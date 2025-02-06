Hangi Sağlıklı Tarif Sana Göre?
Hangi Sağlıklı Tarif Sana Göre?
Hayatının her anında sağlıklı beslenmek istiyorsun ama hangi tarifi denemen gerektiğine karar veremiyor musun? Sebze mi et mi yoksa hafif bir atıştırmalık mı? Belki de tam sana göre bir fit tatlı vardır! Testi çöz, damak zevkine ve yaşam tarzına en uygun sağlıklı tarifi keşfet!
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1. Bir akşam yemeği planlıyorsun. Önceliğin ne olur?
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2. Bir öğünde mutlaka olmasını istediğin şey ne?
3. Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
4. Hangi garnitür sana daha cazip geliyor?
5. Tek bir baharat seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?
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6. Stresli bir günün ardından nasıl bir yemek sana iyi gelir?
7. Tat alma duyunu tanımlasan, en çok hangi kelime seni yansıtır?
8. Gün içinde atıştırmalık bir şeyler tüketiyorsan ne tercih edersin?
9. Tatlı konusunda tercihin nedir diye sorsak?
10. Yemekten sonra nasıl hissetmek istersin?
Brokolili Çıtır Somon Lokmaları
Balık Turtası ve Erikli Crumble
Tikka Masala
Dalyan Köfte ve Bebek Patates
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