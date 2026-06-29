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Hangi Ülkede Nasıl İçilir? Dünya Kahve Kültürlerini İnceliyoruz!

etiket Hangi Ülkede Nasıl İçilir? Dünya Kahve Kültürlerini İnceliyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 11:10
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Kahve sevenler buraya toplanın! Bu içerikle birlikte dünyaya açılarak kahve kültürlerini inceleyeceğiz. Kahvenin her yerde aynı şekilde tüketilmediğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ayrıca bu tüketim şekillerinin neden olduğuna dair anlatılar sizi etkileyecek... 

Hazırsanız, dünya turu yaparak her yerin kahvesini bir koklayalım!

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1. Türkiye’de kahve sohbete eşlik eder.

Türklerde kahve çok ayrı bir yerdedir... Bir Türk kahvesinin kırk yıllık hatırı olur. Peki, neden? Çünkü bolca sohbet edilir, dertler paylaşılır, sırlar anlatılır, içler dökülür... 

Bir de kahvenin yanına konulan lokum ya da çikolatanın tatlılığı! Hazırlayan kişi köpüklü olması için özen gösterir. Minik yudumlarla yavaş yavaş içilir. Dibinde kalan telvesiyle de fal bakılır!

2. İtalya’da espresso ayakta tüketilir.

Ne kadar ilginç... Kahveyi aşırı ciddiye alan bir ülke. Hele ki espresso kahve kültürlerinin tam merkezinde yer alıyor. İnsanlar sabahları işe giderken kafeye uğrayıp hemen o sert kahveyi alırlar ve hızlıca içerler. 

Uzun uzun içmelik bir kahve değildir. Tezgâhın yanında ayakta tüketilir. Küçük olduğu için olsa gerek... Bir de sabah vakti tercih ederler. Tüm gün kahvenin enerjisiyle dolu olurlar!

3. Fransa’da kruvasanla birlikte içilir.

Paris sokaklarını bir gözünde canlandırın... Tatlı kafelerin sokaklara taşmış masalarının her birinin üzerinde kahve olur. Bir de o kahveye eşlik eden kruvasanlar! Özellikle sabah kahvaltılarında bu ikiliyi bir arada tüketmeyi çok severler. 

Onlar için de kahve hızlıca içilecek bir şey değildir. Uzun uzun sohbet ederek ya da kitap okuyarak içilir. Kahvenin aceleye gelmemesi gerek!

4. Etiyopya’da sunumlarda özen gösterirler.

Kahvenin doğduğu yer diyebiliriz! Bu yüzden kahve onlar için çok çok önemli. Kahveyi hazırlarken bir seremoni olur. Çekirdekler kavrulur, öğütülür, en güzel şekilde sunulur... 

Bu süreç biraz uzun olur. Fakat kimse bundan yakınmaz. Çünkü hazırlık aşamasında sohbet muhabbet edilir. Tören sırasında insanlar huzurlu vakitler geçirir. Sonra da küçük fincanlarından kahvelerini yudumlarlar.

5. Amerika’da büyük boy kahveler içilir.

Daha pratik bir şekilde ilerleyen kültürleri var. Genel olarak görülen bu pratiklik kahve kültürlerine de yansımış. Bu yüzden insanlar büyük bardaklarda kahvelerini içerler. Karton bardakların içindeki kahveleri yudumlayarak işlerine giderler. 

Özellikle filtre kahve çok popülerdir. Gün içinde enerji yenilemek için anında kahveye başvururlar. Tadından ziyade etkisi daha önemlidir!

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6. Japonya’da estetik bir sunum olur.

Tam bir sanat diyebiliriz... Pour over yöntemleri var. Kahvenin hazırlanışı sırasında her detaya dikkat ederler. Su sıcaklığına da dökme hızına da önem verirler! 

Sunum kısmı da aynı şekildedir. Detaylara özen göstererek en estetik şekilde yapılır. Minimal fincanlar kullanılır, sessiz bir ortam oluşturulur ve kahve içmenin bir ritüel hâline dönüşmesine izin verilir! Çünkü onlara göre kahve içmek sadece enerji vermemeli, eşsiz bir deneyim yaşatmalı.

7. Yunanistan’da uzun uzun içilir.

Türk kahvesine benzediğini söyleyebiliriz. Zaten kültürlerimiz yakın. Bu yakınlık kendini kahve içme kültüründe de gösteriyor. Ama minik değişiklikler var. Mesela bizde ev ortamında içmek daha yaygınken onlar kafelerde içmeyi tercih ederler. 

Bolca sohbet edip sosyalleşebildikleri bir alan oluştururlar kendilerine. Acele etmeden kahvenin ve anın tadını çıkarırlar. Hele ki yaz akşamları... Kahkahalar yükselirken buzlu kahveler içilir!

8. Vietnam’da yumurtalı kahve tercih edilir.

8. Vietnam’da yumurtalı kahve tercih edilir.

Şaşırdınız değil mi? Çok ilginç bir şekilde egg coffee yapıyorlar. Kahvenin üzerine yumurta sarısını koyuyorlar, bir de yoğun süt ekliyorlar. Kremamsı bir kahve ortaya çıkıyor. Tatlı ve yoğun bir lezzet oluyor! 

Güçlü bir aroması olan bu kahve küçük kafelerde daha popüler. O kahveyi içip sohbet etmek günlük hayatta önemli bir yere sahip.

9. İsveç’te fika kültürü var.

İsveç’te kahve içmek bir tür mola vermektir! Fika dedikleri tam olarak budur. İnsanlar çalışmalarını durdurur ve kahve eşliğinde bir ara verirler. Bu sırada tatlı da tüketebiliyorlar. 

Fika yapmak ne demek? Yavaşlamak ve sosyalleşmek... Günün ve çalışmanın stresinden uzaklaşmayı sağlayan minik bir mola. Kahve de bu molaya huzuru getiren bir detay!

10. Meksika’da baharat kullanılır.

Tarçın ya da farklı baharatlar kahveye eklenir! Cafe de olla dedikleri çok meşhur bir tarif var. Toprak kaplarda hazırlanır, aroması da oldukça yoğun olur. İçtiğinizde baharatlar içinizi ısıtır! 

Hem tatlı hem de aromatik tatları seviyorlar. Kahveye de bu tatları eklemek hoşlarına gidiyor. Tüm aile bireyleri bir araya geldiğinde baharatlı kahvelerden yaparlar. Kokusu eve yayılır, sıcacık bir ortam oluşturur!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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