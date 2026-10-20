Hayatta Kalmaya Çalışırken Kendimizi Hayattan Siliyoruz!

Kuaföre gitmeyi erteliyoruz. Sporu bırakıyoruz. Sevdiğimiz insanlarla daha az görüşüyoruz. Kendimize ayırdığımız küçücük zamanları bile gereksiz bulmaya başlıyoruz.

Elbette hayat pahalı. Herkesin kendisine harcayacak parası, zamanı veya enerjisi olmayabilir.

Ama burada üzerinde düşünmemiz gereken bir şey var:

Tasarruf etmeye çalışırken bizi hayata bağlayan şeylerden de vazgeçiyor olabilir miyiz?

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 tarihli sosyal bağlantı raporu, yalnızlığın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Fiziksel aktivite araştırmaları da düzenli hareketin kaygı ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabildiğini gösteriyor.

Yani vazgeçtiklerimiz yalnızca alışkanlıklarımız olmayabilir. Ruhsal dayanıklılığımızı destekleyen kaynaklardan da uzaklaşıyor olabiliriz.

Sürekli haberleri kontrol etmek bizi gerçekten güvende tutuyor mu?

Sabah gözümüzü açar açmaz telefona uzanıyoruz. Yeni bir savaş mı başladı? Ekonomide ne oldu? Başka bir felaket mi yaşandı?

Zihnimiz sürekli aynı sorunun peşinde:

“Şu anda ne oluyor ve ne kadar tehlikedeyiz?”

Bunun anlaşılır bir nedeni var. Tehdit algımız yükseldiğinde zihnimiz belirsizliği azaltmak için daha fazla bilgi arayabiliyor.

Ancak sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak, kaygıyı ve tehdit algısını besleyebiliyor. Bir süre sonra bilgi edinmekle kendimizi sürekli alarma geçirmek arasındaki sınır bulanıklaşıyor.

Kendimize şunu sorabiliriz:

“Bu haberi bir kez daha okumak gerçekten işime yarayacak mı, yoksa yalnızca kaygımı mı artıracak?”

Gündemden tamamen kopmak zorunda değiliz. Güvenilir kaynaklardan, belirlediğimiz zamanlarda bilgi alabiliriz. Telefonu bir süre kenara bırakıp dikkatimizi ailemize, bedenimize ve bulunduğumuz ana yöneltebiliriz.

Dünyada olup biten her şeyi takip etmek, hepsinin sorumluluğunu taşımamız gerektiği anlamına gelmiyor.