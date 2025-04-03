Kuru ciltliler için en iyi bakım kitlerinden biri olan bu kitte La Roche Posay Toleriane Sensitive Rich Nemlendirici Yüz Bakım ve La Roche Posay Cicaplast Baume bulunuyor. Bu iki ürünle kışı daha kolay atlatacağınız kesin. Yüz bakım kremi 48 saat cildinizi nemlendiriyor. Bakım kremi ise tüm vücuda uygulanabiliyor.

La Roche Posay Kuru Ciltler için Bakım Kiti