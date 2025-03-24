Hazır mıyız? Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Cam silmek hem çok yorucu hem de zorlayıcı ev işlerinden bir tanesi! Bu yüzden sadece cam silmeye bile 1 gününüzü ayırmanız gerekebilir. Burada önemli olan gerçekten camların her köşesini temizlemek yoksa eviniz tekrar tozlanır. Sadece camı değil, camın etrafındaki kısımları da özenle temizleyin.