Hayatındaki Stres Düzeyi Normal mi?

Senin hayatın tam olması gerektiği kadar stresli. Bir şeyleri başarmak için biraz baskıya ihtiyacın var bu doğru. Yine de her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek sana güç veriyor. Kendini zorluyorsun ama bunu en iyi şekilde yönetiyorsun. Bu stres seni motive eden bir itici güç aslında. Ne de olsa biraz stres olmazsa hayat çok durağan olurdu değil mi?