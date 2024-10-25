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Havalar İyice Soğumuşken İçinizi Isıtacak: Sıcacık Çayınız Demlenirken Yapabileceğiniz 10 Pratik Kek Tarifi

etiket Havalar İyice Soğumuşken İçinizi Isıtacak: Sıcacık Çayınız Demlenirken Yapabileceğiniz 10 Pratik Kek Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 20:31

Çayın yanına değişik kek tarifleri denemeye bayılıyorsanız size karşı koyamayacağınız tariflerle geldik. Her damak lezzetine göre de tarif bulmak mümkün. Şimdi kalkıp yapın, akşam hazır olsun...

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1. Kayısılı Kek

1. Kayısılı Kek

Hazırlanma Süresi: 18 dakika

Pişirme Süresi: 1.30 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 250 gr kurutulmuş kayısı

  • 1 limon

  • 60 gr badem

  • 40 gr antep fıstığı

  • 120 gr yumuşatılmış tereyağı

  • 150 gr şeker

  • 2 orta boy yumurta

  • 250 gr lor peyniri

  • 400 gr kavuzlu buğday unu

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 70 gr pudra şekeri

Yapılışı: 

1. Kuru kayısıları kesin, rendelenmiş limon ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla karıştırıp 10 dakika bekletin. Bu sırada badem ve antep fıstıklarını bıçak yardımıyla doğrayın.

2.Tereyağı ve şekeri mikserle karıştırarak krema haline getirin. Ardından yumurtaları ekleyin ve homojen bir görünüm elde edene kadar karıştırın..

3. Yumurta-şeker-tereyağı karışımına az yağlı lor, buğday unu, kabartma tozu ve bir tutam tuz ekleyin, mikserle çırpın. 

4. Doğradığınız kayısı, fıstık ve bademleri ekleyip karışımı hamur haline getirin. Kayısıları hamurun iç yüzeyine doğru bastırın, yüzeyde kalmaları pişme esnasında kararmalarına sebep olacaktır. 

5. Temiz bir yüzeye un serpin, hamuru yoğurun ve oval bir şekil verin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içine yerleştirin. Belirtilen ayarda pişirin. 

Afiyet olsun!

2. Pekan Cevizli Islak Brownie

2. Pekan Cevizli Islak Brownie

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 120 gr tereyağı 

  • 120 gr bitter çikolata

  • 60 gr pekan cevizi

  • 200 gr esmer şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 3 yumurta

  • 80 gr un

  • 20 gr kakao

  • 1 tutam tuz

Yapılışı: 

1. Tereyağını küpler halinde kesin. Bitter çikolatayı doğrayın. Pekan cevizlerini irice doğrayın. Terayağ küplerini ve doğranmış bitter çikolatanın yarısını cam veya metal bir kaseye ekleyin ve kaynayan suyun üzerinden ara sıra karıştırarak benmari usulü eritin. Esmer şekeri de ekleyip karıştırın. 

2. Erimiş çikolata karışımına  vanilya özünü ilave edin. Yumurtaları tek tek ekleyerek karıştırın. ve tamamen birleşene kadar karıştırın. Daha sonra uni kakao tozu ve tuzu ekleyip karıştırın. Doğranmış pekan cevizlerini ve doğranmış bitter çikolatanın kalan yarısını da ekleyip karıştırın. 

3. Brownie hamurunu Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine dökün ve 18 dakika, 160 derecede pişirin. 

4. Piştikten sonra, 15 dakika dinlenmeye bırakın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun!

Havuçlu Kek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Toplam Süresi: 4 saat 10 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 320 gr havuç

  • 175 gr un

  • 25 gr mısır nişastası

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 40 gr ceviz

  • 50 gr tereyağı

  • 150 gr şeker

  • 3 yumurta

  • 40 gr kızılcık

  • 200 gr krem peynir

  • 50 ml yoğun krema

  • 100 gr pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Yapılışı

1. Havuçları soyun ve rendeleyin. Unu, mısır nişastasını, karbonatı ve tarçını eleyin. Cevizleri kabaca doğrayın. Fırında pişirme aksesuarını yağlayın ve üzerine un serpin. 

2. Bir miktarını krema kıvamına gelinceye dek tereyağını tuz, şeker ve yumurtayla teker teker karıştırın. Tuz ve elenmiş unla karıştırın.

3. Rendelenmiş havuçları, cevizleri ve yaban mersinlerini hamura ekleyin.  Spatulayla karıştırın. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a dökün. 60 dakika 150 derece olarak pişirin. Afiyet olsun.

3. Havuçlu Elmalı Kek

3. Havuçlu Elmalı Kek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 200 gram un

  • 80 gr şeker

  • 12 gr kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 4 yumurta

  • 120 ml bitkisel yağ

  • 230 gr havuç

  • 120 gr elma

  • 200 gr krem peynir

  • 240 gr süzme yoğurt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1.Orta boy bir kaba un, şeker, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

2. Bitkisel yağ ile yumurtaları da bu kaba ekleyin. 

3.Çırpma teli kullanarak bu karışımı kek hamuru haline getirin. Elmayı ve havucu soyun. Rende kullanarak elmayla havucu rendeleyin. Hamurun olduğu kaba ekleyin. Hepsini karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı unlayıp içine kek karışımını dökün. 20 dakika, 160 derece olarak pişirin. 

