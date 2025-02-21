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Hayatında Hangi Sağlıklı Alışkanlık Eksik?

etiket Hayatında Hangi Sağlıklı Alışkanlık Eksik?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 20:31

Sağlıklı alışkanlıklar hayatımızı daha dengeli hale getirir. Bu test, günlük rutinlerini gözden geçirip eksik olan sağlıklı alışkanlıkları keşfetmene yardımcı olacak. Unutma; küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir!

O zaman seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Stresle başa çıkma yöntemin nasıl?

2. Hayatında spora yer var mı?

3. Düzenli bir yemek programın var mı?

4. Günlük su tüketimin nasıl?

5. Şekerli ve paketli gıdalarla aran nasıl?

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6. Gece bir şeyler atıştırmayı seviyor musun?

7. Şimdi de ideal kahvaltı tercihini öğrenelim!

8. Son olarak, uykunun kalitesin puanla bakalım.

Airfryer!

Airfryer!

Sağlıklı bir yaşam için küçük ama etkili alışkanlıklar edinmek çok önemli. Kim demiş 'yağsız yemek bir şeye benzemez' diye? Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetinden hiçbir taviz vermeden sağlıklı yemekler yapabilirsin. %90 daha az yağ kullanarak, %100 lezzet elde edebilirsin! Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece sıcak hava ile, neredeyse hiç yağ kullanmadan, hem seni hem de ailenin sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşmasını sağlar. Mutfaktaki en büyük yardımcıyı keşfet, az yağlı yemeklerle hem sağlıklı hem de mutlu bir yaşamın keyfini çıkar.

Sağlıklı tatlı alternatiflerine yönelmelisin!

Tatlıları çok sevdiğinin farkındayız ama belki tercihlerinde birazcık değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. Kendin evde sağlıklı, az şekerli ya da doğal şekerle tatlı tarifleri hazırlayabilirsin. Böylelikle tatlı keyfini korurken, sağlığını da gözetmiş olursun. Eğer bu tariflerle uğraşmak zor geliyorsa, Philips Airfryer gibi mutfak yardımcıları sana büyük kolaylık sağlayabilir. Az yağlı, pratik ve lezzetli tatlılar hazırlamak çok daha basit hale gelir. Hem sağlıklı hem de tatlı bir yaşam mümkün!

Hayatına sporu dahil etmelisin!

Hayatında hareketin biraz eksik olduğunu hissediyorsun, değil mi? Sağlıklı bir yaşamanın temeli aslında hareket, ama bazen o ilk adımı atmak zor olabiliyor. Sana hemen ağır antremanlar yap, salona yazıl, demiyoruz. Çünkü birdenbire büyük değişiklikler yapmak zor olabilir. Bunun yerine, hayatına küçük ama düzenli yürüyüşler eklemeyi deneyebilirsin. Sabahları, akşamları sadece birkaç dakika bile olsa yürüyüş yapmak bile başlamak için yeterli. İlk başta zorlayabilir ama zamanla alışacak, buna ihtiyaç duyduğunu fark edeceksin. Yavaşça bedenin buna adapte olacak, ruhun da dinlenecek. Hareketin gücünü anlaman sadece birkaç adım uzaklıkta. Hadi, küçük bir adım at!

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miray soysal
miray soysal
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