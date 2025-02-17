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Hangi Sağlıklı Yemek Tarifi Seni Yansıtıyor?

etiket Hangi Sağlıklı Yemek Tarifi Seni Yansıtıyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 20:31

Senin lezzetli ve sağlıklı yemek tarifin ne? Yaşam tarzına uygun olan tarif bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bize rutinini anlatmak ve testi çözmek. Bakalım senin tarifin hangisi!

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1. Günlük rutinine en uygun olan hangi tarz yemek?

2. Düzenli olarak yürüyüşe çıkıyor musun?

3. Senin ortalama yemek hazırlama süren ne kadar?

4. Yemek yaparken hangi malzemeleri tercih edersin?

5. Genellikle nerede yemek yersin?

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6. En sevdiğin tatlı ne?

7. Sağlıklı bir yemek tarifinde olmazsa olmazın nedir?

8. Son olarak masa başı bir işte mi çalışıyorsun?

Senin tarifin: Tatlı Patates ve Tavuk Rosto!

Senin tarifin: Tatlı Patates ve Tavuk Rosto!

Tatlı Patates

Malzemeler:

  • 2 tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Patateslerin ince dilimlere ayırın.

2. Üzerine zeytinyağı sürün. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine tatlı patatesi alın ve  patates pişirme modunda pişirin.

Tavuk Rosto

Malzemeler:

  • 1.250 gram bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavuğun üzerine yağ sürün ve tuz serpin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine de tavuğu yerleştirin ve pişirin.

Senin tarifin: Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması

Senin tarifin: Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması

Yüksek Proteinli Quesadilla

Malzemeler

  • 1 adet yumurta

  • 6 dilim hindi füme

  • Tuz

  • Karabiber

  • 4 YK lor peyniri

Hazırlanışı

1. Yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. İçerisine lor peyniri koyun. 

2. Lavaşın üzerine yayın. Hindi füme dizin. 

3. Bir lavaş daha koyup Philips Çift Hazneli Airfryer'da 160 derecede 10 dakika pişirin.

Kereviz Kızartması

Malzemeler

  • 2 kereviz

  • 1 TK kajun baharatı

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Kerevizi soyup elma dilimi doğrayın. 

2. Baharat ve zeytinyağı ile karıştırın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın patates pişirme modunda pişirin.

Senin tarifin: Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç

Senin tarifin: Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç

Nar Ekşili Hindi

Malzemeler

  • Yarım kilo hindi

  • 1 adet domates rendesi

  • 2 adet yeşil biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 ÇK Kimyon

  • 1/2 ÇK karabiber

  • 1 /2 ÇK kekik

  • 1 ÇK toz biber

  • 5 YK nar ekşisi

  • 1 YK tereyağı

Hazırlanışı

1. Hindileri julyen doğrayın. 

2. Bütün malzemeleri karıştırın. 

3. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirip tavuk ayarında pişirin.

Tahinli Havuç

Malzemeler

  • 4-5 havuç

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 YK zeytinyağı

  • 2 YK tahin

Hazırlanışı

1. Havuçları doğrayın. 

2. Ardından bütün malzemelerle karıştırın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da sebze ayarında pişirin.

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Begüm
Begüm
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