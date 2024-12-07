Hangi Yemek Senin Karakterini Yansıtıyor?
Hangi Yemek Senin Karakterini Yansıtıyor?
Bu testte yer alan eğlenceli sorulara verdiğin cevaplarla, senin kişiliğine en uygun yemeği buluyoruz!
Hazırsan başlayalım. 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, bir gün boyunca sadece bir içecek içmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?
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2. Peki, arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seçmeni istiyoruz. 👇
4. Söyle bakalım, seni anlatan film türü hangisi?
5. Şimdi de en çok seyahat etmek istediğin ülkeyi seç bakalım. 👇
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6. Biriyle yemeğe çıktığında, karşındakinin hangi hareketi seni sinirlendirir?
7. Peki, hangi tatil tam sana göre?
8. Son olarak, bir yeteneğin olsa bu hangisi olsun isterdin?
Sushi!
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Romantik bir tatlı: Çikolatalı kek!
Pizza!
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