Hangi Tatil Planı Tam Sana Göre?

Sen tam bir deniz insanısın. Tatilde deniz yoksa sana göre o tatil pek bir tatil değil, çünkü senin için tatilin anlamı denize girmek, güneşlenmek ve doyasıya dinlenmek. Kumlarda gün boyu yatıp akşam üstü sahilde yürümek senin için ideal bir tatil. Tatilde öyle sürekli gezmek ya da aktivite peşinde koşmak hiç sana göre değil. Sen sadece denizi değil, deniz ürünlerini de çok seviyorsun. Tatil boyunca yatıp dinlenmek ve sonra hayatına dönmek istiyorsun. Huzuru ve rahatlığı denizden başka yerde bulamıyorsun, öyle değil mi?