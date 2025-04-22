Hangi Brawl Stars Karakterisin?
Oynarken eğlendiğimiz, eğlenirken daha da oynamak istediğimiz Brawl Stars oyunundaki hangi karakter olduğunu merak ediyoruz! Edgar, Piper, Penny, Poco, Bo, El Primo... Hepsi birbirinden yetenekli ve bir o kadar da güçlü karakterler.
Peki sen hangisisin? Cevabı merakla bekliyoruz!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eveeeet, ilk sorumuzla başlayalım. Brawl Stars ile nasıl tanıştın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süper gücünün olduğunu hayal et. Bu süper güç seni çooook güçlü biri yapıyor. Nasıl bir süper gücün olurdu?
Arkadaşlarınla oyun oynarken sen bunlardan hangisi oluyorsun?
Oynamayı en çok sevdiğin etkinliği seçer misin?
Şimdiye kadar kaç tane mega kutu açtın? Tahminini alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece bir günlüğüne Brawl Stars evreninde yaşamak ister miydin?
Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! 🤓 Oyundaki her görevi yapmaktan keyif alıyor musun?
Son sorudayız! Oyunda kaç kupan var?
Shelly!
Emz!
Gale!
Pam!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın