Hangi Beslenme Çeşidi Sana En Uygun?
Hangi Beslenme Çeşidi Sana En Uygun?
Kendini en sağlıklı ve mutlu hissedeceğin beslenme çeşidini bulmanın vakti geldi! Sana özel hazırladığımız bu eğlenceli teste katıl, hangi tarzın senin yaşam tarzına ve damak tadına uygun olduğunu öğren.
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Kahvaltıda genelde ne tercih edersin?
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2. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında ilk tercih ettiğin şey nedir?
3. Tatlılarla aran nasıl?
4. Alışverişe çıktığında sepete ilk neyi atarsın?
5. Spora yaptığında hangi tarzda yiyecekler seni tok tutar?
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6. Peki senin için ideal tatil nasıl olmalı?
7. Öğün sayısı senin için önemli mi?
8. Yeni çıkan bir diyet trendini denemek için ne kadar heveslisin?
9. Sosyal medyada en çok hangi yemek fotoğraflarına tıklıyorsun?
10. Sabahları güne nasıl başlarsın?
Dengeli ve esnek beslenme (Flexitarian)!
Düşük karbonhidratlı beslenme!
Vegan ve bitki temelli beslenme!
Spor beslenme!
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