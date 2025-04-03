Hangi Yemeğin Gizli Malzemesi Gibisin?
Hangi Yemeğin Gizli Malzemesi Gibisin?
Yemeğe asıl lezzetini veren malzemeler var ya... Peki sen, hangi yemeğin gizli malzemesi olduğunu biliyor musun? Testi çöz ve hangi eşsiz tatla ruh eşi olduğunu öğren! 👇
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1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. Peki, sen arkadaş grubunun nesisin?
3. Seç bakalım, hangisi sana daha yakın?
4. Bir tatil planlayacak olsan hangi ülkeye gitmek istersin?
5. Bir süper gücün olsa, hangisini seçerdin?
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6. Peki, hangi öğün için yemek hazırlarken daha çok özenirsin?
7. Çay veya kahvenin yanına yakışacak bir lezzet seç bakalım. 👇
8. Son olarak, şu hayatta asla vazgeçemeyeceğin, Türk mutfağına ait o lezzet hangisi?
Sütlaç!
Tarçınlı elmalı kek!
Baharatlı tavuk kanatları!
Etli güveç!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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