Hangi Mühendisliğe Daha Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!

Seçtiğin cevaplara bakarak senin teknoloji ve dijital dünyaya ilginin olduğunu görüyoruz! Mantıksal düşünme yeteneğinle birlikte kodlama ve algoritma geliştirmeye karşı bir ilgin var. Bu ilginle birlikte teknolojik sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler bulabilirsin. Akıllı sistemler geliştirerek geleceğimizi inşa edebilirsin. Ayrıca bu mühendislik dalının içerisine oyun, mobil oyun geliştirme, siber güvenlik, bulut bilişim gibi alanlar da giriyor. Seni heyecanlandıracak şeyler burada yer alıyor!