Hangi Christina Aguilera Şarkısının Havasını Taşıyorsun?
Christina Aguilera'nın her şarkısı ayrı bir ruh hali, ayrı bir karakter... Kimi içe dönük ve duygusal, kimi ise çarpıcı ve özgüvenli. Peki sen hangisisin? Bu testte, iç dünyanı yansıtan Christina Aguilera şarkısını buluyoruz.
Hazırsan, seni sen yapan o şarkıyla tanışalım!👇🏻
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1. Bir Christina seçerek teste başlayalım!
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2. Bir gif seç!
3. Bir tane daha :)
4. Sen ne kadar içe dönük birisin? Puanlar mısın?
5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?
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6. Hangi mevsimin insanısın?
7. Konu aşk olduğunda cesur biri misin?
8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!
Christina Aguilera - Genie In A Bottle
Christina Aguilera -Hurt
Christina Aguilera -Candyman
Your Body
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