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Hangi Brawl Stars Karakterisin?

Hangi Brawl Stars Karakterisin?

Ali Rüzgar
Ali Rüzgar - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:13

Oynarken eğlendiğimiz, eğlenirken daha da oynamak istediğimiz Brawl Stars oyunundaki hangi karakter olduğunu merak ediyoruz! Edgar, Piper, Penny, Poco, Bo, El Primo... Hepsi birbirinden yetenekli ve bir o kadar da güçlü karakterler.

Peki sen hangisisin? Cevabı merakla bekliyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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Eveeeet, ilk sorumuzla başlayalım. Brawl Stars ile nasıl tanıştın?

Eveeeet, ilk sorumuzla başlayalım. Brawl Stars ile nasıl tanıştın?

Bir süper gücünün olduğunu hayal et. Bu süper güç seni çooook güçlü biri yapıyor. Nasıl bir süper gücün olurdu?

Arkadaşlarınla oyun oynarken sen bunlardan hangisi oluyorsun?

Arkadaşlarınla oyun oynarken sen bunlardan hangisi oluyorsun?

Oynamayı en çok sevdiğin etkinliği seçer misin?

Şimdiye kadar kaç tane mega kutu açtın? Tahminini alalım!

Şimdiye kadar kaç tane mega kutu açtın? Tahminini alalım!
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Sadece bir günlüğüne Brawl Stars evreninde yaşamak ister miydin?

Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! 🤓 Oyundaki her görevi yapmaktan keyif alıyor musun?

Son sorudayız! Oyunda kaç kupan var?

Son sorudayız! Oyunda kaç kupan var?

Shelly!

Shelly!

Verdiğin cevaplara baktığımızda sen Brawl Stars oyunundan Shelly karakteri olmalısın! Öne hızlıca atılmak, hedefine daha uzun mesafeden nişan almak ve gücü azaldığında hemen iyileşebilmek senin karakterini yansıtan özellikler. Çünkü sen de gerçek hayatta hızlı koşabiliyor, uzağı net bir şekilde görebiliyor ve hasta olduğunda hemen iyileşebiliyorsun. Çünkü çok güçlü birisin, aynı Shelly gibi!

Emz!

Emz!

Testimizi bitirdik, cevaplarını kontrol ettik ve Brawl Stars'ın belki de en tatlı ve havalı karakteri olan Emz olduğuna karar verdik! Hareketleri, kendinden emin yürüyüşü ve etrafındaki herkesi etkisi altına alması seni yansıtıyor. Çünkü sen de arkadaşlarınla beraber eğlenirken, oyun oynarken ve hatta ders çalışırken bile onları her zaman iyi anlamda etkileyen birisin. Hep böyle devam et, çünkü olduğun gibi güzelsin!

Gale!

Gale!

Şu an havalar sıcak olabilir ama biz nedense senin kar topu oynamayı çok sevdiğini düşündük! Çünkü hem verdiğin cevaplar ve hem de kar topu oynamayı çok sevmen bize Gale olduğunu düşündürttü. Etrafındaki kötülükleri bir çırpıda geri püskürtmen, kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarını uyararak onların iyi alışkanlıklar edinmelerini sağlıyor. Bizden sana kocaman bir yıldızlı pekiyi! ⭐️

Pam!

Pam!

Verdiğin cevapları dikkatlice inceledik. Kişiliğini, alışkanlıklarını ve çevrene yaydığın güzel enerjiyi düşündük: Pam olduğuna karar verdik! Arkadaşlarını hemen sahipleniyorsun ve onların kötü gününde onlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Adeta bir iyilik meleğisin diyebiliriz. Etrafına çok güzel bir enerji yayıyorsun, insanlar seni çok seviyor ve sen de her zaman onlarla iyi zaman geçirmeye özen gösteriyorsun. Seni tebrik ediyoruz!

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Ali Rüzgar
Ali Rüzgar
Onedio Üyesi
Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
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