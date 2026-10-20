Hayatta Kalmaya Çalışırken Kendimizi Hayattan Siliyoruz!
Bu bir şefkat yazısıdır.
Hayatınızda herkese yetişmeye çalışırken kendinizi sürekli erteliyorsanız, artık kendinize ayıracak zamanınız, paranız veya gücünüz kalmadığını düşünüyorsanız, bu yazıyı mutlaka okuyun.
Uzun zamandır çocuklarınızla ilişkiniz bozulmuş olabilir. Eşinizle aranızdaki yakınlık azalmış, cinsel yaşamınızda güçlükler başlamış olabilir. İşleriniz yolunda gitmiyor, borçlarınız birikiyor olabilir. Her gün karşılaştığınız savaş, şiddet ve felaket haberleriyle geleceğe ilişkin kaygılarınız artıyor olabilir.
Bütün bunlar önemli. Yaşadığınız güçlükleri küçümseyemeyiz.
Ama bütün bunların arasında birini unutuyor olabilir misiniz?
Kendinizi…
Sahi, siz nasılsınız?
Hayat zorlaştığında ilk kimden vazgeçiyoruz?
Bizi iyileştiren bağlarımızı da unutmayalım
Küçücük bir yerden başlayabiliriz
Psikolojik desteği de ertelemeyelim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!