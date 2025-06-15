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Hangi Christina Aguilera Şarkısının Havasını Taşıyorsun?

etiket Hangi Christina Aguilera Şarkısının Havasını Taşıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 20:34

Christina Aguilera'nın her şarkısı ayrı bir ruh hali, ayrı bir karakter... Kimi içe dönük ve duygusal, kimi ise çarpıcı ve özgüvenli. Peki sen hangisisin? Bu testte, iç dünyanı yansıtan Christina Aguilera şarkısını buluyoruz.

Hazırsan, seni sen yapan o şarkıyla tanışalım!👇🏻

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1. Bir Christina seçerek teste başlayalım!

2. Bir gif seç!

3. Bir tane daha :)

4. Sen ne kadar içe dönük birisin? Puanlar mısın?

5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?

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6. Hangi mevsimin insanısın?

7. Konu aşk olduğunda cesur biri misin?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

Christina Aguilera - Genie In A Bottle

Christina Aguilera -Hurt

Christina Aguilera -Candyman

Your Body

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miray soysal
miray soysal
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