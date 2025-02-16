Hangi Mühendisliğe Daha Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!
Hangi Mühendisliğe Daha Yatkın Olduğunu Söylüyoruz!
Her insanın farklı ilgi alanları ve becerileri olur. Sizin güçlü yanlarınızı ve merak ettiğiniz alanları bularak hangi mühendislik dalına daha uygun olduğunuzu bulabiliriz! Bu test ile birlikte kendinize yöneleceksiniz, daha iyi tanıyacaksınız. Böylece başarılı olabileceğiniz mühendislik dalını keşfedeceksiniz. Hadi gelin başlayalım!
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1. İlk soru! Hangi tür problemleri çözerken heyecanlanırsın?
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2. Bir proje ekibinin parçası olduğunu düşün. Nasıl bir sorumluluk üstlenirsin?
3. Günlük yaşantında boş zamanlarını ne yaparak değerlendirirsin?
4. Peki, bizi en zorlayan derslerden biri olan matematik senin için ne durumda?
5. Aşağıda yer alan hangi alan seni çekiyor?
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6. Bize seni heyecanlandıran, en sevdiğin dersin ne olduğunu söyler misin?
7. Bir ürün tasarlayacaksın diyelim, önceliğin ne olur?
8. Gelecek teknolojiyi kafanda bir canlandır... Gözlerinin önünde nasıl bir şey oluşuyor?
Makine mühendisliğine yatkınsın!
Bilgisayar ya da yazılım mühendisliğine yatkınsın!
Çevre mühendisliğine yatkınsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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