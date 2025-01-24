Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Tercihlerine Göre Sana Özel Airfryer Tarifini Veriyoruz!

Yemek hazırlamaya üşenen biri değilsin ama yedikten sonra tam olarak doyduğunu hissetmen gerekiyor. Protein merkezli bir şekilde beslenmek tam sana göre. Güçlenmeni sağlayacak olan hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif ile seninleyiz. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde tavukların güzelce pişerken etrafa koku yayılmayacak!

Malzemeler:

500 gram tavuk kanat

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı: