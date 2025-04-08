Havalar Isınırken İçinizi de Isıtacak Şarkılar

Güneş kendini daha çok göstermeye başladı, günler uzadı, üst üste giydiğimiz o kalın kıyafetler rafa kalktı… Artık havalar sadece dışarıyı değil, içimizi de ısıtıyor! İşte tam da bu sıcaklığı hissettirecek, enerjini yükseltecek, yüzünü güldürecek şarkılarla geldim. Hazırsan, güneşin tadını çıkarırken dinleyebileceğin en keyifli parçaları sıralıyoruz!