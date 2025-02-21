Hayatında Hangi Sağlıklı Alışkanlık Eksik?
Hayatında Hangi Sağlıklı Alışkanlık Eksik?
Sağlıklı alışkanlıklar hayatımızı daha dengeli hale getirir. Bu test, günlük rutinlerini gözden geçirip eksik olan sağlıklı alışkanlıkları keşfetmene yardımcı olacak. Unutma; küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Stresle başa çıkma yöntemin nasıl?
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2. Hayatında spora yer var mı?
3. Düzenli bir yemek programın var mı?
4. Günlük su tüketimin nasıl?
5. Şekerli ve paketli gıdalarla aran nasıl?
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6. Gece bir şeyler atıştırmayı seviyor musun?
7. Şimdi de ideal kahvaltı tercihini öğrenelim!
8. Son olarak, uykunun kalitesin puanla bakalım.
Airfryer!
Sağlıklı tatlı alternatiflerine yönelmelisin!
Hayatına sporu dahil etmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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