri tercih edersin?

2. Günün ilk öğünü olan kahvaltıda neler yemeği seversin, ne hazırlarsın?

3. Peki, bize aşağıdaki beslenme tarzlarından hangisinin sana uygun olduğunu söyler misin?

4. Airfryer tariflerinde en çok kullandığın ürün hangisi?

5. Pratik olması senin için önemli mi, ne kadar pratik bir tarif arıyorsun?

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6. Sağlıklı tarifler vermek için buradayız! Hangi yağları kullanmayı tercih edersin?

7. Yemek yaparken yanında görmekten hoşlandığın o malzeme ne?

8. Tarifin sana nasıl hissettirmesini istersin?

Baharatlı Sebze Dilimleri!

Baharatlı Sebze Dilimleri!

Pratik bir şekilde hazırlanıp yenilebilen ve yedikten sonra hafif hissettiren bu tarif tam sana göre! Sebzelere olan düşkünlüğünü görüyoruz. Baharatları ekleyerek lezzetini arttırabilirsin. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az yağ ile çıtır çıtır olan bu yemeği elde edebilirsin!

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet patlıcan

  • 2 adet kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri ince dilimler halinde doğrayın.

  • Zeytinyağı, baharatlar ve tuz ile harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine eşit şekilde yerleştirin.

  • 180 dereceye ayarlayıp 10-12 dakika pişirin.

Baharatlı Tavuk Kanatları!

Baharatlı Tavuk Kanatları!

Yemek hazırlamaya üşenen biri değilsin ama yedikten sonra tam olarak doyduğunu hissetmen gerekiyor. Protein merkezli bir şekilde beslenmek tam sana göre. Güçlenmeni sağlayacak olan hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif ile seninleyiz. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde tavukların güzelce pişerken etrafa koku yayılmayacak!

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk kanat

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını yoğurt, baharatlar ve limon suyuyla marine edin.

  • En az 30 dakika dinlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200 dereceye ayarlayın ve tavukları 15-20 dakika pişirin.

  • Yanında yoğurtlu bir dip sos ile servis edin.

Tarçınlı Elmalı Tatlı

Tarçınlı Elmalı Tatlı
  • Bu tatlıyı yapmaya uzunca bir vakit ayırabilirsin. Çünkü yemek yaparken keyif aldığına eminiz. Tatlı bir şeyler yemek tam sana göre! Her tatlı sağlıksız olacak diye bir şey yok. Neşemizin kendine gelmesi için şekerli tariflere de bakmalıyız. Sıcak içeceğinin yanına yakışır bir tarif.

Malzemeler

  • 2 adet orta boy elma

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

  • 4 adet milföy hamuru

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

  • Elmaları küçük küpler halinde doğrayın.

  • Bir tavada tereyağını eritip elma küplerini ekleyin. Üzerine esmer şeker ve tarçını ilave ederek elmalar karamelize olana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

  • Karışımı ocaktan alın ve ceviz veya fındıkla birlikte vanilya özütünü ekleyerek karıştırın.

  • Milföy hamurlarını oda sıcaklığında biraz yumuşatın.

  • Her bir milföy hamurunun ortasına hazırladığınız elmalı harçtan koyun.

  • Hamurun kenarlarını zarf şeklinde kapatabilir ya da üst kısmı açık bırakabilirsiniz.

  • Tatlıların üzerine yumurta sarısı sürün ve isterseniz biraz toz şeker serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın. Tatlıları hazne içine yerleştirip 10-12 dakika, hamur altın sarısı rengini alana kadar pişirin.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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