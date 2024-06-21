Hangi Billie Eilish Şarkısısın?
Hangi Billie Eilish Şarkısısın?
Şimdi, Billie Eilish'in dünyasına adım atmak ve seni en iyi ifade eden şarkıyı bulmak için hazır mısın?
O zaman başlıyoruz👇
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1. Bir Billie Eilish seçerek teste başlayalım!
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2. Sence, insanlarda hangi mevsim gibi etki bırakıyorsun?
3. İdeal hafta sonu planın aşağıdakilerden hangisi?
4. Sana göre hayat nasıl yaşanmalı?
5. Peki, hangi saç rengi ona daha çok yakışmış sence?
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