onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Hazır mıyız? Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

etiket Hazır mıyız? Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 11:31

Yılın ilk bayramına sayılı günler kaldı... Ee, bu işin hakkını vermek için de sadece 1 gün yeterli değil! Bayram temizliği, iğne ucu kadar yer kalmayana dek sürer. Bu yüzden diğer aile üyelerini de yanınıza almayı unutmayın, epey zorlu olacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu büyük temizlik için öncelikle bir plan yaparak başlayın!

Bayram temizliği için öncelikle evinizin odalarını gözünüzün önüne getirin. Daha az kullandığınız ve göz önünde olmayan bir odanız varsa oradan başlayıp aradan çıkartabilirsiniz. Temizlik malzemelerinizi de kontrol edin ve eksikleri giderin. Temizlik listesi hazırlayarak en azından kafa yükünüzü hafifletebilirsiniz!

İlk iş olarak halılarınızı bir ortalıktan kaldırarak başlayın...

Evinizde bu kadar büyük bir temizlik organizasyonu olacağı için öncelikle yerlerin kesinlikle boş kalması gerekiyor. Halılarınızı temizlikten önce halı yıkamacıya verin ya da vaktiniz varsa büyük temizlikten önce tek tek yıkayıp kaldırın. Temizlik bitmeden de asla sermeyin.

Halılarınız gibi perdelerinizi de temizlik esnasında odalarda bulundurmayın.

Temizliğe başladığınız odanın perdesini çıkarıp hemen makineye atın. Siz odanın geri kalan yerlerini silip, süpürürken perdeniz de yıkansın. Odanın temizliği bittikten sonra perdenizi asabilirsiniz. Bu adım oldukça önemli çünkü temizlik esnasında temiz perdenin asılı olması tekrar kirlenmesine neden olabilir.

Kol kası yapmanın bir diğer yolu: Cam silmek!

Cam silmek hem çok yorucu hem de zorlayıcı ev işlerinden bir tanesi! Bu yüzden sadece cam silmeye bile 1 gününüzü ayırmanız gerekebilir. Burada önemli olan gerçekten camların her köşesini temizlemek yoksa eviniz tekrar tozlanır. Sadece camı değil, camın etrafındaki kısımları da özenle temizleyin.

Koltuk temizliği de es geçmemeniz gereken konulardan birisi...

Koltuk ve minder kılıflarını çıkarabiliyorsanız makinede yıkatın. Kılıflar çıkmıyorsa da ılık bir su içine koyduğunuz sıvı sabunu eritip koltuklarınızı bastıra bastıra silebilir, ardında da sadece su olan bir bezle koltuklarınızı durulayabilirsiniz. Çıkan kir karşısında şok olacaksınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evi kalabalıklaştıran ve işinize yaramayan eşyalardan kurtulun!

Bayram temizliği de olsa evinizdeki fazla eşyalardan kurtulmanız için harika bir fırsat! Dip köşe yapacağınız bu temizlik sırasında uzun zamandır gözünüze çarpan ve evinizde istemediğiniz eşyaları ortalıktan kaldırın. Çok daha iyi hissedeceğinize eminiz...

Bayram temizliğinin en korkutucu kısmına geldik!

Aslında diğer odalardan pek bir farkı yok sadece epey bir ince işçilik istiyor. Mutfağı temizlemek çok detaylı olduğu için ekstra 1 gününüzü sadece mutfağa ayırabilirsiniz. Dolapları tek tek silip, tekrar yerleştirin. Uzun süredir kullanmadığınız mutfak eşyalarını bulaşık makinesinde yıkayın. Buzdolabının parçalarını yıkayın. Fırını derinlemesine temizleyin.

Toz alın ve evi süpürün!

Tüm bu maddelerden sonra evi süpürmek ve toz almak kaldı! Tozlanan yerleri önce süpürün. Bu aşamada eşyaları da yerinden oynatmayı unutmayın. Büyük eşyaları mutlaka yerinden oynatıp altını süpürüp, silin. Daha sonra evdeki tüm objelerin tozunu alın. Yer silme kovasının içine sirke ekleyebilirsiniz.

Şarıl şarıl banyoyu da yıkayıp derin bir "Oh!" çekebilirsiniz!

Temizlik esnasında kullandığınız tüm malzemeleri duşakabinin için koyun ve orada bu eşyaları tüm kiri arınana dek yıkayın. Daha sonra banyo dolaplarının içini silin. Çamaşır suyu ile tuvaleti ve lavaboyu temizleyin! İşte bu kadar... Eviniz bayrama hazır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın