Sen olmadan o yemek olmaz! Sen, güçlü, baskın ve karakterli bir insansın. Hayatın her alanında belirleyici bir rol üstleniyorsun ve etkileyici bir iz bırakıyorsun. Tıpkı güveçte ağır ağır pişen yemekler gibi, sabırlı ama etkili birisin. İnsanlar ilk başta seni yoğun bulabilir ama seni tanıyan bir daha asla senden vazgeçemez. Sen hayatın en sağlam ve doyurucu lezzetlerinden birisin!