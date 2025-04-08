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Havalar Isınırken İçinizi de Isıtacak Şarkılar

etiket Havalar Isınırken İçinizi de Isıtacak Şarkılar

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 18:01

Güneş kendini daha çok göstermeye başladı, günler uzadı, üst üste giydiğimiz o kalın kıyafetler rafa kalktı… Artık havalar sadece dışarıyı değil, içimizi de ısıtıyor! İşte tam da bu sıcaklığı hissettirecek, enerjini yükseltecek, yüzünü güldürecek şarkılarla geldim. Hazırsan, güneşin tadını çıkarırken dinleyebileceğin en keyifli parçaları sıralıyoruz!

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1. Tarkan- Şımarık

2. Edis – Martılar

3. MFÖ – Ele Güne Karşı

4. Nil Karaibrahimgil – Ben Buraya Çıplak Geldim

5. Teoman – Gönülçelen

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6. Gülşen – Bangır Bangır

7. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz

8. Sıla – Ziyan

9. Kenan Doğulu – Aşk ile Yap

10. Yalın – Tatlıyla Balla

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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