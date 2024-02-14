Hayatını Kaybeden Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenaze Töreniyle İlgili İsteği Hatırlandı

Özerman, vefatının ardından cenaze töreni istemeyerek şu ifadelere yer vermişti;

'Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Beni törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda sizi anlatıp kendilerini reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben bir tören olarak istemem. Beni yaksınlar orada. Yaksınlar da ne yapacaklar ki? Onu da getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar.'