onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Hangi Beslenme Çeşidi Sana En Uygun?

etiket Hangi Beslenme Çeşidi Sana En Uygun?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 18:01

Kendini en sağlıklı ve mutlu hissedeceğin beslenme çeşidini bulmanın vakti geldi! Sana özel hazırladığımız bu eğlenceli teste katıl, hangi tarzın senin yaşam tarzına ve damak tadına uygun olduğunu öğren.

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kahvaltıda genelde ne tercih edersin?

2. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında ilk tercih ettiğin şey nedir?

3. Tatlılarla aran nasıl?

4. Alışverişe çıktığında sepete ilk neyi atarsın?

5. Spora yaptığında hangi tarzda yiyecekler seni tok tutar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki senin için ideal tatil nasıl olmalı?

7. Öğün sayısı senin için önemli mi?

8. Yeni çıkan bir diyet trendini denemek için ne kadar heveslisin?

9. Sosyal medyada en çok hangi yemek fotoğraflarına tıklıyorsun?

10. Sabahları güne nasıl başlarsın?

Dengeli ve esnek beslenme (Flexitarian)!

Dengeli ve esnek beslenme (Flexitarian)!

Senin için beslenme, esneklik ve çeşitlilik demek! Arada et ve balık tüketiyor ama genel olarak sebze ve baklagillere yöneliyorsun. Sağlıklı yaşama önem veriyorsun ancak kendini katı kurallarla kısıtlamıyorsun. Esnek ve dengeli bir beslenme tarzı, hayatına hem sağlık hem de keyif katacak!

Düşük karbonhidratlı beslenme!

Düşük karbonhidratlı beslenme!

Sen, enerjini karbonhidratlardan çok protein ve sağlıklı yağlardan almayı tercih ediyorsun. Bu sayede daha uzun süre tok kalabiliyor ve enerjini dengede tutabiliyorsun. Et, balık, yumurta ve sebzeler senin beslenme düzeninin temel taşları. Düşük karbonhidratlı beslenme, yaşam tarzına tam anlamıyla uyuyor!

Vegan ve bitki temelli beslenme!

Vegan ve bitki temelli beslenme!

Doğal ve bitkisel beslenme senin için ideal! Sebzeler, baklagiller ve bitkisel proteinlerle beslenmek seni hem sağlıklı hem de enerjik tutuyor. Vegan veya vejetaryen seçenekler seni daha fazla çekiyor. Doğaya dönük, sade ama doyurucu beslenme tarzı sana çok uygun!

Spor beslenme!

Spor beslenme!

Sağlıklı ve enerjik bir yaşam tarzı seni motive ediyor. Bu nedenle düzenli egzersizle uyumlu, protein ağırlıklı ve hafif besinlerle beslenmek senin için uygun. Hedefin hem fit kalmak hem de enerji dolu olmak olduğundan beslenme tarzın, aktif yaşamına katkı sağlamak ve seni en iyi şekilde hissettirmek üzerine kurulu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın