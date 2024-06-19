Hangisi Daha Yetenekli? Arda Güler mi Sergen Yalçın mı Alex mi Hagi mi?

A Milli Futbol Takımının 3-1'lik galibiyetinde attığı golle tüm dünyada konuşulan Arda Güler herkesin gözbebeği olmayı başardı. Sempatik tavırları, efendiliği, futbol yeteneği ile herkesin gönlünü kazanan futbolcu artık efsane isimlerle kıyaslanır oldu.