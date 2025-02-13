Hayatında Yenilemen Gereken Şey Ne?
Hayatında Yenilemen Gereken Şey Ne?
Günlük hayatın bir Windows 95 gibi mi? Sürekli hata mı veriyorsun? Belki de artık bazı şeyleri yenilemenin vakti gelmiştir! (Çünkü hepimizin biraz güncellenmeye ihtiyacı var!)
Hazırsan başlayalım! 💡
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1. Başlıyoruz! Telefonundaki en eski fotoğraf hangi yıldan?
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2. Aynı hatayı defalarca yaptığını fark ettiğin oldu mu?
3. Bir konuda karar verirken ne yaparsın?
4. Peki, yeni bir şeye başlamak gerekiyor ne yaparsın?
5. Hayatındaki bazı insanları geride bırakman gerektiğini düşünüyor musun?
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6. Kendi kendine konuşurken en sık söylediğin cümle hangisi?
7. Sosyal medya profiline bir bakalım… En çok hangi tür paylaşımlar var?
8. Evinde en çok hangi köşe senin?
9. Son sorumuz! Hangisi seni en çok sinirlendirir?
Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Alışkanlıkların!
Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Düşünce tarzın!
Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Tempo!
Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Motivasyonun!
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