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Hangi Yemek Pişirme Tekniğinde Ustalaşacağını Tahmin Ediyoruz!

etiket Hangi Yemek Pişirme Tekniğinde Ustalaşacağını Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 22:01

Bu testi çözmeye niyetlendiysen yemek yapma konusunda yeteneklerini merak ediyorsun demektir! Hangi pişirme tekniğinde ustalaşacağını öğrenmek istiyorsan tüm soruları yanıtla ve cevabı gör!

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1. Başlıyoruz! Çoook acıktığın bir akşam, dışarıdan mı yemek söylersin yoksa evde mi yaparsın?

2. Yemeklerde genellikle hangi baharatı kullanırsın?

3. Seni genellikle günün hangi saatlerinde mutfakta görürüz?

4. Peki en çok hangi öğünü hazırlamak sana keyif veriyor?

5. Şimdi şunu soralım: Yapacağın yemekte en çok bunlardan hangisine dikkat ediyorsun?

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6. Mutfak için bir market listesi hazırlaman gerekiyor diyelim. Listenin ilk sırasına ne yazarsın?

7. Şimdi bir dünya mutfağı seçmeni istiyoruz!

7. Şimdi bir dünya mutfağı seçmeni istiyoruz!

8. Son sorudayız! Haftada kaç gün yemek pişirirsin?

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Buharda pişirme tekniği!

Seçtiğin yanıtlara göre buharda pişirme tekniğinde ustalaşacaksın! Buharda pişirmeyle malzemelerin doğal lezzetlerini ve renklerini koruyarak hem sağlıklı hem de leziz yemekler yapabilirsin. Sebzeler, balıklar hatta yumurtalar bile bu yöntemle tam kıvamında olur. Bu yöntem, acelesi olan ama sağlıklı yemek yemek isteyenler için süper bir çözüm!

Simmering (Yavaş Pişirme) tekniği!

Bu yöntemle yemeklerini kısık ateşte ve kendi suyuyla yavaş yavaş pişirerek tatlarını en iyi şekilde ortaya çıkarabilirsin. Çorbalar, soslar ve hatta et yemekleri için mükemmel bir pişirme tekniği olan bu teknik, biraz sabır istiyor ama olsun. Biz sabırlı biri olduğunu düşünüyoruz ve bu teknikte hemen ustalaşacağından eminiz!

Deglaze pişirme tekniği!

Deglaze tekniği, genellikle kızartma veya soteleme işlemi sonrasında tencere veya tavada kalan kızarmış yiyecek parçacıklarını ve lezzetleri çıkarmak ve bunları bir sosun veya yemeğin parçası haline getirmek için kullanılır. Bu teknikte genellikle tencere veya tavanın dibinde kalan yemek kalıntıları kullanılır ve bu kalıntılar, farklı bir sıvı ile birleştirilerek ortaya harika bir sos çıkar! Harika yemekler pişirdiğini biliyoruz ama Deglaze tekniği ile bu yemekleri daha da güzelleştireceğinden eminiz!

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