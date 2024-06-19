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Hangisi Daha Yetenekli? Arda Güler mi Sergen Yalçın mı Alex mi Hagi mi?

Hangisi Daha Yetenekli? Arda Güler mi Sergen Yalçın mı Alex mi Hagi mi?

Trex
Trex - Onedio Editörü
19.06.2024 - 16:13 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 17:20

A Milli Futbol Takımının 3-1'lik galibiyetinde attığı golle tüm dünyada konuşulan Arda Güler herkesin gözbebeği olmayı başardı. Sempatik tavırları, efendiliği, futbol yeteneği ile herkesin gönlünü kazanan futbolcu artık efsane isimlerle kıyaslanır oldu.

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Öncelikle klasik soruyla başlayalım. Hangisi daha büyük futbolcuydu?

Sıra Arda'da... Arda mı Sergen mi?

Arda mı Hagi mi?

Arda mı Alex mi?

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