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Hangi Süper Besin Seni Temsil Ediyor?

etiket Hangi Süper Besin Seni Temsil Ediyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 19:01

Bize beslenme düzenin hakkında biraz ipucu ver, seni temsil eden en iyi yiyecek hangisi söyleyelim!

Haydi başlayalım. 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, sen mutfakta hangisisin?

2. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seçmeni istiyoruz. 👇

3. Buzdolabında en çok neler bulundurursun?

4. Şimdi de asla hayır diyemeyeceğin bir tatlı seç bakalım. 👇

5. Yeni bir restorana gittiğinde ilk olarak neye bakarsın?

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6. Peki, hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?

7. Bir parti düzenledin diyelim, hangisini eksik etmezsin?

8. Son olarak, mutfakla ilgili en büyük hayalin nedir?

Zencefil

Zencefil

Sen bir mutfak sanatçısısın! Zencefil sana fayda sağlarken sen de enerjik, yenilikçi ve hayat dolu özelliklerinde çevrendekilere iyi geliyorsun. Yeni lezzetler keşfetmekten ve yaratıcılığını kullanmaktan zevk alıyorsun. Mutfakta her zaman bir şeyler pişiriyor ve farklı tatlar deniyorsun. Senin için yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir tutku!

Yulaf

Yulaf

Sen sıcakkanlı ve misafirperver birisin. Yulafın besleyici özelliği senin, güvenilir ve rahatlatıcı tarafınla uyuşuyor. Eğlenceli partiler vermek, şık bir akşam yemeği organize etmek senin işin. Ailen ve arkadaşların için yemek yapmak seni mutlu ediyor. Mutfakta sevdiklerinle vakit geçirmekten hoşlanıyorsun.

Chia Tohumu

Chia Tohumu

Sen sağlıklı yaşamın önemini bilen birisin. Beslenmene dikkat ediyor ve vücuduna iyi gelen şeyleri tercih ediyorsun. Mutfağında her daim taze ve doğal ürünler bulunduruyorsun. Chia tohumu da küçük ama etkili özelliği sayesinde senin vazgeçilmez besinlerin arasında yer alıyor!

Avokado

Avokado

Sen hayatın tadını çıkaran ve eğlenmeyi seven birisin. Mutfak senin için bir oyun alanı. Hayatına hareket katmaya çok önem veriyorsun. Sağlığına dikkat ediyor ve dengeli beslenmeye de özen gösteriyorsun. Bu nedenle senin vazgeçilmezin kesinlikle avokado!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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