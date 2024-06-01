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Haziran 2024 Gökyüzü Enerjileri

etiket Haziran 2024 Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 07:01

Haziran ayına adım adım ilerlerken gökyüzü enerjileri huzur, sevgi, bilgelik ve anlayış getirecek yaşamlarımıza.  Haziran ayı gökyüzü enerjileri kişisel ve küresel ilişkilerdeki çatışmaların üstesinden gelmek için güçlü enerjiler ile dolu. Yaralı kalplerimizin şifasını bulacak ve yarım kalmışlarımızın tamamlanmasının şükründe olacağız pek çoğumuz. 

Özellikle 6 Haziran 2024’te gerçekleşecek Yeni Aya Dikkat!

Beklenmedik fırsatlar kapımızı çalabilir.

Fiziksel ve ruhsal şifa bizleri karşılıyor.

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Yaşamlarımızda olumlu değişimler ve fırsatlar Yeni Ay enerjisi ile etkili olacak.

Hem bireysel hem de kolektif olarak büyük olaylar dünya ve ülke genelinde etkili olurken Haziran ayı gökyüzü enerjileri ile kendimize yöneleceğiz kırılganlıklarımız zaaflarımız gereğinden fazla yüklendiğimiz duygusal maddi konular üzerinde kendimizi iyileştirmek için önemli kararlar almamız için güçlendirecek bizleri. Geçmiş yaralardan kurtulup yeni başlangıçlar yapabilmemiz için. 

Haziran ayı gökyüzü enerjileri ile akıl ve   kalp yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Gerçeğinize ve amacınıza daha derin bir şekilde odaklanınca dönüşümün mükafatlarını almaya başlayacaksınız. Negatif olaylar agresif kişiler ile tartışmaktan kaçının.  Kim olduğunuzu sahiplenin ve daha yüksek bir bilince doğru gökyüzünün rehberliğinde ilerlemeyi seçin. 

Geçmişe ağlayıp sızlanmak yerine değiştiremediklerinizi kabule geçin ve şimdiki an için tüm kalbiniz ile şükredin. 

Haziran ayı boyunca dikkat çekecek konular

Medya ve Basın mensuplarının birbirleri hakkında karşıt fikirleri ve tartışmaları 

Tüm dünya genelinde vatandaşlık hakları vb. konularda isyankâr tutumların medya yolu ile daha etkin hale gelmesi

Eğitim Sağlık ve Gen bilimi ile ilgili alanlarda önemli açıklamalar gelişmeler 

DNA,  Atom enerjisi, bilgisayarlar ve yazılım programlama konuları

İletişim, otomobil sektörü, uçaklar, tekneler, trenler, medya, yayıncılık, haberler haziran ayında önemli konular olacak.

Merkür, 3 Haziran'da kendi burcu İkizler burcunda seyrine başlıyor. Merkür İkizler burcundayken hayat hızlanır, konuşmalar artar bilgiye olan merak yükselir. Bu geçiş sırasında onu sosyalleşmek, yeni şeyler öğrenmek ve samimi niyetle konuşmalar artar.

Bu enerji Güneş, Venüs ve Jüpiter tarafından güçlenecek akışta bilgi de kendimizi doğru ifade edebilmede bizlere yardımcı olacak.  Fakat DİKKAT bu yüksek titreşimli zihinsel enerji iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Her ne kadar güçlü olsa da özellikle aşırı bilgi yüklemesi psikolojik olarak baskı altında hissetmenize neden olabilir. Söylemleriniz de ipin ucu kaçarak söylediklerinizin yasal yaptırımı ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle de başkaları ile ilgili konularda atıfta bulunurken ağzınızdan çıkan her sözün sizi bağlayıcı olduğunu unutmamalısınız.

4 Haziran: Merkür ve Jüpiter, Güneş ve Venüs DİKKAT!

4 Haziran: Merkür ve Jüpiter, Güneş ve Venüs DİKKAT!

Güneş ve Venüs'ün kavuşumda olması ve Merkür ile Jüpiter'in de kavuşumda aynı hizada olması günü çok özel ve şanslı kılıyor yaşamlarımızın yeni döngüsünü belirleyecek enerjileri akılcı yaklaşımlar doğru niyet ve tutumlar ile yapılandırma zamanı. Şans kapıyı iki kez çalmaz. Alın ve kabul edin.  Güneş-Venüs kavuşumu bağlantı ve uyum arzunuzu artırır, ağ oluşturma, yeni ortaklıklar kurma işimizi büyütmek için bugün mükemmel bir zaman haline gelir. Venüs'ün etkisiyle anlamlı konuşmalar yapmak ve ortak zemin bulmak daha kolaydır. Merkür-Jüpiter kavuşumu bilgiye giden yolun kapısıdır. Gelişmek büyümek başarılı ve kazançlı çıkmak için. 

6 Haziran Yeni Ay'ı 

Zihnimizde bilinç altımızda var olan korkuları blokajları aşma zamanı. 

Güneş ve Ay İkizler burcunda hizalanarak yeni bir ay döngüsü başlatır. Bu Yeni Ay, zihnin gücünü vurguluyor ve yeryüzünde cenneti yaşamak istiyorsak kendimizi dönüştürmemiz ve yeni yaklaşımlar ile hayatımızı iyileştirmeye teşvik ediyor bizleri.  

