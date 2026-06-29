Hangi Ülkede Nasıl İçilir? Dünya Kahve Kültürlerini İnceliyoruz!

Türklerde kahve çok ayrı bir yerdedir... Bir Türk kahvesinin kırk yıllık hatırı olur. Peki, neden? Çünkü bolca sohbet edilir, dertler paylaşılır, sırlar anlatılır, içler dökülür...

Bir de kahvenin yanına konulan lokum ya da çikolatanın tatlılığı! Hazırlayan kişi köpüklü olması için özen gösterir. Minik yudumlarla yavaş yavaş içilir. Dibinde kalan telvesiyle de fal bakılır!