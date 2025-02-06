Hangi Sağlıklı Tarif Sana Göre?

Malzemeler

350 gram somon fileto

1 yemek kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

50 gram mısır gevreği

⁠1 yemek kaşığı un

⁠1 yumurta

⁠1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

⁠500 gram brokoli

Hazırlanışı

1. Somonun derisini soyduktan sonra 3 santimetrelik küpler halinde doğrayın. Limon suyu ve yeteri kadar tuz ile tatlandırın.

2. Bir kaseye unu ekleyin, diğerinde yumurtayı çırpın ve üçüncü kaseye mısır gevreğini koyun.

3. Her bir somon küpünü önce una, sonra yumurtaya batırın ve son olarak her tarafını mısır gevreği ile kaplayın. Yarım yemek kaşığı zeytinyağını püskürtün veya fırçayla sürün.

4. Brokoliyi yaklaşık 4 x 5 santimetrelik boylarda çiçeklerine ayırın. Kökünün sert kısmını atın, geriye kalan yumuşak kısmını soyun ve ince şeritler halinde doğrayın. Üzerine yağ gezdirin.

5. Somonu soldaki hazneye dizin. Brokolileri sağdaki hazneye aktarın.

6. Her bir hazne için 7 dakika süre ve 180 °C sıcaklığı ayarladıktan sonra pişirmeyi başlatın.

7. Pişen yemekleri Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın, tatlandırmak için tuz ekleyin ve servis edin.

Afiyet Olsun!