Haziran Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
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Doğduğun günü öğrenelim.
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Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar
Velet - Roman Olur Yazsam Seni https://www.youtube.com/watch?v=yPcQ3nAs2sQ
Yusuf Güney - Melekler Seni Bana Yazmış
Yalın- Ki Sen
TARKAN – Yap Bi Güzellik
Levent Yüksel- Medcezir
Tan Taşçı- Heralde
Teoman- Papatya
DARIO MORENO- DENİZ VE MEHTAP
Gül Beyaz Gül (Akustik) - Zeynep Bastık, Ezgi Mola
İlhan İrem - Yemyeşil Bir Deniz
Kenan Doğulu- Yosun
Nazan Öncel- Beni Hatırla
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