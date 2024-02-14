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Hayatını Kaybeden Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenaze Töreniyle İlgili İsteği Hatırlandı

Hayatını Kaybeden Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenaze Töreniyle İlgili İsteği Hatırlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 09:48

Sektöre birbirinden ünlü isimleri kazandıran kişi olarak bilinen ve Best Model of Turkey'ın kurucusu Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kanserden tedavi gören Özerman, sağlık mücadelesin kaybetti. Haberler.com'un aktardığına göre, Erkan Özerman'ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda cenaze töreniyle ilgili söyledikleri yeniden akıllara geldi. 

Erkan Özerman, Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören istemediğini söyleyerek yakılmayı istemişti.

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Best Model od Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Best Model od Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özerman, konuk olduğu bir programda hastalığından bahsederek 'Hayatımın sonunu yaşıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Özerman, sektöre birbirinden ünlü isimleri kazandıran bir menajer olarak tanınıyordu.

Özerman, sektöre birbirinden ünlü isimleri kazandıran bir menajer olarak tanınıyordu.

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu.

Özerman'ın cenazesinin 15 Şubat Perşembe günü Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak İzmit Uzuntarla Mezarlığı'na götürüleceği ve cenaze namazına müteakip defnedileceği duyuruldu.

Özerman'ın cenazesinin 15 Şubat Perşembe günü Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak İzmit Uzuntarla Mezarlığı'na götürüleceği ve cenaze namazına müteakip defnedileceği duyuruldu.

Erkan Özerman'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerin 10:00'da gasilhane önüne gelebilecekleri açıklandı.

Bu açıklamaların ardından Haberler.com'un aktardığına göre, Erkan Özerman'ın katıldığı bir programda cenaze törenine dair söyledikleri hatırlandı.

Erkan Özerman, cenaze töreni istemediğini belirterek "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum...Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Erkan Özerman, cenaze töreni istemediğini belirterek "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum...Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Özerman, vefatının ardından cenaze töreni istemeyerek şu ifadelere yer vermişti;

'Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Beni törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda sizi anlatıp kendilerini reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben bir tören olarak istemem. Beni yaksınlar orada.  Yaksınlar da ne yapacaklar ki? Onu da getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar.'

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