Kek soğuyunca üzerine krem peynir ve süzme yoğurtla yapılan kremayı sürün. Afiyet olsun!

4. Mozaik Kek

4. Mozaik Kek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 20 dakika dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 160 gr un

  • 35 gr mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 250 gr lor peyniri

  • 120 ml tam yağlı süt

  • 150 gr tereyağı

  • 200 gr şeker

  • 2 yumurta

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı vanilya ekstraktı

  • 30 gr kakao tozları

Yapılışı:

1.Bir kasede un, mısır nişastası, karbonat, kabartma tozunu elekten geçirin ve tuz ekleyin. Sütle lor peynirini karıştırın. 

2.Bir mikserle tereyağını birkaç dakika karıştırarak krema haline getirin. Şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Renk biraz solgun olmalıdır. Vanilya ekstraktını karıştırırken yumurtaları birer birer ekleyin. 

3. Karıştırırken lor karışımına dökün, hepsi birleştirilene kadar un karışımını yavaşça ekleyin. 

4. Kakaoyu hamurun dörtte biriyle karıştırın.

5.Hamurları birer birer pişecek şekilde dökün. Mozaik etki oluşturmak için bir şişle hamurun üzerinden geçin. 

Kalıptaki keki belirtilen sıcaklıkta Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirdikten sonra afiyetle yiyin...

5. Choco Lava Pasta

5. Choco Lava Pasta

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata

  • 40 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 1 yumurta

  • 80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Un ile kabartma tozunu karıştırın ve derin bir kaba ince bir elekten ekleyin.  Bitter çikolatayı iri taneler halinde parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. Çikolatayı benmari usulü kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin. Sütü ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar iyice karıştırın. Eritilmiş karışımı ateşten alın. Tereyağ küplerinin üzerine ekleyip tereyağ eriyene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. 

2. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini kabarıp krema kıvamına gelen kadar devamlı çırpın.

3. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip çırpın. 

4. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyarak eşit şekilde ayırın. 

5. 6 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

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6. Tatlı Patates Brownie

6. Tatlı Patates Brownie

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük parçalara bölün.Tatlı patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen süre ve sıcaklıkta kavurun. (18 dakika, 180 derece)

2.Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Hurmaları mutfak robotunda tatlı patates parçaları ve tuzla homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu patates püresinin üzerine bastırın. Patates püresine biraz limon kabuğu rendesi ekleyip iyice karıştırın. 

3. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın. Çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de ekleyin. Bir yumurta ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Fındıkları ve çikolatayı hamura ekleyin. 

4. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekkleyin. Brownie'yi 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.  

Afiyet olsun!

7. Portakallı Yaban Mersinli Çörek

7. Portakallı Yaban Mersinli Çörek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 70 gr soğuk tereyağı

  • 250 gr un

  • 1/2 yemek kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı portakal kabuğu

  • 10 gr vanilin

  • 30 gr şeker

  • 80 gr yaban mersini

  • 1 yumurta

  • 100 ml süt

  • 25 gr pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

1. Tereyağını küp küp doğrayın. Un, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi, şekerli vanilya, şeker, küp küp tereyağını bir kaseye ekleyin. Tereyağı kuru malzemelerle birleştirene kadar yoğurun ve ince, gevrek bir karışım olsun.

2. Yumurtayı, sütle birlikte çırpın. Daha sonra fırçayla üzerine sürmek için bu karışımdan 1 yemek kaşığı ayırın. Un, tereyağı karışımının ortasını havuz gibi açın. yumurta ve süt karışımını ekleyin ve iyice birleşene kadar karıştırın. Hamuru unlanmış bir yüzeye aktarın. Yaban mersini ekleyin ve yaban mersinlerini içine alacak kadar yoğurun. 

3. Hamuru yaklaşık 1,5 cm kalınlığında ve yaklaşık 18 cm çapında bir disk haline getirin. Hamur kazıyıcı ile 8 parçaya kesin. Hazırladığınız çörekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve pişirin. 

Mis kokulu çörekleri afiyetle yiyin!

8. Limonlu Muffin

8. Limonlu Muffin

Hazırlanma Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 2 limon

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Yarım çay kaşığı deniz tuzu

  • 150 ml rafine hindistan cevizi yağı

  • 7 yeme kaşığı bal

  • 4 yumurta

  • 1 vanlya çubuğu

Yapılışı:

1. Bir miktar hindistan cevizi yağı ile 9 adet Philips çift hazneli Airfryer'ın muffin kabını yağlayın.  Limonları temizleyin kabukları yıkayın ve kenara ayırın Limonu kesin ve suyunu sıkın.

2. Bir kaseye badem unu kabartma tozu, deniz tuzu, hindistan cevizi yağı, bal, yumurta, limon suyu ve kenara ayırmış olduğunuz limon kabuklarını ekleyin.

3.Vanilya çubuğunu boylamasına dilimleyin, tohumları bıçakla kazıyın ve kaseye ekleyin. Yumuşayana ve kabarana kadar karıştırın. Sonrasında muffin kaplarının üçte ikisi dolacak şekilde karışımı kaplara boşaltın. Belirtilen süre ve sıcaklıkta pişirin. Afiyet olsun!

9. Susamlı Ay Keki

9. Susamlı Ay Keki

Toplam Süresi: 2 saat 22 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 200 gr çörekotu

  • 190 gram pasta unu

  • 100 gram tereyağı

  • 15 gr yumırta

  • 45 gr pudra şekeri

  • 20 gr yoğun krema

  • 10 gr hindistan cevizi sütü

  • 216 gr çörekotlu ay keki dolgusu

  • 24 gram çörekotu tozu

Yapılışı:

1.Uygun miktarda çörekotunu folyoya sarın. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 5 dakika, 160 derece olarak fırınlayın.

2.Çörekotunu malzemelerle karıştırın ve karışımı 20 gr'lık parçalara bölün. Parçaları top halinde yuvarlayıp buzdolabında bekletin.  Kek unuyla çörekotu tozunu karıştırıp ekelyin.

3.Tereyağı yumuşayana kadar oda sıcaklığında bekletin.  Pudra şekerini ekleyip tereyağı dökün. 

4. Çırpılmış yumurta, krem şanti, hindistancevizi sütünü içine karıştırın.

5. Elenmiş kek unuyla çörek otu tozunu karıştırıp ekleyin. Karışımı yoğurun. Yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında bekletin.  Kek hamurunu buzdolabından çıkartın da ve her biri 28 gr olacak şekilde parçalara bölün ve top haline getirin.

6. Hamuru merdane ile açın ve içine çörekotlu dolgudan sarın. Ay kekinin ve kalıbının üzerine un serpin. Silindir şeklinde yoğurup kalıba yerleştirin.

7. Kalıbı ters çevirin, 10 kez bastırın ve ay kekini çıkarın. 10 dakika 200 derece olacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. Afiyet olsun...

10. Anne Keki

10. Anne Keki

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 10 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 200 gr bitter çikolata

  • 200 gr tereyağı

  • 5 yumurta

  • 140 gr şeker

  • 7 gr vanilin

  • 300 gr ceviz

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • 250 gr maskarpon

  • 120 gr bitter çikolata

  • 100 gr karışık kırmızı meyve

Yapılışı:

1.Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın, tereyağını küp küp doğrayın. Bir cezveye su doldurup kaynatın. Altını kısın ve kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Çikolata parçalarını cam veya metal bir kaseye koyun, onu da kısık ateşte kaynatın. Kaynayan cezvenin üzerine koyun. Sürekli karıştırarak çikolatayı eritin. 

2.Çikolata eriyince tabağı ateşten alın ve tereyağını ekleyin. Eriyip tamamen karışana kadar karıştırın. 

3. Başka bir kaba yumurtaları, şeker ve şekerli vanilyayı ekleyin. El mikseri kullanarak koyu, köpük köpük ve açık sarı karışım elde edin. Öğütülmüş ceviz, tarçın ve eritilmiş çikolatayı da yumurta ve şekerli karışıma ekleyip karıştırın.

4. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıba hamuru dökün. Üzerini düzleştirin.

5. Keki Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 40 dakika, 160 derecede pişirin.

6. Pişen kekin üzerine meyvelerle servis edin. Afiyet olsun!

Yaban Mersinli Kek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 70 gr soğuk tereyağı

  • 250 gr un

  • 1/2 yemek kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı portakal kabuğu

  • 10 gr vanilin

  • 30 gr şeker

  • 80 gr yaban mersini

  • 1 yumurta

  • 100 ml süt

  • 25 gr pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

1. Tereyağını küp küp doğrayın. Un, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi, şekerli vanilya, şeker, küp küp tereyağını bir kaseye ekleyin. Tereyağı kuru malzemelerle birleştirene kadar yoğurun ve ince, gevrek bir karışım olsun.

2. Yumurtayı, sütle birlikte çırpın. Daha sonra fırçayla üzerine sürmek için bu karışımdan 1 yemek kaşığı ayırın. Un, tereyağı karışımının ortasını havuz gibi açın. yumurta ve süt karışımını ekleyin ve iyice birleşene kadar karıştırın. Hamuru unlanmış bir yüzeye aktarın. Yaban mersini ekleyin ve yaban mersinlerini içine alacak kadar yoğurun. 

3. Hamuru yaklaşık 1,5 cm kalınlığında ve yaklaşık 18 cm çapında bir disk haline getirin. Hamur kazıyıcı ile 8 parçaya kesin. Hazırladığınız çörekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve pişirin. 

Mis kokulu çörekleri afiyetle yiyin!

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