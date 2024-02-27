Havam Yerimde Alaturka Oldum: Oynamadan Duramayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Havam Yerimde Alaturka Oldum: Oynamadan Duramayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Oynamadan duramayanlar için kıpır kıpır şarkılar bu listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Serdar Ortaç - Ben Adam Olmam
2. Mustafa Sandal - Aya Benzer
3. Sibel Can - Padişah
4. Rober Hatemo - Senden Çok Var
5. Mahsun Kırmızıgül - Dinle
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
7. Ebru Gündeş - Çingenem
8. Hakan Peker - Karam
9. Sezen Aksu - Seni Yerler
10. Mirkelam - Her Gece
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kenan Doğulu - Yaparım Bilirsin
12. Emel Müftüoğlu - Hovarda
13. Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın