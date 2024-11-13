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Hayatındaki Stres Düzeyi Normal mi?

etiket Hayatındaki Stres Düzeyi Normal mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 18:01

Kimileri hayatı plansız, stressiz ve sıkıntısız yaşarken kimilerinin hayatından asla çıkaramadığı büyük stresleri vardır. 

Bu testte senin hayatındaki stres düzeyinin normal olup olmadığını ölçüyoruz!

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. Herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. Ailenle ve partnerinle sık sık iletişim sıkıntıları yaşıyor musun?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu hayatı yaşamak isterdim diyebilir misin?

Çok stresli!

Senin hayatın aşırı stresli. Her şey üst üste geliyor ve bazen nereden başlayacağını bilemiyorsun. Sabah kalkarken bile bir maratonun ortasında gibi hissediyorsun değil mi? O kadar alışmışsın ki bu koşturmaya, durduğunda ne yapacağını şaşırıyorsun. Bir nefes alman lazım. Hayatın hızına ayak uydurmaya çalışırken kendini unutmamalısın!

Olması gerektiği kadar!

Olması gerektiği kadar!

Senin hayatın tam olması gerektiği kadar stresli. Bir şeyleri başarmak için biraz baskıya ihtiyacın var bu doğru. Yine de her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek sana güç veriyor. Kendini zorluyorsun ama bunu en iyi şekilde yönetiyorsun. Bu stres seni motive eden bir itici güç aslında. Ne de olsa biraz stres olmazsa hayat çok durağan olurdu değil mi?

Pek stresli değil!

Senin hayatın pek stresli değil. Sakin bir düzenin var ve çoğu şeyi ağırdan alıyorsun. İşlerin yavaş ilerlese de sen bu tempodan memnunsun. Ne acele var ne de koşuşturma. Zamanın tadını çıkarıyorsun, her şey kendi ritminde akıp gidiyor. Stresin olmadığı bu hayatın sana huzur verdiği kesin!

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