Sanata, güzelliğe, ilişkilere, müziğe ve daha fazla önem vereceğiz bu güçlü Yeni ay enerjsi ile. Aşk hayatlarımızda sözler verebilir ilişkilerimizi bir üst noktaya sevgi ve güvenle taşıyabiliriz. Merkür, Yeni Ay sırasında Kuzey Düğümü ile önemli açılar da olacak iç sesiniz rüyalarınız karşınıza çıkan olaylar ve bilgilerin ruhunuzu aydınlatmasına izin verin. 

Gökyüzünün armağanı bu güçlü geçişin etkileri bizleri gerçekliğinizi şekillendiren düşüncelerinize ve konuştuğunuz kelimelere dikkat etmeye teşvik eder. Bu dönemde doğruyu yanlıştan ayırın. Dedikodu iftira ve yalandan doğru olmayan bilgileri paylaşmaktan kaçının. 

Beyin tüm karmik kodlarımızın merkezi olan organımızdır bu güçlü gezegen geçişlerinde olumsuz kodları şifalandırmaya olsun niyetleriniz yeni varoluş, yaşama, iletişim ve düşünme yollarını benimseyerek zihninizi düşüncelerinizi iyileştirmeye dönüştürmeye odaklanın.

Bu Yeni Ay'dan beklenecek temalar:

Sosyal yapılardaki değişiklikler

Artan güven duygusu ile sorunlarının üstesinden gelinmesi

Ünlüler veya etki sahibi kişilerle ilgili önemli haberler ifşalar

Maddi manevi duygusal zorlukları başarıya doğru yönlendirilmek

Başkalarının olumsuz niyetlerinden veya enerjilerinden kurtuluş ve korunmayı başaracağız.

8 Haziran 2024 Mars Boğa’da

8 Haziran 2024 Mars Boğa’da

Mars Boğa da doğru kararlar almamız için yavaşlamamız gerektiğini mesajını veriyor bizlere.  Kendinizle ve etrafınızdaki dünyayla ilişkinizi dönüştürecek, Mars Boğa burcundayken ön plana çıkıyor ve sizi samimiyeti yeniden tanımlamak için düşünmeye davet ediyor.

Kendinize sorun:

Maddi manevi fiziksel ruhsal duygusal olarak güvende hissetmem için eksik olan ne?

Hayatımın her noktasında hedeflerime ulaşmak için ne kadar cesurum?

Korkularımın ve başkalarının etkisi altında kalmamak için ne yapabilirim?

Bu gezegen geçişi ile tutkularınızı ve arzularınızı temellendirmemiz önem kazanıyor. Unutmayın, güçlü ve başarılı olmak, hayallerimize ve hedeflerimize yönelik sürekli ve bilinçli şekilde kararlar alarak uygulamaktan gelir. 

Venüs Satürn açıları yaşamlarımıza adil bir bakış açısı ile değerlendirmede bulunarak iç gözlem ve bağlılık yoluyla ilişkilerinizi ve değerlerinizi derinleştirmenize yardımcı olacak.  

17 Haziran 2024 venüs ve merkür yengeç burcunda

Sevgi ve güven bağları yeniden yapılandırma zamanı.

Duygusal bağlılıklarımızın önemini kavrayacağız. Yanlışlarımızın yanılgı ve öfkemizden kaynaklı korkularımızın dönüşümünün içinde yer olmayı gelişmeyi ilişkilerimizi güçlendirmeyi teşvik ediyor bu enerji. İletişimde anlayışlı olup dinlemeyi bilelim. 

Merkür ve Venüs aynı gün kalp ve zihin enerjilerini harmanlayarak yeni bir döngü oluşturuyor. Bu uyum, ilişkilerde sevginin değerini anlamamızı daha sakin ve iyi niyetli bir iletişim ve daha derin bir duygusal bağlığı güçlendirecektir. 

20 Haziran 2024 Güneş Yengeç burcunda 

Atalarımız, ev yaşamı, aile değerleri, ilişkiler, küresel dönüşüm, felsefi arayışlar, kariyer, kamusal yaşam, uzun vadeli hedefler ve maneviyat ile ilgili konuları yaşamlarımıza taşıyor. Uyumlu ve destekleyici ilişkiler aile ortamı yaratmaya odaklanarak kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmamız gerektiğinin yüksek bilincine erişiyoruz. 

21-22 Haziran 2024 Dolunay

Batı astrolojine göre Oğlak burcundaki Dolunay yapı, güç, otorite ve temel temaları ile ilgili konuları gündemlerimize taşıyacak.  Bu güçlü dolunay enerjisi ile öfkeden anlık kararlardan uzaklaşmak bilgeliğe doğru kendimizi geliştirmek bize zarar veren alışkanlıklardan, korku ve kaygılardan özgürleşmek mottomuz olacak. Bunun yanı sıra Kaynak sular, nehirler, denizler, gemi enkazları ve fırtınalar gibi suyla ilgili konular dünya genelinde gündemlerimizde yer alacak. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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