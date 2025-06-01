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Haziran Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Haziran Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 23:56

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Oğuzhan Koç & Merve Özbey - Geçsin Yıllar

Velet - Roman Olur Yazsam Seni https://www.youtube.com/watch?v=yPcQ3nAs2sQ

Yusuf Güney - Melekler Seni Bana Yazmış

Yalın- Ki Sen

TARKAN – Yap Bi Güzellik

Levent Yüksel- Medcezir

Tan Taşçı- Heralde

Teoman- Papatya

DARIO MORENO- DENİZ VE MEHTAP

Gül Beyaz Gül (Akustik) - Zeynep Bastık, Ezgi Mola

İlhan İrem - Yemyeşil Bir Deniz

Kenan Doğulu- Yosun

Nazan Öncel- Beni Hatırla

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miray soysal
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