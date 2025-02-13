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Hayatında Yenilemen Gereken Şey Ne?

etiket Hayatında Yenilemen Gereken Şey Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 11:31

Günlük hayatın bir Windows 95 gibi mi? Sürekli hata mı veriyorsun? Belki de artık bazı şeyleri yenilemenin vakti gelmiştir! (Çünkü hepimizin biraz güncellenmeye ihtiyacı var!)  

Hazırsan başlayalım! 💡

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1. Başlıyoruz! Telefonundaki en eski fotoğraf hangi yıldan?

2. Aynı hatayı defalarca yaptığını fark ettiğin oldu mu?

3. Bir konuda karar verirken ne yaparsın?

4. Peki, yeni bir şeye başlamak gerekiyor ne yaparsın?

5. Hayatındaki bazı insanları geride bırakman gerektiğini düşünüyor musun?

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6. Kendi kendine konuşurken en sık söylediğin cümle hangisi?

7. Sosyal medya profiline bir bakalım… En çok hangi tür paylaşımlar var?

8. Evinde en çok hangi köşe senin?

9. Son sorumuz! Hangisi seni en çok sinirlendirir?

Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Alışkanlıkların!

Günlük hayatında bazı alışkanlıklar iyice kök salmış olabilir. Ama dur bir düşün: Gerçekten sana faydası var mı, yoksa sadece alışkanlıktan mı yapıyorsun? Mesela, ertelediğin işler, hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemen ya da sürekli telefonda kaybolman… Bunlar seni geriye çekiyor olabilir!

Tıpkı Philips Aqua Trio 900’ün eski usul süpürgeleri unutup, her şeyi tek seferde yapması gibi, senin de bazı alışkanlıklarını upgrade etmen gerek! Ertelemeyi bırak, hayatını daha verimli hale getir ve eski alışkanlıkları bir çırpıda süpür gitsin! 💨

Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Düşünce tarzın!

Sen biraz fazla detaycısın ve belki de gereğinden fazla analiz yapıyorsun. Geçmişte yaşanan şeylere takılı kalmak, her durumu tekrar tekrar değerlendirmek seni yoruyor olabilir. Sürekli 'Acaba doğru mu yaptım?' diye düşünmek yerine, biraz daha anı yaşamalısın.

Philips Aqua Trio 900 nasıl kirleri tek seferde temizleyip geriye tertemiz bir zemin bırakıyorsa, senin de kafandaki gereksiz düşünceleri bir çırpıda temizleyip, hayatına odaklanman lazım! Kendi kendine yük bindirmek yerine, bazı şeyleri akışına bırak ve kendine şunu sor: 'Bunu 5 yıl sonra hatırlayacak mıyım?' Eğer cevabın 'Hayır' ise, o konuyu da kafandan çıkar gitsin!

Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Tempo!

Sen hayatı dolu dolu yaşamayı seven birisin! Yeni şeyler denemek, keşfetmek ve sürekli ilerlemek senin doğanda var. Ama bazen hızın içinde kayboluyor ve her şeyi aynı anda yapmaya çalışırken yorulabiliyorsun.

Tıpkı Philips Aqua Trio 900’ün süpürme, silme ve kurutmayı tek seferde yapması gibi, sen de işlerini daha verimli hale getirip hızını koruyarak kendini yormadan ilerleyebilirsin. Çünkü önemli olan hızlı olmak değil, hızlı ve akıllıca hareket etmek!

Senin hayatında yenilenmesi gereken şey... Motivasyonun!

Sen biraz yorgun, biraz da mod düşüklüğündesin gibi… Hayat sana 'Hadi!' dese de, sen 'Biraz daha yatabilir miyiz?' modunda olabilirsin. Belki de gerçekten bir mola vermeye ihtiyacın var ama unutma, çok uzun süren molalar hareketsizliğe dönüşebilir!

Philips Aqua Trio 900 nasıl kendi kendini temizleyip yüksek performansa geri dönüyorsa, senin de kendini 'resetlemen' gerekiyor! Önce enerjini neyin düşürdüğünü bul: Uykusuzluk mu, ilgini çekmeyen işler mi, sürekli aynı rutini yaşamak mı? Sonra da buna bir çözüm üret!

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Ecem Bekar
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