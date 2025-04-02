Hangi Sağlıklı Yağı Beslenme Rutinine Dahil Etmelisin?
Hangi Sağlıklı Yağı Beslenme Rutinine Dahil Etmelisin?
Mutfağında küçük değişiklikler yaparak beslenme düzenini zenginleştirebilirsin. Şimdi, birkaç soruya cevap ver ve beslenme rutinine en uygun sağlıklı yağı keşfet!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Metabolizman hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Haftada kaç gün dışarıdan yemek söylersin?
3. Sporla aran nasıl?
4. Akşam yemeğinden sonra nasıl hissediyorsun?
5. Şu anki kilondan memnun musun?
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6. Dışardan yemek söyleyecek olsan hangisini tercih ederdin?
7. Çoğumuzun sevgilisi o! Peki, senin tatlıyla aran nasıl?
8. Son olarak, ne kadar sağlıklı beslendiğini düşünüyorsun? Onu öğrenelim!
Zeytinyağı!
Hindistan Cevizi Yağı!
Avokado Yağı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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