Haziran 2024 Gökyüzü Enerjileri

Hem bireysel hem de kolektif olarak büyük olaylar dünya ve ülke genelinde etkili olurken Haziran ayı gökyüzü enerjileri ile kendimize yöneleceğiz kırılganlıklarımız zaaflarımız gereğinden fazla yüklendiğimiz duygusal maddi konular üzerinde kendimizi iyileştirmek için önemli kararlar almamız için güçlendirecek bizleri. Geçmiş yaralardan kurtulup yeni başlangıçlar yapabilmemiz için.

Haziran ayı gökyüzü enerjileri ile akıl ve kalp yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Gerçeğinize ve amacınıza daha derin bir şekilde odaklanınca dönüşümün mükafatlarını almaya başlayacaksınız. Negatif olaylar agresif kişiler ile tartışmaktan kaçının. Kim olduğunuzu sahiplenin ve daha yüksek bir bilince doğru gökyüzünün rehberliğinde ilerlemeyi seçin.

Geçmişe ağlayıp sızlanmak yerine değiştiremediklerinizi kabule geçin ve şimdiki an için tüm kalbiniz ile şükredin.

Haziran ayı boyunca dikkat çekecek konular

Medya ve Basın mensuplarının birbirleri hakkında karşıt fikirleri ve tartışmaları

Tüm dünya genelinde vatandaşlık hakları vb. konularda isyankâr tutumların medya yolu ile daha etkin hale gelmesi

Eğitim Sağlık ve Gen bilimi ile ilgili alanlarda önemli açıklamalar gelişmeler

DNA, Atom enerjisi, bilgisayarlar ve yazılım programlama konuları

İletişim, otomobil sektörü, uçaklar, tekneler, trenler, medya, yayıncılık, haberler haziran ayında önemli konular olacak.

Merkür, 3 Haziran'da kendi burcu İkizler burcunda seyrine başlıyor. Merkür İkizler burcundayken hayat hızlanır, konuşmalar artar bilgiye olan merak yükselir. Bu geçiş sırasında onu sosyalleşmek, yeni şeyler öğrenmek ve samimi niyetle konuşmalar artar.

Bu enerji Güneş, Venüs ve Jüpiter tarafından güçlenecek akışta bilgi de kendimizi doğru ifade edebilmede bizlere yardımcı olacak. Fakat DİKKAT bu yüksek titreşimli zihinsel enerji iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Her ne kadar güçlü olsa da özellikle aşırı bilgi yüklemesi psikolojik olarak baskı altında hissetmenize neden olabilir. Söylemleriniz de ipin ucu kaçarak söylediklerinizin yasal yaptırımı ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle de başkaları ile ilgili konularda atıfta bulunurken ağzınızdan çıkan her sözün sizi bağlayıcı olduğunu unutmamalısınız.