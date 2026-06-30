Hangi Tenisçisin?

Rafael Nadal

Sen kolay kolay pes eden biri değilsin. Bir şey gerçekten senin için önemliyse ne kadar zor olursa olsun sonuna kadar mücadele edersin. Başarıya giden en kısa yolun yetenekten çok emek olduğuna inanırsın ve çoğu zaman bunun karşılığını alırsın. Bazen kendine gereğinden fazla yükleniyor olsan bile vazgeçmek aklının ucundan bile geçmez. İnsanlar sana güven duyar çünkü verdiğin sözleri tutmaya çalışırsın ve sorumluluk almaktan kaçmazsın. Zor zamanlarda çevrendekilere destek olan kişi olman da şaşırtıcı değildir. Küçük gelişmeler bile seni motive eder; her gün biraz daha iyi olmayı hedeflersin. Seni farklı yapan şey, herkes yorulduğunda bile devam edebilme gücüne sahip olmandır.