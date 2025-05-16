Hangi Yemek Tarifi Hayatını Değiştirirdi?
Bazı yemekler var ki sadece karın doyurmaz adeta hayata anlam katar! Belki en keyifli anları o yemekle yaşarsın... Peki senin hayatını değiştirecek o tarif hangisi? Gel, birlikte öğrenelim. 👇
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1. Hayatın bir film olsa hangi türde olurdu?
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2. Şu an bu testi çözerken aklından ne geçiyor?
3. Kendini bir yemek malzemesi olarak düşün, hangisisin?
4. Peki, senin hayat motton hangisine daha yakın?
5. Stresli bir günün sonunda seni ne rahatlatır?
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6. Yemek yaparken en sık duyduğun şey ne?
7. Yemek yerken seni rahatlatacak bir manzara seç bakalım. 👇
8. Kendini en çok hangi zaman diliminde aktif hissedersin?
İslim Kebabı
Paçanga Böreği
Çikolatalı Mug Cake
Tavuk Fajita
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