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Hangi Film Senin Evinde Çekilmeliydi?

etiket Hangi Film Senin Evinde Çekilmeliydi?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 11:12

Eğlenceli bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bazı filmler vardır ki bir sahnesi geçer geçmez içinden “Bu sahne bizde çekilseydi nasıl olurdu acaba?” dersin. Peki gerçekten bir film senin evinde çekilseydi hangisi olurdu?

Bunu öğrenmek için sorulara geçebiliriz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Evine misafir gelmeden önce neye öncelik veriyorsun?

4. Birinin elini sadece suyla temizlemesi dikkatini çeker mi?

5. Ev işlerinde yardımcı olması için bir yardımcı tutmayı düşündün mü?

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6. Bir gün boyunca evde temizlik yapmamak zorundasın. İçin rahat eder mi?

7. Bir oda kokusu seç bakalım!

8. Çamaşırları yıkadıktan sonra hemen kurutur ve katlar mısın?

9. Sosyal medyada paylaşılan temizlik videoları ilgini çekiyor mu?

10. Gizemli soru: Bir kart seç bakalım!

The Intern!

The Intern!

Senin evin genel olarak dengede diyebiliriz. Ne çok düzenli ne çok dağınık. İşlevsel ve sakin bir havası var. Kullanışlı mobilyalar ve sade renkler ama bir o kadar da kişisel dokunuşlara sahip. Temizlik ve düzen sende günlük rutinin parçası çünkü karmaşaya pek yer yok. Yeni şeyler denemekten korkmazsın ama evin temelinde rahatlık yatar. Misafir geldiğinde evin sıcaklığı hemen fark edilir, fazla süslü değil ama samimi ve içten. “The Intern” senin evde çekilseydi o rahat, doğal ve şık stüdyo sahneleri çok yakışırdı!

Julie & Julia!

Julie & Julia!

Senin evin mutfakla özdeş desek abartmış olmayız! Yemek yapmak sadece ihtiyaç değil, bir tür terapi senin için. Mutfakta geçirdiğin zaman sana iyi geliyor ve orası senin enerji topladığın alan. Mutfak tezgahında eksik hiçbir şey yok, düzenli ve tertipli. Temizlik mutfakta senin için olmazsa olmaz. En ufak dağınıklık seni rahatsız eder, tabaklar, baharatlar, malzemeler her zaman yerli yerinde durur. “Julie & Julia” senin evde çekilseydi o samimi ve canlı mutfak sahneleri tam senin yaşam tarzını yansıtırdı!

Amélie!

Amélie!

Senin ev biraz renkli ve biraz nostaljik. Detayları seven ve küçük şeylere kıymet veren bir havası var. Evdeki her eşyanın küçük bir anısı var diye hissettik. Belki biraz dağınık ama asla karmaşık değil, bilerek yerleştirilmiş gibi. Temizlik senin için zaman zaman keyifli bir mola. Toz aldığında ya da süpürdüğünde o anın kendine ait olduğunu hissedersin. Sadece iş değil, biraz da ruhunu dinlendirdiğin bir alan senin için ev. “Amélie” senin evde çekilseydi, o küçük Paris odası gibi sıcak, samimi ve insana iyi gelen bir atmosfer olurdu.

Evde Tek Başına (Home Alone)!

Evde Tek Başına (Home Alone)!

Senin evin hareketli ve canlı desek abartmış olmayız! Her şeyin bir planı var ama bazen küçük dağınıklar da yaşıyorsun. E olsun o kadar. Eşyaların yerli yerinde ve herkesin bilmesi gereken bir düzen var ama acil durumlar için esneklik de cabası. Temizlik senin için zorunlu bir şey ama bu konuda epey pratiksin. Bir şeyler karıştı mı hemen toparlamaya çalışırsın. “Bu kadar da dağınık olamaz ya!” diye düşünürsün içinden ama fazla takılmazsın. Evin her köşesi hem kullanım alanın hem eğlence alanın. “Evde Tek Başına” senin evde çekilseydi Kevin’in tuzakları kadar yaratıcı olmayabilir ama pratikliğiyle kesinlikle dikkat çekerdi!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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