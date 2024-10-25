Havalar İyice Soğumuşken İçinizi Isıtacak: Sıcacık Çayınız Demlenirken Yapabileceğiniz 10 Pratik Kek Tarifi

Hazırlanma Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 1 saat 10 dakika
Pişirme Derecesi: 160°
Malzemeler
Yapılışı:
1.Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın, tereyağını küp küp doğrayın. Bir cezveye su doldurup kaynatın. Altını kısın ve kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Çikolata parçalarını cam veya metal bir kaseye koyun, onu da kısık ateşte kaynatın. Kaynayan cezvenin üzerine koyun. Sürekli karıştırarak çikolatayı eritin.
2.Çikolata eriyince tabağı ateşten alın ve tereyağını ekleyin. Eriyip tamamen karışana kadar karıştırın.
3. Başka bir kaba yumurtaları, şeker ve şekerli vanilyayı ekleyin. El mikseri kullanarak koyu, köpük köpük ve açık sarı karışım elde edin. Öğütülmüş ceviz, tarçın ve eritilmiş çikolatayı da yumurta ve şekerli karışıma ekleyip karıştırın.
4. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıba hamuru dökün. Üzerini düzleştirin.
5. Keki Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 40 dakika, 160 derecede pişirin.
6. Pişen kekin üzerine meyvelerle servis edin. Afiyet olsun!
Yaban Mersinli Kek
Hazırlanma Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 10 dakika
Pişirme Derecesi: 190°
Malzemeler
Yapılışı
1. Tereyağını küp küp doğrayın. Un, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi, şekerli vanilya, şeker, küp küp tereyağını bir kaseye ekleyin. Tereyağı kuru malzemelerle birleştirene kadar yoğurun ve ince, gevrek bir karışım olsun.
2. Yumurtayı, sütle birlikte çırpın. Daha sonra fırçayla üzerine sürmek için bu karışımdan 1 yemek kaşığı ayırın. Un, tereyağı karışımının ortasını havuz gibi açın. yumurta ve süt karışımını ekleyin ve iyice birleşene kadar karıştırın. Hamuru unlanmış bir yüzeye aktarın. Yaban mersini ekleyin ve yaban mersinlerini içine alacak kadar yoğurun.
3. Hamuru yaklaşık 1,5 cm kalınlığında ve yaklaşık 18 cm çapında bir disk haline getirin. Hamur kazıyıcı ile 8 parçaya kesin. Hazırladığınız çörekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve pişirin.
Mis kokulu çörekleri afiyetle yiyin!
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