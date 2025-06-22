Hayattaki Mottona Göre Hangi Yemek Olurdun?
Hayat kısa, peki sen bu kısa hayatta neyin peşindesin? Hayat mottolarına göre hangi yemek olacağını merak ediyorsan doğru yerdesin! Tencerenin kapağını açıyoruz, kaşığı daldırıyoruz: Sen hangi yemeksin? Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak aşağıdakilerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki bir iş planı yaparken aklından geçen?
3. Sence başarının sırrı ne?
4. Hayat seni köşeye sıkıştırdığında...
5. Anı yaşamak senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayat sana bir limon verirse ne yaparsın?
7. Senin ruhunu yansıtan rengi seç bakalım!
8. Hayat kısa… cümlesini nasıl tamamlarsın?
Zeytinyağlı yaprak sarma!
Adana dürüm!
Risotto!
Makarna!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın