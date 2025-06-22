Hayattaki Mottona Göre Hangi Yemek Olurdun?

Senin ruhun ateşle yoğrulmuş. Yaşamın her anını coşkuyla yaşıyorsun, sıradanlık ve durgunluk senin harcın değil. Heyecansız bir ilişki, risksiz bir kariyer veya duygusuz bir sohbet seni anında uzaklaştırıyor. İnsanlar seni ya çok seviyor ya da sana yetişemiyor, arası yok çünkü sen her şeyin uç noktasındasın. Karizmatik ve etkileyici bir enerjin var. Girdiğin ortamda hemen fark ediliyorsun. Tıpkı acılı Adana gibi biraz sert, oldukça iddialı ama yediğinde damakta unutulmaz bir tat bırakıyorsun!