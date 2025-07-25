Hangi Hafif Yaz Yemeği Senin Ruh İkizin?
Yaz geldi, serinlemek için denize değil, bazen bir tabak ferah yemeğe koşmak istiyoruz! Sıcak yaz günlerinde hangi hafif yemeğin senin karakterine uygun olduğunu söylüyoruz. Şimdi gözlüğünü tak, güneş kremini sür ve favori yaz tarifine doğru yolculuğa başla!
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1. Yaz senin için en çok ne anlama geliyor?
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2. Favori yaz meyven hangisi peki?
3. Tatilde bir gününü nasıl geçirirsin?
4. Hadi bir de içini açan bir yaz kokusu seç!
5. Biraz da sevmediklerimiz! Yazın en sevmediğin tarafı ne?
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6. Yemekte tercihin?
7. Hadi yaz akşamı için bir film seç!
8. Tatilde yanına sadece tek bir şey alma şansın var. Bunlardan hangisini seçersin?
Yoğurtlu Kabak!
Kısır!
Zeytinyağlı Enginar!
Yoğurtlu Semizotu Salatası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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