Hangi Yemek Pişirme Tekniğinde Ustalaşacağını Tahmin Ediyoruz!
Hangi Yemek Pişirme Tekniğinde Ustalaşacağını Tahmin Ediyoruz!
Bu testi çözmeye niyetlendiysen yemek yapma konusunda yeteneklerini merak ediyorsun demektir! Hangi pişirme tekniğinde ustalaşacağını öğrenmek istiyorsan tüm soruları yanıtla ve cevabı gör!
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1. Başlıyoruz! Çoook acıktığın bir akşam, dışarıdan mı yemek söylersin yoksa evde mi yaparsın?
2. Yemeklerde genellikle hangi baharatı kullanırsın?
3. Seni genellikle günün hangi saatlerinde mutfakta görürüz?
4. Peki en çok hangi öğünü hazırlamak sana keyif veriyor?
5. Şimdi şunu soralım: Yapacağın yemekte en çok bunlardan hangisine dikkat ediyorsun?
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6. Mutfak için bir market listesi hazırlaman gerekiyor diyelim. Listenin ilk sırasına ne yazarsın?
7. Şimdi bir dünya mutfağı seçmeni istiyoruz!
8. Son sorudayız! Haftada kaç gün yemek pişirirsin?
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