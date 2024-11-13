Hayatındaki Stres Düzeyi Normal mi?
Hayatındaki Stres Düzeyi Normal mi?
Kimileri hayatı plansız, stressiz ve sıkıntısız yaşarken kimilerinin hayatından asla çıkaramadığı büyük stresleri vardır.
Bu testte senin hayatındaki stres düzeyinin normal olup olmadığını ölçüyoruz!
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
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2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. Herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. Ailenle ve partnerinle sık sık iletişim sıkıntıları yaşıyor musun?
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