Hangi Tatil Planı Tam Sana Göre?
Hangi Tatil Planı Tam Sana Göre?
Herkesin tatil planı farklı farklı oluyor. Bazıları için tatil sadece yatıp dinlemekken bazıları için hiç bitmeyen aktivite demek. Peki senin için tatil ne demek, gel birlikte bakalım...
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1. Hangi manzara seni mutlu ediyor?
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2. Bu yiyeceklerden hangisini tercih edersin peki?
3. Tatile giderken hazırladığın çantada neler oluyor?
4. Bu kahvaltılardan hangisi daha çok hoşuna gider?
5. Tatildeyken sabahları erkenden kalkıp hemen güne başlar mısın?
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6. Senin için tatilde eğlence ne demek?
7. Peki senin için tatilin anlamı gezmek mi dinlenmek mi?
8. Son sorumuzu da soralım. Hangi müzik türünü daha çok dinlersin?
Senin için tatil denizden ibaret!
Sen kültürel gezilere bayılıyorsun.
Senin için tatil macera demek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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