Hayat Şaşırtır Hep Zaten: Mutluluktan Uçuran Şarkılar

Neşelenmeyi, mutlu olmayı uzun zamandır içselleştiremedik sanki hep birlikte... Ufacık şeyleri görmekten, hayatın içerisindeki küçük nüansları yakalamaktan geri duruyoruz. Bizler de tam da bu sebepten sizi mutluluktan havaya uçuracak şarkıları bir listeleyelim dedik. Bu şarkılar hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor!