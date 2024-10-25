Havalar İyice Soğumuşken İçinizi Isıtacak: Sıcacık Çayınız Demlenirken Yapabileceğiniz 10 Pratik Kek Tarifi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

100 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gr bitter çikolata

40 gr yumuşatılmış tereyağ

50 ml süt

1 yumurta

80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Un ile kabartma tozunu karıştırın ve derin bir kaba ince bir elekten ekleyin. Bitter çikolatayı iri taneler halinde parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. Çikolatayı benmari usulü kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin. Sütü ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar iyice karıştırın. Eritilmiş karışımı ateşten alın. Tereyağ küplerinin üzerine ekleyip tereyağ eriyene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

2. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini kabarıp krema kıvamına gelen kadar devamlı çırpın.

3. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip çırpın.

4. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyarak eşit şekilde ayırın.

5. 6 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!