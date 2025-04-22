Hangi Brawl Stars Karakterisin?

Oynarken eğlendiğimiz, eğlenirken daha da oynamak istediğimiz Brawl Stars oyunundaki hangi karakter olduğunu merak ediyoruz! Edgar, Piper, Penny, Poco, Bo, El Primo... Hepsi birbirinden yetenekli ve bir o kadar da güçlü karakterler.

Peki sen hangisisin? Cevabı merakla bekliyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.