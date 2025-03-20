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Harika Bir Gün Geçirmek İçin Evde Yapman Gereken 11 Şey

etiket Harika Bir Gün Geçirmek İçin Evde Yapman Gereken 11 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 11:31

Güne enerjik başlamak ve günü mutlu bitirmek için yapman gereken şey basit: Biraz düzen ve temizlik! Çünkü evinde bu ikisine sahip olduğun zaman modun doğrudan olumlu etkilenir ve kendini bir anda güne daha enerjik başlamış bulursun. Haliyle evinde yapacağın ufak değişiklikler ve uygulayacağın basit yaşam alışkanlıkları sayesinde kendini çok daha iyi hissedebilirsin. İşte harika bir gün geçirmek için evde olduğunda yapman gereken şeyler!

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1. Sabah kalktığında yatağı topla.

Yatak toplamak kimi zaman çile gibi görünebilir. Özellikle de akşam tekrar bozulacağını düşündüğün zamanlarda yatağı toplamayı ihmal edebilirsin. Ama yatak toplamak kadar basit bir alışkanlık gün içindeki enerjini yakından etkiler. Bir kere dağınık bir yatakla toplu bir yatağa bakmak arasında dağlar kadar fark vardır ve ilki seni içine çekerken, ikincisi kendini daha iyi hissetmene yardımcı olur. ✌️

2. Odala hızlıca göz at.

Evdeyken her odaya hızlıca göz gezdirmen etraftaki dağınıklığı daha kolay toparlamanı sağlar. Güne başlarken tüm odaları bu şekilde kontrol ederek nerede ne dağınıklık olduğunu görebilir ve gerekli yerleri toparlayarak gün boyu rahat edebilirsin. 👀

3. Pencereleri aç.

Sabahları evde yapman gereken bir diğer önemli şey, camları açarak evi havalandırmaktır. Yazın bu pek sorun olmazken, kışın önemli ölçüde hava kalitesi problemlerine yol açabilir. Özellikle sabah ilk kalktığında camları açarsan, evdeki uyku ortamını hızlıca tazeler ve kendine gelerek güne daha dinç başlarsın. Ayrıca bu şekilde evdeki hava sirkülasyonunu hızlandıracağından çalışmaya veya yapacağın diğer işlere de daha kolay odaklanabilirsin. 👍

4. Kahveyi demle. / Çay suyunu koy.

Güne başlarken mutfaktan gelen taptaze kahve kokusuna kim hayır diyebilir ki? Bu nedenle odadaki işleri hallettikten sonra kendine güzel bir kahve demlemen fazlasıyla motive edici olabilir. Elbette kahve demlenirken veya çay suyu kaynarken, bir yandan mutfaktaki dağınıklığı toplaman da gerekir. Çünkü günü tertemiz ve mis gibi kahve kokulu bir mutfakta karşılamak harika bir başlangıçtır! 🌻

5. Çamaşırları ve bulaşıkları sabah yıka.

Evde kirli bulaşık veya kıyafet birikmesi oldukça can sıkıcı durumlardır. Bu işleri günün ilerleyen saatlerinde yapmak için gereken enerjiyi kendinde bulamayabilirsin. Bu nedenle birikmiş bulaşık ve çamaşır işin varsa makineyi sabahtan başlatman en iyisidir. Elbette eğer gürültülü bir çamaşır makinen varsa yıkama işlemi için en azından öğle saatlerine kadar beklemeyi de tercih edebilirsin.

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6. Günlük temizlik rutinini uygula.

Temizlik işlerinin birikmemesi için her gün düzenli uygulanması önemlidir. Mesela yer süpürmek gibi basit ama etkili rutinler, evin çok daha uzun süre derli toplu kalmasına yardımcı olur. Özellikle evcil hayvan veya çocuk olan bir evde yaşıyorsan ya da etrafa dökülen saçlardan şikayetçiysen, yer süpürmeyi günlük rutinine eklemen çok önemli. Bu iş sana külfet gibi geliyorsa, her zaman kendine şöyle güçlü ve verimli çalışan yeni nesil bir süpürge almayı düşünebilirsin. 😎

7. Ufak bir dekorasyon değişikliği yap.

Bazen evde yapılan ufak değişiklikler günü bambaşka şekilde geçirmeni sağlayabilir ve ekstra mutluluk kaynağı olabilir. Çünkü yapılan dekorasyon ne kadar küçük olsa da evin havasını değiştirme konusunda önemli etkiye sahiptir. Yani sadece birkaç yeni kırlent kılıfı alarak, orta sehpaya vazo ve çiçek koyarak, duvara çerçeveler asarak ya da mum yakarak bile evdeki atmosferi değiştirmen mümkün. 🤗

8. Bitkilere bakım yap.

Bitkiler her evin neşesi, enerjisi ve güzelliği... Haliyle onlara ara sıra su vermekten dışında, biraz da bakım yapmak ve sevgi göstermek gerekli. Özellikle mevsim geçişlerinde evdeki bitkilerin topraklarını havalandırarak ya da saksılarını yenileyerek onların canlanmasını sağlayabilirsin. Hem bu sırada toprağa dokunarak üzerindeki negatif elektriği atarsın hem de eve taptaze bir enerji getirirsin. 💚

9. İçini açan kokulardan faydalan.

Evin mis gibi kokularla dolması her zaman harika bir enerji kaynağıdır. Özellikle tazelenmeye ihtiyacın olan anlarda limon, vanilya, sandal ağacı gibi doğal kokulardan faydalanarak evine yepyeni bir hava kazandırabilirsin. Üstelik bunun için kullanabileceğin tütsü, mum, aromatik mum veya oda nemlendiricisi gibi farklı farklı şey bulunur. Yani kendine en uygununu seçmekte tamamen özgürsün. 😘

10. Kendi köşeni düzenle.

Evde sana ait bir köşe oluşturup burayı yaratıcılığına ve karakterine uygun şekilde düzenlemen harika bir duygudur. İster okuma köşesi, ister çalışma masası, istersen de kahve köşen olması hiç fark etmez. Evin neresinde kendini daha huzurlu veya mutlu hissediyor, neredeyken oraya ait olduğunu düşünüyorsan, buraya kişisel dokunuşlarda bulunmaktan çekinmemelisin.

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11. Uyumadan önce son bir toparlama yap.

Sabah güne temiz ve düzenli bir evde başlamak için bazen gün sonunda kısa bir toparlama işlemi yapmak isteyebilirsin. Bu gözünü korkutmasın çünkü akşamdan yapacağın toparlama gayet hızlı ve kolay olabilir. Fakat güne başlarken sana fazlasıyla katkı sağlayabilir. Mesela sehpada biriken bardakları mutfağa götürmek, koltuktaki battaniyeyi katlayıp kaldırmak ya da yerdeki şarj aletlerini yerine koymak, güne harika bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. 😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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