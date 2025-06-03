Hayat Şaşırtır Hep Zaten: Mutluluktan Uçuran Şarkılar
Neşelenmeyi, mutlu olmayı uzun zamandır içselleştiremedik sanki hep birlikte... Ufacık şeyleri görmekten, hayatın içerisindeki küçük nüansları yakalamaktan geri duruyoruz. Bizler de tam da bu sebepten sizi mutluluktan havaya uçuracak şarkıları bir listeleyelim dedik. Bu şarkılar hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor!
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1. MFÖ - Güllerin İçinden
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2. Haluk Levent - Elfida
3. Sezen Aksu - Gülümse
4. Müslüm Gürses - Mutlu Ol Yeter
5. Oğuzhan Koç - Gül ki Sevgilim
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6. Ozan Doğulu & Ece Seçkin - Sayın Seyirciler
7. Yalın - Sonsuz Ol
8. Melike Şahin - Canın Beni Çekti
9. Sefo - Bilmem mi?
10. Teoman - Gönülçelen
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11. Burcu Güneş - Aşkın Beni Baştan Yazar
12. Sertab Erener - Bu Böyle
13. Gökhan Türkmen - Taş
14. Aydilge - Hayat Şaşırtır
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