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Hangi Billie Eilish Şarkısısın?

etiket Hangi Billie Eilish Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 11:46

Şimdi, Billie Eilish'in dünyasına adım atmak ve seni en iyi ifade eden şarkıyı bulmak için hazır mısın?

O zaman başlıyoruz👇

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1. Bir Billie Eilish seçerek teste başlayalım!

2. Sence, insanlarda hangi mevsim gibi etki bırakıyorsun?

3. İdeal hafta sonu planın aşağıdakilerden hangisi?

4. Sana göre hayat nasıl yaşanmalı?

5. Peki, hangi saç rengi ona daha çok yakışmış sence?

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6. Hangi tarz kıyafetleri tercih edersin?

7. Öğlen yemeğinde hangisini yemek isterdin?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

Billie Eilish - bad guy (Official Music Video)

Billie Eilish - everything i wanted (Official Music Video)

Billie Eilish, Khalid - lovely (Official Music Video)

Billie Eilish - Bellyache (Official Music Video)

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