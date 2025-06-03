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Hayat Şaşırtır Hep Zaten: Mutluluktan Uçuran Şarkılar

etiket Hayat Şaşırtır Hep Zaten: Mutluluktan Uçuran Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 23:46

Neşelenmeyi, mutlu olmayı uzun zamandır içselleştiremedik sanki hep birlikte... Ufacık şeyleri görmekten, hayatın içerisindeki küçük nüansları yakalamaktan geri duruyoruz. Bizler de tam da bu sebepten sizi mutluluktan havaya uçuracak şarkıları bir listeleyelim dedik. Bu şarkılar hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor!

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1. MFÖ - Güllerin İçinden

2. Haluk Levent - Elfida

3. Sezen Aksu - Gülümse

4. Müslüm Gürses - Mutlu Ol Yeter

5. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim

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6. Ozan Doğulu & Ece Seçkin - Sayın Seyirciler

7. Yalın - Sonsuz Ol

8. Melike Şahin - Canın Beni Çekti

9. Sefo - Bilmem mi?

10. Teoman - Gönülçelen

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11. Burcu Güneş - Aşkın Beni Baştan Yazar

12. Sertab Erener - Bu Böyle

13. Gökhan Türkmen - Taş

14. Aydilge - Hayat Şaşırtır

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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