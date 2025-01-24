Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Tercihlerine Göre Sana Özel Airfryer Tarifini Veriyoruz!
Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Tercihlerine Göre Sana Özel Airfryer Tarifini Veriyoruz!
Sağlığımızı koruyarak lezzetli yemekler yiyebiliriz. Philips Çift Hazneli Airfyer ile daha az yağ kullanarak istediğiniz kıvamda yemekler elde edebilirsiniz. Çıtır, sulu ya da tatlı! Birçok çeşidi yapabilme imkanınız var! Gelin bu test ile birlikte size özel airfryer tarifini bulalım!
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1. Çok önemli bir soru ile başlıyoruz! Hangi tür yemekleri tercih edersin?
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2. Günün ilk öğünü olan kahvaltıda neler yemeği seversin, ne hazırlarsın?
3. Peki, bize aşağıdaki beslenme tarzlarından hangisinin sana uygun olduğunu söyler misin?
4. Airfryer tariflerinde en çok kullandığın ürün hangisi?
5. Pratik olması senin için önemli mi, ne kadar pratik bir tarif arıyorsun?
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6. Sağlıklı tarifler vermek için buradayız! Hangi yağları kullanmayı tercih edersin?
7. Yemek yaparken yanında görmekten hoşlandığın o malzeme ne?
8. Tarifin sana nasıl hissettirmesini istersin?
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