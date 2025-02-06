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Hangi Sağlıklı Tarif Sana Göre?

etiket Hangi Sağlıklı Tarif Sana Göre?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 19:01

Hayatının her anında sağlıklı beslenmek istiyorsun ama hangi tarifi denemen gerektiğine karar veremiyor musun? Sebze mi et mi yoksa hafif bir atıştırmalık mı? Belki de tam sana göre bir fit tatlı vardır! Testi çöz, damak zevkine ve yaşam tarzına en uygun sağlıklı tarifi keşfet!

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1. Bir akşam yemeği planlıyorsun. Önceliğin ne olur?

2. Bir öğünde mutlaka olmasını istediğin şey ne?

3. Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?

4. Hangi garnitür sana daha cazip geliyor?

5. Tek bir baharat seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?

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6. Stresli bir günün ardından nasıl bir yemek sana iyi gelir?

7. Tat alma duyunu tanımlasan, en çok hangi kelime seni yansıtır?

8. Gün içinde atıştırmalık bir şeyler tüketiyorsan ne tercih edersin?

9. Tatlı konusunda tercihin nedir diye sorsak?

10. Yemekten sonra nasıl hissetmek istersin?

Brokolili Çıtır Somon Lokmaları

Brokolili Çıtır Somon Lokmaları

Malzemeler

  • 350 gram somon fileto 

  • 1 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış 

  • 50 gram mısır gevreği  

  • ⁠1 yemek kaşığı un 

  • ⁠1 yumurta 

  • ⁠1,5 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • ⁠500 gram brokoli

Hazırlanışı

1. Somonun derisini soyduktan sonra 3 santimetrelik küpler halinde doğrayın. Limon suyu ve yeteri kadar tuz ile tatlandırın.

2. Bir kaseye unu ekleyin, diğerinde yumurtayı çırpın ve üçüncü kaseye mısır gevreğini koyun.

3. Her bir somon küpünü önce una, sonra yumurtaya batırın ve son olarak her tarafını mısır gevreği ile kaplayın. Yarım yemek kaşığı zeytinyağını püskürtün veya fırçayla sürün.

4. Brokoliyi yaklaşık 4 x 5 santimetrelik boylarda çiçeklerine ayırın. Kökünün sert kısmını atın, geriye kalan yumuşak kısmını soyun ve ince şeritler halinde doğrayın. Üzerine yağ gezdirin.

5. Somonu soldaki hazneye dizin. Brokolileri sağdaki hazneye aktarın. 

6. Her bir hazne için 7 dakika süre ve 180 °C sıcaklığı ayarladıktan sonra pişirmeyi başlatın.

7. Pişen yemekleri Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın, tatlandırmak için tuz ekleyin ve servis edin.

Afiyet Olsun!

Balık Turtası ve Erikli Crumble

Balık Turtası ve Erikli Crumble

Malzemeler

  • ⁠500 gram patates, pişmiş

  • 40 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 100 gram pırasa

  • 100 gram kabak

  • 100 gram bezelye, konserve, suyu süzülmüş

  • 100 gram mezgit filetolar, füme

  • 350 gram morina balığı filetosu

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş

  • 100 gram taze krema

  • 200 gram erik

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 30 gram yulaf ezmesi

  • 1 tutam tarçın

Hazırlanışı

1. Pişmiş patatesleri tereyağının yarısını, sütü, yeteri kadarı tuzu ve biberi ekleyerek pürüzsüz hale gelip kıvam alana kadar karıştırın. Pırasa ve kabağı yıkayıp ince ince doğrayın. Bezelyeleri sudan geçirin. Mezgit ve morina balığını doğrayın.

2. Sebzeleri, balığı, yeteri kadar tuzu ve biberi, mısır nişastasını, rendelenmiş limon kabuğunu ve crème fraiche'i Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak iyice karıştırın. Üzerini patates püresiyle eşit bir şekilde kaplayın.

3. Erikleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve doğrayın.

4. Kalan tereyağını, esmer şekeri, yulafı ve tarçını karıştırın. Erikleri 4 Muffin kabına eşit şekilde dağıtın ve crumble karışımını üzerlerine ekleyin.

5. Muffin kaplarını soldaki hazneye alın ve cihaza yerleştirin. Balık Turtasını hazırladığınız sağ hazneyi de Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.

6. Her bir hazne için 15 dakika ve 180°C sıcaklığa ayarladıktan sonra süre işlevi düğmesine basın ve pişirmeyi başlatın.

7. Pişen yemekleri Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

Afiyet Olsun!

Tikka Masala

Tikka Masala

Malzemeler

  • 2 diş sarımsak

  • ⁠500 gram tavuk göğsü

  • 50 gram taş gibi yoğurt

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı zencefil, rendelenmiş

  • 1 yemek kaşığı garam masala

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 200 mililitre hindistan cevizi sütü

  • 2 Naan ekmeği, ön pişmiş

  • 1 yemek kaşığı erimiş tereyağı

Hazırlanışı

1. Sarımsağı soyun ve ezin. Tavuk göğsünü 2 santimetrelik küpler halinde doğrayın.

2. Naan ve erimiş tereyağı hariç olmak üzere tüm malzemeleri sağ hazneye alın ve iyice karıştırıp Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin.

3. Naan ekmeğine erimiş tereyağı sürün ve soldaki hazneye koyun. Her bir hazneyi 25 dakika ve 180°C sıcaklığa ayarladıktan sonra süre işlevi düğmesine basın ve pişirmeyi başlatın. Pişirme işleminin yarısında Tikka Masala'yı bir kez karıştırın.

4. Yemekler piştikten sonra cihazdan çıkarıp servis edin.

Afiyet Olsun!

Dalyan Köfte ve Bebek Patates

Dalyan Köfte ve Bebek Patates

Malzemeler

  • 600 gram bebek patates

  • ⁠1 çay kaşığı yağ

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 800 gram sığır kıyması

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 50 mililitre süt

  • ⁠2 yemek kaşığı barbekü sos

Hazırlanışı

1. Bebek patatesleri fırça yardımıyla temizleyin. Üzerine fırçayla yağ sürün veya püskürtün ve tuzla lezzetlendirin.

2. Soğanı ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın.

3. Dana kıyma, yumurta, ekmek kırıntısı, süt, soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Ardından 10x20 santimetrelik silindirler halinde şekil verin.

4. Bebek patatesleri soldaki hazneye eşit bir şekilde dizin. Dalyan köfteleri sağdaki hazneye çaprazlamasına yerleştirin.

5. Her bir hazne için 37 dakika ve 180°C sıcaklığa ayarladıktan sonra süre işlevi düğmesine basın ve pişirmeyi başlatın.

6. Dalyan köfteyi Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Her tarafına barbekü sos sürün, yanında bebek patateslerle servis edin.

Afiyet Olsun!

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