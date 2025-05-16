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Yemek
Hangi Yemek Tarifi Hayatını Değiştirirdi?

etiket Hangi Yemek Tarifi Hayatını Değiştirirdi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 20:31

Bazı yemekler var ki sadece karın doyurmaz adeta hayata anlam katar! Belki en keyifli anları o yemekle yaşarsın... Peki senin hayatını değiştirecek o tarif hangisi? Gel, birlikte öğrenelim. 👇

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1. Hayatın bir film olsa hangi türde olurdu?

2. Şu an bu testi çözerken aklından ne geçiyor?

3. Kendini bir yemek malzemesi olarak düşün, hangisisin?

4. Peki, senin hayat motton hangisine daha yakın?

5. Stresli bir günün sonunda seni ne rahatlatır?

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6. Yemek yaparken en sık duyduğun şey ne?

7. Yemek yerken seni rahatlatacak bir manzara seç bakalım. 👇

8. Kendini en çok hangi zaman diliminde aktif hissedersin?

İslim Kebabı

İslim Kebabı

Sen, hayatında artık daha fazla sorumluluk almak ve kendin için bir şeyler yapmak istiyorsun. İslim Kebabı tarifi de hem seni düşündüğün kadar yormayacak hem de mutfağa girdiğine değecek bir tarif! 

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi30dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

  • Yeşil biber

  • Domates

Yapılışı: 

1. Patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince olacak şekilde dilimleyin. Ardından tuzlu su içerisine alın ve 15 dakika acısının çıkması için bekletin.

2. Köfte harcı için uygun bir karıştırma kabına kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu alarak güzelce yoğurun. 

3. Hazır olan köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve şekil verin. 

4. Bu sırada patlıcanları tuzlu sudan alın, yıkayıp ve güzelce kurulayarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Üzerine fırçayla çok az sıvı sağ sürüp 180 derecede 5 dakika kızartın.

5. Ardından köfteleri de hazneye alıp 200 derecede 8 dakika pişirin.

6. Tezgaha kızarttığınız patlıcanlardan biri yatay biri dikey olacak şekilde yerleştirin.

7. Ortasına üst üst 2 adet köfte yerleştirin. Kenarda kalan patlıcanları köftelerin üzerine doğru kapatın.

8. Üzerine biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla sabitledikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

9. Ayrı bir kaseye salçaları, tuzu ve sıcak suyu alarak karıştırın. Hazırladığınız sosu islim kebaplarının üzerine gezdirdikten sonra 180 derecede 15 dakika pişirin.

Paçanga Böreği

Paçanga Böreği

Sen artık, bir işe kalkıştıysan karşılığı seni tatmin etsin istiyorsun. Paçanga Böreği, senin tam da bu yönünü geliştirmeni sağlayacak bir tarif! 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet taze yufka

  • 4 dilim pastırma

  • 4 dilim taze kaşar peyniri

  • 1 adet sivri biber

  • 1 adet domates

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkayı dört parçaya ayırın. Biber ve domatesi dörde kesip çekirdekli kısımlarını çıkarın. Her bir yufkanın geniş tarafına 1 dilim pastırma, 1 dilim peynir ve birer dilim biber, domates yerleştirip sigara böreği sarar gibi geniş olarak sarın.

2. Böreklerin açılmaması için uçlarını parmak ucuyla ıslatarak yapıştırın.

3. Böreklerin her iki yüzünü de hafifçe yağlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 

4. 200 derecede 12 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Çikolatalı Mug Cake

Çikolatalı Mug Cake

Sen bundan sonra hayattan daha fazla tat almak ve anı yaşayabilmek istiyorsun. O halde ilk olarak, Çikolatalı Mug Cake tarifini yapmak için mutfağa gir ve değişimin fitilini ateşle! 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Bitter çikolata parçaları

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp kupalara eşit şekilde dökün.

2. Kupaları, Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirerek 170 derecede 7 dakika pişirin. Afiyet olsun! 😋

Tavuk Fajita

Tavuk Fajita

Senin hayatını değiştirecek tarif kesinlikle Tavuk Fajita, çünkü tıpkı bu yemek gibi sen de hayatına farklı tatlar katıp artık renklenmek istiyorsun! O halde hemen denemeye başla! 👇

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 120 gram dana bonfile

  • Yarım adet soğan

  • 1 adet çarliston biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Bonfile ve sebzeleri kalın şeritler halinde doğrayın.

2. Doğradığınız malzemeleri sıvı yağ, tuz ve karabiberle harmanlayıp buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine karışımı dökün ve tek kat halinde yayıp, pişirmeye başlayın.

4. Her 2-3 dakikada bir hazneyi çekip sallayarak malzemeleri ters düz edin. 

5. Pişen etli ve sebzeli karışımı istediğiniz soslarla ve dilerseniz tortilla ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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