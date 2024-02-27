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Havam Yerimde Alaturka Oldum: Oynamadan Duramayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Havam Yerimde Alaturka Oldum: Oynamadan Duramayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 15:31

Oynamadan duramayanlar için kıpır kıpır şarkılar bu listede!

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1. Serdar Ortaç - Ben Adam Olmam

2. Mustafa Sandal - Aya Benzer

3. Sibel Can - Padişah

4. Rober Hatemo - Senden Çok Var

5. Mahsun Kırmızıgül - Dinle

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6. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

7. Ebru Gündeş - Çingenem

8. Hakan Peker - Karam

9. Sezen Aksu - Seni Yerler

10. Mirkelam - Her Gece

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11. Kenan Doğulu - Yaparım Bilirsin

12. Emel Müftüoğlu - Hovarda

13. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık

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