Harika Bir Gün Geçirmek İçin Evde Yapman Gereken 11 Şey
Harika Bir Gün Geçirmek İçin Evde Yapman Gereken 11 Şey
Güne enerjik başlamak ve günü mutlu bitirmek için yapman gereken şey basit: Biraz düzen ve temizlik! Çünkü evinde bu ikisine sahip olduğun zaman modun doğrudan olumlu etkilenir ve kendini bir anda güne daha enerjik başlamış bulursun. Haliyle evinde yapacağın ufak değişiklikler ve uygulayacağın basit yaşam alışkanlıkları sayesinde kendini çok daha iyi hissedebilirsin. İşte harika bir gün geçirmek için evde olduğunda yapman gereken şeyler!
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1. Sabah kalktığında yatağı topla.
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2. Odala hızlıca göz at.
3. Pencereleri aç.
4. Kahveyi demle. / Çay suyunu koy.
5. Çamaşırları ve bulaşıkları sabah yıka.
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6. Günlük temizlik rutinini uygula.
7. Ufak bir dekorasyon değişikliği yap.
8. Bitkilere bakım yap.
9. İçini açan kokulardan faydalan.
10. Kendi köşeni düzenle.
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11. Uyumadan önce son bir toparlama yap.
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