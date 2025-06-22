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Hayattaki Mottona Göre Hangi Yemek Olurdun?

etiket Hayattaki Mottona Göre Hangi Yemek Olurdun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 19:05

Hayat kısa, peki sen bu kısa hayatta neyin peşindesin? Hayat mottolarına göre hangi yemek olacağını merak ediyorsan doğru yerdesin! Tencerenin kapağını açıyoruz, kaşığı daldırıyoruz: Sen hangi yemeksin? Hazırsan başlayalım!

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1. İlk olarak aşağıdakilerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?

2. Peki bir iş planı yaparken aklından geçen?

2. Peki bir iş planı yaparken aklından geçen?

3. Sence başarının sırrı ne?

4. Hayat seni köşeye sıkıştırdığında...

5. Anı yaşamak senin için ne ifade ediyor?

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6. Hayat sana bir limon verirse ne yaparsın?

7. Senin ruhunu yansıtan rengi seç bakalım!

8. Hayat kısa… cümlesini nasıl tamamlarsın?

Zeytinyağlı yaprak sarma!

Zeytinyağlı yaprak sarma!

Sen sabırlı, kontrollü ve iç dünyası zengin birisin. Hayat sana hızlıca kararlar aldırmak istese de sen önce düşünmeyi, tartmayı, sonra harekete geçmeyi tercih ediyorsun. Duygularını kolay kolay açmıyorsun ama bir kere çözülünce herkes senin içindeki zarafeti fark ediyor İnsanlara güven vermen, sakinliğinle panik anlarında bile huzur dağıtman seni vazgeçilmez kılan şey. Tıpkı iyi yapılmış bir yaprak sarma gibi bekledikçe değerleniyorsun!

Adana dürüm!

Adana dürüm!

Senin ruhun ateşle yoğrulmuş. Yaşamın her anını coşkuyla yaşıyorsun, sıradanlık ve durgunluk senin harcın değil. Heyecansız bir ilişki, risksiz bir kariyer veya duygusuz bir sohbet seni anında uzaklaştırıyor. İnsanlar seni ya çok seviyor ya da sana yetişemiyor, arası yok çünkü sen her şeyin uç noktasındasın. Karizmatik ve etkileyici bir enerjin var. Girdiğin ortamda hemen fark ediliyorsun. Tıpkı acılı Adana gibi biraz sert, oldukça iddialı ama yediğinde damakta unutulmaz bir tat bırakıyorsun!

Risotto!

Risotto!

Senin hayatla kurduğun ilişki kesinlikle yüzeysel değil, tamamen duygusal. İçinde taşıdığın romantik, estetik ve yaratıcı yönler seni özel kılıyor. Sanatla, müzikle veya kelimelerle bir bağın varsa şaşırmayız çünkü sen her şeye anlam yükleyen nadir ruhlardansın. Kolay tüketilen değil aksine zamanla keşfedilen bir yapın var. İnsanların senin değerini anlaması için seni tanımaları, seni tatmaları gerekiyor. Risotto gibi sen de sabırla, özenle var oluyorsun ve bir kez tadına varan seni asla unutamıyor.

Makarna!

Makarna!

Senin motton hayat felsefesine dönüşmüş resmen! Rahat ol, akışa bırak, keyfini çıkar! Herkesten farklı olarak sen karmaşanın içinde bile bir huzur yaratabiliyorsun. Hayatı fazla ciddiye almıyor, içgüdülerinle hareket ediyorsun ve bu da seni hem çekici hem de eğlenceli kılıyor. İnsanlar senin yanında kendilerini baskı altında hissetmiyor aksine özgürleşip, gevşiyorlar. Tıpkı sade ama efsane makarnası gibi gösterişsiz ama çok sevilen birisin!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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