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Hangi Hafif Yaz Yemeği Senin Ruh İkizin?

etiket Hangi Hafif Yaz Yemeği Senin Ruh İkizin?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 20:31

Yaz geldi, serinlemek için denize değil, bazen bir tabak ferah yemeğe koşmak istiyoruz! Sıcak yaz günlerinde hangi hafif yemeğin senin karakterine uygun olduğunu söylüyoruz. Şimdi gözlüğünü tak, güneş kremini sür ve  favori yaz tarifine doğru yolculuğa başla!

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1. Yaz senin için en çok ne anlama geliyor?

2. Favori yaz meyven hangisi peki?

3. Tatilde bir gününü nasıl geçirirsin?

4. Hadi bir de içini açan bir yaz kokusu seç!

5. Biraz da sevmediklerimiz! Yazın en sevmediğin tarafı ne?

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6. Yemekte tercihin?

7. Hadi yaz akşamı için bir film seç!

8. Tatilde yanına sadece tek bir şey alma şansın var. Bunlardan hangisini seçersin?

8. Tatilde yanına sadece tek bir şey alma şansın var. Bunlardan hangisini seçersin?

Yoğurtlu Kabak!

Yoğurtlu Kabak!

Sen hayatı basit ama lezzetli yaşamayı sevenlerdensin. Girdiğin ortamda dikkat çekmek gibi bir derdin yok ama insanlar seni tanıdıkça hayran oluyor. Sade ama etkili duruşunla çevrene çok iyi geliyorsun. Kimseyle yarışmıyorsun ama hep ön plandasın. Yoğurtlu kabak gibi ferah, sağlıklı ve dengeli bir ruh halin var. Sıcaktan bunalan kalplerin tek ihtiyacı sensin!

Kısır!

Kısır!

Sen tam anlamıyla içtenliğin ve samimiyetin ete kemiğe bürünmüş halisin. İnsanlar seni gördüğünde bir şey demese bile içten içe oh be, tanıdık bir sıcaklık geldi diye hissediyor. Olduğun gibi davranıyor, ne hissediyorsan onu söylüyorsun ve bu dürüstlüğünle kalpleri fethediyorsun. Tıpkı kısır gibi hem doğal, hem çok yönlüsün. Yanına ne gelirse uyum sağlarsın ama asla kendinden ödün vermezsin. Yazın açık hava sohbetlerinin, gülüşmelerin ve dolup taşan sofraların baş tacısısın.

Zeytinyağlı Enginar!

Zeytinyağlı Enginar!

Sen tam anlamıyla rafine bir zevke sahipsin. Hayatın hızlı tüketilen taraflarına pek yüz vermiyorsun. Kendi yolunda, kendi kurallarında, estetikten ödün vermeden yaşıyorsun. İnsanlar sana hayranlık duyuyor ama pek azı iç dünyanı gerçekten anlayabiliyor. Zeytinyağlı enginar gibi, seni sevenin tutkusu büyük. Yaz sofralarının en zarif lezzeti sensin!

Yoğurtlu Semizotu Salatası!

Yoğurtlu Semizotu Salatası!

Sen fazla çaba sarf etmeden huzur yayabilen nadir insanlardansın. Konuşman, bakışın, duruşun... Çevrende olan biteni hemen içine almazsın, önce sezersin, sonra karar verirsin. Tıpkı serin serin semizotu salatası gibi fazla konuşmazsın ama olduğun yerde bir ferahlık yaratırsın. Hem sağlıklı hem doğal hem de fark edilmeyecek gibi değil… Yazın ortasında bir mola gibi, bir akşamüstü rüzgarı gibi ruhun hafif ve besleyici.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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