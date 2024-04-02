Hangi Yemek Pişirme Tekniğinde Ustalaşacağını Tahmin Ediyoruz!

Deglaze tekniği, genellikle kızartma veya soteleme işlemi sonrasında tencere veya tavada kalan kızarmış yiyecek parçacıklarını ve lezzetleri çıkarmak ve bunları bir sosun veya yemeğin parçası haline getirmek için kullanılır. Bu teknikte genellikle tencere veya tavanın dibinde kalan yemek kalıntıları kullanılır ve bu kalıntılar, farklı bir sıvı ile birleştirilerek ortaya harika bir sos çıkar! Harika yemekler pişirdiğini biliyoruz ama Deglaze tekniği ile bu yemekleri daha da güzelleştireceğinden eminiz!