Hazır mıyız? Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?
Hazır mıyız? Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?
Yılın ilk bayramına sayılı günler kaldı... Ee, bu işin hakkını vermek için de sadece 1 gün yeterli değil! Bayram temizliği, iğne ucu kadar yer kalmayana dek sürer. Bu yüzden diğer aile üyelerini de yanınıza almayı unutmayın, epey zorlu olacak!
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Bu büyük temizlik için öncelikle bir plan yaparak başlayın!
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İlk iş olarak halılarınızı bir ortalıktan kaldırarak başlayın...
Halılarınız gibi perdelerinizi de temizlik esnasında odalarda bulundurmayın.
Kol kası yapmanın bir diğer yolu: Cam silmek!
Koltuk temizliği de es geçmemeniz gereken konulardan birisi...
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Evi kalabalıklaştıran ve işinize yaramayan eşyalardan kurtulun!
Bayram temizliğinin en korkutucu kısmına geldik!
Toz alın ve evi süpürün!
Şarıl şarıl banyoyu da yıkayıp derin bir "Oh!" çekebilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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