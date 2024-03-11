Heimlich Manevrası Konusunda Herkesin Bu Kadar Bilinçli Olması Şaşkınlık Yarattı

Dr. Henry Heimlich tarafından geliştirilen etkili bir ilk yardım tekniği olan Heimlich manevrası, son günlerde ülkemizde sıklıkla haberlere konu oluyor. Bu teknikte herkesin bu kadar başarılı olması ise sosyal medyadaki bazı kullanıcılarda şaşkınlık yarattı.