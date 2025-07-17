Hangi Film Senin Evinde Çekilmeliydi?
Eğlenceli bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bazı filmler vardır ki bir sahnesi geçer geçmez içinden “Bu sahne bizde çekilseydi nasıl olurdu acaba?” dersin. Peki gerçekten bir film senin evinde çekilseydi hangisi olurdu?
Bunu öğrenmek için sorulara geçebiliriz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Evine misafir gelmeden önce neye öncelik veriyorsun?
4. Birinin elini sadece suyla temizlemesi dikkatini çeker mi?
5. Ev işlerinde yardımcı olması için bir yardımcı tutmayı düşündün mü?
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6. Bir gün boyunca evde temizlik yapmamak zorundasın. İçin rahat eder mi?
7. Bir oda kokusu seç bakalım!
8. Çamaşırları yıkadıktan sonra hemen kurutur ve katlar mısın?
9. Sosyal medyada paylaşılan temizlik videoları ilgini çekiyor mu?
10. Gizemli soru: Bir kart seç bakalım!
The Intern!
Julie & Julia!
Amélie!
Evde Tek Başına (Home Alone)!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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