Hangi Tenisçisin?
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Tenis dünyasının en ikonik dört isminden en çok hangisine benzediğini merak ediyor musun? Sakin mi yoksa pes etmeyen bir kişilik misin?
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1. Boş bir gününü nasıl geçirirsin?
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2. Bir hedef belirlediğine ne yaparsın?
3. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
4. Beklenmedik bir sorun çıktığında ne yaparsın?
5. Grup projesinde sen hangisisin?
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6. Seni en çok ne motive eder?
7. Bir yarışmaya katıldığında amacın nedir?
8. En sevdiğin çalışma şekli nedir?
9. İnsanlar senden en çok hangi konuda yardım ister?
10. Kaybettiğinde ilk tepkin ne olur?
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11. Sen Roger Federer'sin!
12. Sen Rafael Nadal'sın!
13. Sen Carlos Alcaraz'sın!
14. Sen Jannik Sinner'sin!
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