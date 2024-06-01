Haziran 2024 Gökyüzü Enerjileri

Mars Boğa da doğru kararlar almamız için yavaşlamamız gerektiğini mesajını veriyor bizlere. Kendinizle ve etrafınızdaki dünyayla ilişkinizi dönüştürecek, Mars Boğa burcundayken ön plana çıkıyor ve sizi samimiyeti yeniden tanımlamak için düşünmeye davet ediyor.
Kendinize sorun:
Maddi manevi fiziksel ruhsal duygusal olarak güvende hissetmem için eksik olan ne?
Hayatımın her noktasında hedeflerime ulaşmak için ne kadar cesurum?
Korkularımın ve başkalarının etkisi altında kalmamak için ne yapabilirim?
Bu gezegen geçişi ile tutkularınızı ve arzularınızı temellendirmemiz önem kazanıyor. Unutmayın, güçlü ve başarılı olmak, hayallerimize ve hedeflerimize yönelik sürekli ve bilinçli şekilde kararlar alarak uygulamaktan gelir.
Venüs Satürn açıları yaşamlarımıza adil bir bakış açısı ile değerlendirmede bulunarak iç gözlem ve bağlılık yoluyla ilişkilerinizi ve değerlerinizi derinleştirmenize yardımcı olacak.
17 Haziran 2024 venüs ve merkür yengeç burcunda
Sevgi ve güven bağları yeniden yapılandırma zamanı.
Duygusal bağlılıklarımızın önemini kavrayacağız. Yanlışlarımızın yanılgı ve öfkemizden kaynaklı korkularımızın dönüşümünün içinde yer olmayı gelişmeyi ilişkilerimizi güçlendirmeyi teşvik ediyor bu enerji. İletişimde anlayışlı olup dinlemeyi bilelim.
Merkür ve Venüs aynı gün kalp ve zihin enerjilerini harmanlayarak yeni bir döngü oluşturuyor. Bu uyum, ilişkilerde sevginin değerini anlamamızı daha sakin ve iyi niyetli bir iletişim ve daha derin bir duygusal bağlığı güçlendirecektir.
20 Haziran 2024 Güneş Yengeç burcunda
Atalarımız, ev yaşamı, aile değerleri, ilişkiler, küresel dönüşüm, felsefi arayışlar, kariyer, kamusal yaşam, uzun vadeli hedefler ve maneviyat ile ilgili konuları yaşamlarımıza taşıyor. Uyumlu ve destekleyici ilişkiler aile ortamı yaratmaya odaklanarak kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmamız gerektiğinin yüksek bilincine erişiyoruz.
21-22 Haziran 2024 Dolunay
Batı astrolojine göre Oğlak burcundaki Dolunay yapı, güç, otorite ve temel temaları ile ilgili konuları gündemlerimize taşıyacak. Bu güçlü dolunay enerjisi ile öfkeden anlık kararlardan uzaklaşmak bilgeliğe doğru kendimizi geliştirmek bize zarar veren alışkanlıklardan, korku ve kaygılardan özgürleşmek mottomuz olacak. Bunun yanı sıra Kaynak sular, nehirler, denizler, gemi enkazları ve fırtınalar gibi suyla ilgili konular dünya genelinde gündemlerimizde yer alacak.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.