Hangi Yemek Sana Terapi Gibi Geliyor Söylüyoruz!
Hangi Yemek Sana Terapi Gibi Geliyor Söylüyoruz!
Sen bize mutfaktaki alışkanlıklarını ve zevklerini anlat, biz de sana hangi yemeğin terapi gibi geldiğini söyleyelim! E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Hangi yemek kokusu seni çocukluğuna götürür?
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2. Genellikle nasıl yemek yemeyi tercih edersin?
3. Peki o ideal mutfak hangisi?
4. Senin için olmazsa olmaz o baharat hangisi?
5. Peki sütlü tatlı mı hamur işi mi?
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