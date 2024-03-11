Heimlich Manevrası Konusunda Herkesin Bu Kadar Bilinçli Olması Şaşkınlık Yarattı
Heimlich Manevrası Konusunda Herkesin Bu Kadar Bilinçli Olması Şaşkınlık Yarattı
Dr. Henry Heimlich tarafından geliştirilen etkili bir ilk yardım tekniği olan Heimlich manevrası, son günlerde ülkemizde sıklıkla haberlere konu oluyor. Bu teknikte herkesin bu kadar başarılı olması ise sosyal medyadaki bazı kullanıcılarda şaşkınlık yarattı.
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtindeki bir restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi.
Yanındaki kişinin sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti.
Garson, Heimlich manevrası ile müşteriyi kurtardı. 👇
Haber sosyal medyada büyük dikkat çekerken hayat kurtaran ilk yardım hakkında bu kadar bilinç olunmasına da bazı kullanıcılar şaşırdı 👇
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