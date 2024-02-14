Hayatını Kaybeden Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenaze Töreniyle İlgili İsteği Hatırlandı
Hayatını Kaybeden Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenaze Töreniyle İlgili İsteği Hatırlandı
Sektöre birbirinden ünlü isimleri kazandıran kişi olarak bilinen ve Best Model of Turkey'ın kurucusu Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kanserden tedavi gören Özerman, sağlık mücadelesin kaybetti. Haberler.com'un aktardığına göre, Erkan Özerman'ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda cenaze töreniyle ilgili söyledikleri yeniden akıllara geldi.
Erkan Özerman, Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören istemediğini söyleyerek yakılmayı istemişti.
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Best Model od Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Özerman, sektöre birbirinden ünlü isimleri kazandıran bir menajer olarak tanınıyordu.
Özerman'ın cenazesinin 15 Şubat Perşembe günü Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak İzmit Uzuntarla Mezarlığı'na götürüleceği ve cenaze namazına müteakip defnedileceği duyuruldu.
Erkan Özerman, cenaze töreni istemediğini belirterek "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum...Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar!" ifadelerini kullanmıştı.
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