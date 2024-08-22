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Hangi Yemek Sana Terapi Gibi Geliyor Söylüyoruz!

etiket Hangi Yemek Sana Terapi Gibi Geliyor Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 20:31

Sen bize mutfaktaki alışkanlıklarını ve zevklerini anlat, biz de sana hangi yemeğin terapi gibi geldiğini söyleyelim! E hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Hangi yemek kokusu seni çocukluğuna götürür?

2. Genellikle nasıl yemek yemeyi tercih edersin?

3. Peki o ideal mutfak hangisi?

4. Senin için olmazsa olmaz o baharat hangisi?

5. Peki sütlü tatlı mı hamur işi mi?

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6. Senin için yemek yapmak...

7. Peki en sevdiğin fast food yemeği hangisi?

8. Çok sinirli olduğunu düşün, bunlardan hangisini yemek seni rahatlatırdı?

Köfte ve patates!

Köfte ve patates!

Seni bu hayatta en çok mutlu eden, hem yaparken hem de yerken terapi gibi gelen şey patates ve köfte. Bu ayrılmaz ikiliye gerçekten bayılırsın. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini aynı anda yapabilmek seni ayrı mutlu ediyor. Köftenin yanındaki eşlikçi zaman zaman değişse de köftenin yeri hep ayrı!

Patlıcan ve kabak!

Patlıcan ve kabak!

Sen kesinlikle sebze insanısın. Sebzenin her türlüsünü seviyorsun ama yaptığın yemeğin içinde patlıcan ve kabak varsa o apayrı oluyor. Philips Çift Hazneli Airfryer'da aynı anda iki farklı kızartma yapsan tadından yenmez. Bu tabağın seni mental olarak çok mutlu edeceğine eminiz!

Somon ve karides!

Somon ve karides!

Sen kesinlikle deniz ürünleri insanısın. Denizden baban çıksa onu bile yiyeceğine eminiz. Daha hafif yemekleri tercih ediyorsun, canın sıkkınsa, mutluysan veya güzel bir şey yemek istiyorsan senin tarifin belli: Somon ve karides! Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini aynı anda yapabiliyorsun!

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