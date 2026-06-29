Hangi Ülkede Nasıl İçilir? Dünya Kahve Kültürlerini İnceliyoruz!
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Kahve sevenler buraya toplanın! Bu içerikle birlikte dünyaya açılarak kahve kültürlerini inceleyeceğiz. Kahvenin her yerde aynı şekilde tüketilmediğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayrıca bu tüketim şekillerinin neden olduğuna dair anlatılar sizi etkileyecek...
Hazırsanız, dünya turu yaparak her yerin kahvesini bir koklayalım!
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1. Türkiye’de kahve sohbete eşlik eder.
2. İtalya’da espresso ayakta tüketilir.
3. Fransa’da kruvasanla birlikte içilir.
4. Etiyopya’da sunumlarda özen gösterirler.
5. Amerika’da büyük boy kahveler içilir.
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6. Japonya’da estetik bir sunum olur.
7. Yunanistan’da uzun uzun içilir.
8. Vietnam’da yumurtalı kahve tercih edilir.
9. İsveç’te fika kültürü var.
10. Meksika’da baharat kullanılır.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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