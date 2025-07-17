Hangi Film Senin Evinde Çekilmeliydi?

Senin evin hareketli ve canlı desek abartmış olmayız! Her şeyin bir planı var ama bazen küçük dağınıklar da yaşıyorsun. E olsun o kadar. Eşyaların yerli yerinde ve herkesin bilmesi gereken bir düzen var ama acil durumlar için esneklik de cabası. Temizlik senin için zorunlu bir şey ama bu konuda epey pratiksin. Bir şeyler karıştı mı hemen toparlamaya çalışırsın. “Bu kadar da dağınık olamaz ya!” diye düşünürsün içinden ama fazla takılmazsın. Evin her köşesi hem kullanım alanın hem eğlence alanın. “Evde Tek Başına” senin evde çekilseydi Kevin’in tuzakları kadar yaratıcı olmayabilir ama pratikliğiyle kesinlikle dikkat çekerdi!