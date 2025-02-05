Hangi Süper Besin Seni Temsil Ediyor?
Hangi Süper Besin Seni Temsil Ediyor?
Bize beslenme düzenin hakkında biraz ipucu ver, seni temsil eden en iyi yiyecek hangisi söyleyelim!
Haydi başlayalım. 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, sen mutfakta hangisisin?
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2. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seçmeni istiyoruz. 👇
3. Buzdolabında en çok neler bulundurursun?
4. Şimdi de asla hayır diyemeyeceğin bir tatlı seç bakalım. 👇
5. Yeni bir restorana gittiğinde ilk olarak neye bakarsın?
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6. Peki, hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor?
7. Bir parti düzenledin diyelim, hangisini eksik etmezsin?
8. Son olarak, mutfakla ilgili en büyük hayalin nedir?
Zencefil
Yulaf
Chia Tohumu
Avokado
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