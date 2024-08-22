Hangi Yemek Sana Terapi Gibi Geliyor Söylüyoruz!

Seni bu hayatta en çok mutlu eden, hem yaparken hem de yerken terapi gibi gelen şey patates ve köfte. Bu ayrılmaz ikiliye gerçekten bayılırsın. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini aynı anda yapabilmek seni ayrı mutlu ediyor. Köftenin yanındaki eşlikçi zaman zaman değişse de köftenin yeri hep ayrı!